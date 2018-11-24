 Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо

Документ опубликован на официальном сайте главы правительства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы присоединяемся к украинцам здесь, в Канаде, и во всем мире, чтобы помнить миллионы невинных людей, пострадавших от тоталитарного советского режима во время Голодомора. В период с 1932 по 1933 год режим использовал голод в качестве оружия, захватывая фермы и посевы по всей Украине. Миллионы украинцев умерли от голода. Количество людей, погибших в результате массовых арестов, депортаций и казней, не поддается счету", - заявил Трюдо.

Он выразил уверенность, что Голодомор был преднамеренной попыткой и частью систематического геноцида, чтобы "сокрушить дух и идентичность украинского народа. "Это не удалось. Украинцы выжили и после десятилетий советской власти Украина обрела независимость в 1991 году. На протяжении десятилетий зверства Голодомора были в значительной степени известны только его жертвам и тем, кто его организовал. Мы должны убедиться, что воспоминания о тех, кто пострадал во время Голодомора, живы и что таких ужасов больше не повторятся", - подчеркнул премьер-министр Канады.

Он призвал канадцев вспомнить жертв Голодомора и признать роль, которую выходцы из Украины сыграли в строительстве страны.

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"Канада продолжает поддерживать народ Украины в их усилиях по защите и сохранению суверенитета. Мы подтверждаем нашу поддержку правительству Украины в защите территориальной целостности и попытках реформирования для обеспечения более безопасного и процветающего будущего для своих граждан", - резюмировал Трюдо.

Напомним, Канада стала первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году.