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 Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление по случаю годовщины Голодомора.

Документ опубликован на официальном сайте главы правительства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы присоединяемся к украинцам здесь, в Канаде, и во всем мире, чтобы помнить миллионы невинных людей, пострадавших от тоталитарного советского режима во время Голодомора. В период с 1932 по 1933 год режим использовал голод в качестве оружия, захватывая фермы и посевы по всей Украине. Миллионы украинцев умерли от голода. Количество людей, погибших в результате массовых арестов, депортаций и казней, не поддается счету", - заявил Трюдо.

Он выразил уверенность, что Голодомор был преднамеренной попыткой и частью систематического геноцида, чтобы "сокрушить дух и идентичность украинского народа. "Это не удалось. Украинцы выжили и после десятилетий советской власти Украина обрела независимость в 1991 году. На протяжении десятилетий зверства Голодомора были в значительной степени известны только его жертвам и тем, кто его организовал. Мы должны убедиться, что воспоминания о тех, кто пострадал во время Голодомора, живы и что таких ужасов больше не повторятся", - подчеркнул премьер-министр Канады.

Он призвал канадцев вспомнить жертв Голодомора и признать роль, которую выходцы из Украины сыграли в строительстве страны.

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"Канада продолжает поддерживать народ Украины в их усилиях по защите и сохранению суверенитета. Мы подтверждаем нашу поддержку правительству Украины в защите территориальной целостности и попытках реформирования для обеспечения более безопасного и процветающего будущего для своих граждан", - резюмировал Трюдо.

Напомним, Канада стала первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3098739
 
   
 Топ комментарии
 
а рашка не видит - то её прблемы - у неё постоянно голод
счас тожже Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо - Цензор.НЕТ 873
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Почему то никто не говорит что голод в эти года был в нескольких местах СССР, например в Поволжье.
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а рашка не видит - то её прблемы - у неё постоянно голод
счас тожже Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо - Цензор.НЕТ 873
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Ярик Сус - ответ нормальный, но самолайк - это не феншую Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3079

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сергей ронин - задай вопрос хуйлу. Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7193 Мне твое Паволжье до сраки как и все русосвиньи
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А Поволжя хіба не було заселене українцями?
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Боцман - на Павольже украинцев не выселяли. В основном на Дальний Васток, Казахстан, и Сибирь
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Украина обладает 30% мировых запасов чернозема. В Поволжье, где ничего не растет сколько от голода погибло людей?
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Milen Gavrilec - на расеи и сейчас свинорусы дохнут как мухи. Ибо руки у москалей растут из жопы. Нахера мне твое Паволже, не надо было в бульдозерами давить санкционку Голодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8790
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Кацап Ронин ! На Поволжье голод был в 1921г.
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Доречі, тоді був і перший в історії України голод.
Лєнінскій.
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сергей ронин В Поволжье был голод и туда со всей страны собирали продвольствия.Вот только на голодную Украину никто не обращал внимания.И голод в 1946-1947 году в Молдавии и Бессарабии никого не интересовал.
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сергей ронин. На Поволжжі був голод, а не Голодомор. Так, там дійсно було важко, але була важлива відмінність - там не було все перекрито для виїзду в інші місця. Голод на Поволжжі не відміняє Голодомор в Україні, тому не треба протиставляти його нам.
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А что было на Поволжье до этого?
Сколько крестьянских восстаний?
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ЦЕ НЕПРИЄМНО, АЛЕ я ТАКОЖ НАГАДАЮ В 1932 РОЦІ СЕРЕД БІЛЬШОВІКІВ ВЖЕ БУВ ДОВОЛІ ВЕЛИКИЙ ПРОШАРОК І ЄТНІЧНИХ-ЩИРИХ УКРАЇНЦІВ.
І САМЕ УКРАЇНЦІ БІЛЬШОВИКИ БУДУЧИ ГОЛОВАМИ КОЛГОСПІВ І ВИКОНУВАЛИ РІШЕННЯ москви. І ЧАСТО ПЕРЕВИКОНУВАЛИ ЦІ ЗАВДАННЯ.
И ЭТО ТАКЖЕ НУЖНО ПОМНИТЬ.
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Оце якраз були представники нової ґенерації - СОВКОХАХЛИ.
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Ініціатори і організатори знищення українців у Голодоморі 1932-1933 років:
- Іосіф Віссаріоновіч Сталін,
- Павєл Пєтровіч Постишев.

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НЕСНИМАЙТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНО С КОМУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ. КОТОРЫЕ НАПЕРЕГОНКИ БРОСИЛИСЬ ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ цквкпб.
НЕЗАБАЛТЫВАЙТЕ И НЕУМАЛЯЙТЕ ИХ РОЛЬ. И ПУСТЬ ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ ТЕХ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ БУДЕТ СТЫДНО.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ: - НЕ ОДИН коммунист, И НЕ ОДИН комсомолец ОТ ГОЛОДА НЕПОСТРАДАЛ.
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Що б ви знали, українскі територіальні військові частини, що повинні були перешкоджати селянам рятуватися в містах, були ЗАМІНЕНІ РОСІЙСЬКИМИ.
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,,Українські территоріальні військові чистини"????? В 1932 ГОДУ????? ВЫ ЭТО ТОЛЬКО ЧТО САМИ ПРИДУМАЛИ???????
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Сразу чувствуется 300 летняя школа английского правления в Индии, когда ничтожно малое число англичан виртуозно разделяли и властвовали. Так и прочие культурные нации приобщали негров и папуасов к европейской культуре, до сих пор иногда удаются шедевры, вроде резни хуту - тутси с 1,5 миллионами жертв. Тогда англичане разным раджам тоже научно доказывали, что согласно научным данным соседи их предков 10 000 лет кряду обижали. Потом подкидывали немного оружия тем и другим и курили в сторонке, пока огрызки воюющих княжеств не приползали за арбитражем и примирением.
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Напомни, это Соловьёв или Киселёв так трактовали историю?
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Преступление,которому нет прощения.Спасибо Канада за присоединение к украинцам.
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Голодомор був частиною систематичного геноциду українського народу, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8510Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 6 ч.6 часов назад
Представители иностранных государств, которые были свидетелями Голодомора в Украине, называли цифру в 5-10 и даже в 15 млн. жертв, ссылаясь на информацию, конфиденциальным путем полученную от карательных органов УССР.
Как Кремль скрывал своё преступление: https://www.obozrevatel.com/society/golodomor-v-ukraine-diplomat-rasskazal-kak-sovetskij-soyuz-unichtozhal-dokazatelstva.htm …

Голодомор був частиною систематичного геноциду українського народу, - Трюдо - Цензор.НЕТ 4163
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Голодомор организовал не Сталин .
Он лишь выразил желание .
Непосредственно голодомор организовывала украинская власть .
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Может и в Лугандоне украинская власть, а не кремлёвские марионетки?
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А там и не было украинской власти .Области Бомбаса лишь состояли на украинском довольствии , как и Крымс .
В Бомбасе управлялись бандюки , вроде катранщика Ахметки и его марионетки - Овосча , а в Крымсу - спайка из коммуняк Грачаи бандюков Салема и Башмачника .
А поскольку и сам Рыжий Таракан Чучма был не совсем украинцем , а мутантом из "красных директоров" , то есть , полу-бандит , полу-алкаш и полу-коммуняка , то благорозумно в эти регионы и не лез .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГолодомор был частью систематического геноцида украинского народа, - Трюдо
 
 
 
 
 
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