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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:спецназ (499) Донбасс (17503) ССО (83) 72 отдельная механизированная бригада (58)

 Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Во исполнение решения командующего Объединенных сил, Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки на Светлодарск дуге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.

Смотрите: Учения реактивной артиллерии по отражению морского десанта прошли в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".

В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Также смотрите: Украинские ПВО сбили на Донбассе вражеский БПЛА "Орлан-10" производства РФ, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Чтобы исключить действия оккупантов и нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, спецназовцы под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.

Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098738
 
   
 Топ комментарии
 
Героям слава !!! Бережіть себе, рідненькі
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Це сталося завдяки наполегливій боротьбі партії "Батьківщина" і особисто Юлії Тимошенко. Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7238
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Влад Виноград 674b409d - Кубань была, хоть минуту Украиной? Когда?

- Владик наберись терпения и послушай внимательно. На этом видео, на первой-же минуте, специально на русском языке (для таких, как ты) в течении всего 1-одной минуты, расставлены все точки над " і " .

+ 200 лет Кубанскому Казачему хору - Юбилейный концерт. Хор был создан 14 октября 1811 г..

- а, здесь ниже, это уже концерт 2016 года. Тоже специально (Уже для таких, как ты). ... Здесь-же главное Не-пропусти с первой минуты, .... и посмотри на разницу всего в 5-лет, между 2011-2016.годами. и Не-будем говорить уже о прошедших до этого времени 200-ЛЕТ. ...

+ Кубанский казачий хор Концерт в Государственном Кремлёвском дворце 2016 год ...



... ..... а, если вдруг захочешь почитать комментарии людей с Кубани, по поводу самой Кубани. Пожалуйста, Читай ... + + 5.648 - Комментариев. ...



Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 5621


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Честно говоря я не понял твоего поста. Я лично знал солиста Кубанского хора, народного артиста РФ Анатолия Лизвинского, ныне покойного. Очень сильный человек был, и морально, и физически. Утром выходил на балкон, гирю таскал, и как Бармалей напевал, а весь двор кричал :"Анатолий, гимн", и Анатолий "Ой Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь", дореволюционный кстати.
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Про Кубань не треба. Навiщо нам отi вилупки?
Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 671
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Говорят, в Европе зверей в цирках запрещают. Надо ведь кого-нибудь вместо них. Думаю, подойдут.
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Ты думаешь кубанские казаки ездят в ЕС на зароботки?
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Сейчас ЕС собирается российских казаков признать международными террористами ).
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Наши парни пядь за пядью освобождают Украину от сепарского хаосу. Так должно быть. И это радует,что очередной населённый пункт под контролем наших парней!
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Вот так шаг за шагом,медленно но уверенно украина согласно минским договоренностям вернет себе земли по самую украинско-российскую границу образца 2013 года.
Скрепам страдать!
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Все це дарма!
Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 1523

Хіба газові обіцянки не та сама гречка?
Бабусі, отупілі від мильних опер домогосподарки та їхні мущінкі-підкаблучники оберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне!
І всі жертви, всі труди виявляться марними!
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а ты гречку бери, а голосуй по совести. Я вот большую часть жизни прожил, а мне, суки, ни разу ни одного бакса, ни кг гречки даже не предложили Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 599 обидно, однако
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Ну тоді Бухіня полетить вслід за своїм "вєчнотверьозим" Прахффесаром в Парашу.. Якщо, звичайно встигне добігти до сортиру..😃😃😃
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А чому не полетіла, коли з пуйлом хі-хікала? Коли газ по 450 підписувала? Коли у ширку з овочем грала?
І тепер не полетить, по телевізору розкажуть яка вона добра, хоч до рани прикладай, так само, як зараз про "зраду" та "карупцию", і бидло буде жувати жуйку та мукати.
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а кто на твое мнение достойный кандидат????
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Часи тоді були трохи іншими... Та і хто сказав, що ця @@@@@ переможе на президентських перегонах? - Всі ті "рейтінгі" чи та купа тролів з запорєбріка??? То все вилами по воді писано...😏
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Та ні, вони досить реальні. Просто у кожного своє коло спілкування, і якщо у вашому йулялохів немає то це не значить, що їх немає взагалі. Їх більш ніж достатньо.
Єдина надія на тих, хто не визначився, чи тролить соціологів називаючи своїм обранцем Зеленського.
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Не думаю, що Порошенко переможе. По перше він надто сракатий, мордатий злодйкуватий, брехливий офшорник. До того ж п"є і у нього цукор 28. Цей волоцюга і пройдисвіт може не витримати людського гніву і йому громадяни зроблять з Києва свій український Тимишоаре.)))
Ото сміху буде )))
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Добре сміється той, хто сміється останнім😁😁😁
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А ніхто і не має жодного сумніву, що якась частина людей з тих чи інших міркувань може проголосувати за неї. Але ж не 50 відсотків +1 виборець... За результатами останніх виборів у ВР за її ВО проголосували ледь більше 5 відсотків і то лише завдяки вдалому піару з кандидатом номер І Савченко.. Ті що не визначилися в своїй більшості швидше всього на вибори просто не підуть.. Так що підстав для песимізму я не бачу.. Та і їй потрібно ще дожити до весни...
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"Та і їй потрібно ще дожити до весни..."
Натякаєш на можливий замах і вбивство?
Ну, тільки спробуй, офшорнику і тоді від твого Мордатого ПОПандопула залишиться лише кусок сраки і правий ріг.
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Завелика була б честь влаштовувати на неї замах. А ось із здоров'ям в Тимошенко є очевидні проблеми, в першу чергу неврологічного характеру (не плутати з психічними розладами). Інсульти трапляються не лише в чоловіків, а і в жінок також...
Так що можеш не хвилюватися. Знайдеш для себе іншу Бухіню..😕
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Вы её собрались убить ? Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7761
Не думаю что это решит Вашу проблему. По данным соцопросов, за неё 15, зато против него 51.
Так что даже если Вы её убьете, Вам всё равно или тюрьма здесь или Ростов.
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Даже если 670% ))
Но я повторюсь, это не решает Вашу проблему.
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Передай вітання і мої щирі співчуття Олегу Кошовому..😕
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та ні., то кацапському хору Александрова, який риб годує з доктором Лізою.
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Просто у кожного своє коло спілкування

Людство само по собі дурне і ( я теж...) - віруючі,ажиотаж при виборах,а більшість взагалі не мають своєї думки і політтехнологи це добре знають...
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население оказывало сопротивление? Под бэтэр бросались?
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Молодці! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!
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"..Щоб шаблі не брали,
І кулі минали
Голівоньки ваші !..."
Слава Українській Армії !!
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Это хорошая весть, позитивная. Ребята, рискуя жизнью, возвращают кусочки украинской земли. И да, эти пазлы на скорую руку не собрать. Разведка- планирование- операция. Все будет норм. Слава Украине! Слава украинской армии.
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«Старокраматорський машинобудівний завод», який виготовляв більшість комплектуючих для мінометів «Молот», а саме стволи, горизонтальні та підйомні механізмами, козла, співпрацює з Росією. Про це інформує «Громадське».Саме на деталі міномета, які виготовляв краматорський завод, здебільшого скаржились військові.Окрім співпраці з Міністерством оборони України завод виконував та продовжує виконувати замовлення Росії. «Старокраматорський машинобудівний завод» (СКМЗ) має свідоцтво про партнерство із компанією «Машинвестхолдинг», офіс якої розташований у Москві. Очолює її російський бізнесмен Михайло Каюков.На сайті компанії зазначено, що вона шукає замовників для СКМЗ у Росії, та пропонує для них транспортно-розвантажувальне, коксохімічне, обладнання, устаткування загальнопромислового призначення, вузли та деталі коксових машин, які виготовляє Старокраматорський машинобудівний завод. Один із акціонерів українського заводу, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Максим Єфімов не вважає це проблемою. «Сьогодні в Краматорську, що не крути, хочемо ми цього чи ні, але всі машинобудівні підприємства працюють з Росією. Спочатку був ринок, перемкнутися з одного ринку на інший неможливо миттєво», - зазначив депутат.Голова комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що не знав про співпрацю заводу із країною агресором. «Чи працювали вони з Росією, я цього не знаю і знати не хочу. Це не моя компетенція», - сказав Сергій Пашинський.
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Ну, якщо по 5 щороку то всі дві сотні населених пунктів до 2058 року звільнять.
Тільки при звільненні Донецька і Луганська може більше часу знадобитися ніж для звільнення села в сірій зоні. До 2100 точно повинні все звільнити.
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Ну, якщо по 5 щороку то всі дві сотні населених пунктів до 2058 року звільнять.
Тільки при звільненні Донецька і Луганська може більше часу знадобитися ніж для звільнення села в сірій зоні. До 2100 точно повинні все звільнити.
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А то Пукин нападёть....

Еще более 100 млн грн урезали
из ассигнований на
капитальный ремонт
вооружений и военной техники.
Сокращение расходов бюджета на
2019 год в сумме более 1 млрд
грн коснулось статей, которые
связаны с обеспечением армии
вооружениями и военной
техникой.
Особенно примечательно, что при
мизерном финансировании
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
разработке модернизации
вооружений и военной техники с
этой статьи срезали 118 млн грн.
Еще более 100 млн грн урезали из
ассигнований на капитальный
ремонт вооружений и военной
техники.
Об этом в своей статье для
«Зеркала недели»
пишет Дмитрий Менделеев.
По его словам, в 2019 г., к
сожалению, в оборонном бюджете
продолжается тенденция к
сокращению расходов на НИОКР,
которые всегда формировали
перспективные направления по
созданию новых материалов,
технологий, систем вооружений и
военной техники.
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в то же время

«Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн», - констатировал политик.

В тему - «****** пробивает новое дно»: на «фонд Президента» выделят 1 млрд грн, https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82.html
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задовбав зі своїми переселенцями. Треба було на референдуми не ходити
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Так основна маса і не ходила. Сиділи дома і просто чекали приходу багатої росії. Не склалося, прийшла реальна росія. Зараз більшість так само сидить не рипається і чекає приходу ненависних укрів. Тому що дешевше і якісніше "жіть". Але за час україно-рускої війни я ні разу не чув про будь-який спротив окупантам, що якнайоб*єктивніше негативно характеризує населення регіону. Не знаю як кому, а мені зовсім не хочеться, щоб ця масса влилась в українське суспільство, хоча вони і мають паспорти громадян України.
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Слава Украине!
На перегной выродков кацапо-фашистов!
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А шо, во время Петиного "освобождения" хоть один орк был отправлен на перегной? Месяц готовились к чему?
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Як же це згадали тільки НаЁва!!!!!!!!!!!!. А шЕколадний де?.
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Нашим хлопцям величезна подяка за мужність і за перемоги , хоч маленькі , але згодом очистимо нашу , Богом дану , землю від диких мокшів !
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И что с той землей Вы делать дальше будите ? Всё разрушено и вывезено на металлолом, все тамошние кто имел более менее укр.позицию давно здесь. Земля с несколькими миллионами пенсионеров которым нужно платить пенсии и несколькими сот тысячами людей которых нужно лет 10 содержать в тюрьме, а по выходу платить пенсию. Хорошая земля-рентабельная.
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Тому і не поспішаємо... Нехай окуповані території спочатку самоочистяться, а там буде видно що там далі робити. Можливо так, як і з зоною відчуження. А можливо будуть прийняті інші рішення. Час покаже...😕😕😕
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Всё более менее ценное уже давно вывезено, даже рельсы трамвайные сняты. Шахты, заводы, фабрики разворованы.
И как они по Вашему "самоочистяться" в смысле вымрут люди ?
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Та не дай Боже! Як ви лише могли таке подумати? Самоочищення землі від токсичних елементів це природній процес. А люди є часткою природи, а не її царями... Знаєте, якби мені в 80-х хтось сказав, що по чорнобильській зоні може буде спокійно пересуватися, я б тоді не повірив. Але пройшло декілька десятків років і природа своє взяла..
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Каких нахер "токсичних елементів" ? Что за чушь Вы несете ? Там около 5 млн людей, 4 из которых ненавидят Украину, а 1 их родственники. И эту толпу нужно чем то кормить даже если в тюрьме. А она об отходах, Вы б ещё написали, ждем хорошей погоды
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звідки у Вас такі цифри? Які нахрєн 4 млн? Там половина просто довбойоби, яким на усіх начхать. Були б там замість кацапів німці - картина б не змінилась. То край рабів, які навіть під бетери кидались в угоду своїм панам. А те що те стадо нам нахрєн всралось, з вами згоден.
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Ну там в самом Донецке миллион+Луганск, да и остальные города большие.
При чем тут рабы они или нет, даже если рабы, то их чем то нужно кормить. Раньше у них были заводы и шахты времен СССР, сейчас даже рельсов нет. Работы нет,промышленности нет, техники нет,станки и те ушли. Что с ними делать, ну вошли, ну освободили, что дальше ? Одних кормить в тюрьмах, других на пенсии, третьих думай чем занять, давай миллиарды из бюджета чтобы чтото построить и его ахметов приватизировал. Во победа.
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Почитайте якось на дозвіллі, як проходила денацифікація в повоєнній Германії. А там було набагато більше населення, а ніж зараз на окупованих територіях. І вплив нацистської пропаганди на населення Германії був набагато триваліший і жорсткішим. А стосовно вашої цифри про 4 мільйони людей, які ненавидять Україну то вона дуже перебільшена. І я навіть не знаю звідкіля вона у вас взялася.
Можна багато сперечатися з цього питання, але історичний досвід показує певні співвідношення в соціумі щодо відношення до тих чи інших питань. Не думаю, що населення тих територій якесь особливе.
В Чорнобилі я працював з людьми з різних регіонів, в т.ч. з Донеччини. Але стверджувати, що вони якісь не такі я би не став.
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Вы не путайте тогда и сейчас.
Сейчас Вам ЕС с америкосами не позволят отправить миллион военнопленных зеков на постройку Беломорканала это во первых, во вторых сейчас 1 экскаватор роет быстрей чем 1000 зеков, а главное ему соляры надо раз в 20 меньше чем пищи 1000 зекам.
Так что "денацифікація" как в 45 тут не пройдет. Это по людям, по технике тоже ситуация противоположная, СССР разбирали немецкие заводы и везли сюда, а вот с донбассом всё с точностью до наоборот, там уже всё вывезено.
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Насамперед хочу вам подякувати за відповідь.

Тепер по суті.

Перше. Ніхто нікого не збирається кудись вивозити. Роботи вистачить усім і на місці.
Друге. Денацифікація це не є примусова праця. Раджу про Д почитати детальніше самому.
Третє. Завдяки вивезенню в порядку репарацій застарілих підприємств і технологій Германія отримала при фінансовій підтримці інших країн і успішно реалізувала НТП. Сьогодні країна у в числі світових промислових і економічних лідерів. СРСР же від отриманого хламу завис в розвитку і результат відомий.
І останнє - "тогда и сейчас" . Закони розвитку суспільства залишаються незмінними з часів Адама і Єви. Ніхто іншого ще не вигадав.
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1.На каком мисци ? Там всё что работало вывезено ещё 3 года назад, а что не работало-порезано на металлолом.
2.Вот Вы сами почитайте, кто строил все послевоенные проекты СССР, или Вы думаете сталин это как печерский суд.
3." застарілих підприємств і технологій" стали для СССР космическими технологиями, Вам любой токарь скажет что немецкий станок 1939 года выпуска намного лучше и надежней станка СССР 1989 года выпуска, на многих предприятиях Украины до сих пор стоят немецкие военные станки.
4.У Вас с головой похоже серьезные проблемы такое писать. У нас войны не было, и заводыне вывозили, Украина 25 лет существует на фин.допомогы всего мира в итоге дожились до того что полстраны не в состоянии заплатить за ОБОГРЕВ своего дома.
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Саша, я не буду з вами сперечатися. Але дозвольте вам перед сном ще трохи підняти настрій..

В 1904 році один мудрий чоловік сказав "Кінчик пера то є кінчик людського розуму" і створив науку, яка сьогодні відома як "Психографологія".
І щоб зрозуміти характер людини і багато багато чого іншого не обовязково бачити власноручно написаний нею текст. Достатньо і друкованого...
Так що маю надію вас дуже втішить.
Дякую за спілкування і надобраніч вам.😃
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100% втишить, особенно Ваш перл
"Германія отримала при фінансовій підтримці інших країн"
Я так понял финансовая пидтрымка заключалась в выплате Германией репараций куче стран вплоть до 1995 года. Хорошая пидтрымка.
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Р.S. " Ученье - свет, а неученье - тьма. А жизнь на все уж даст ответ. По своему, сама"..😃
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Это Хиросима сегодня, им никто не помогает, они не набрались миллиардных кредитов, у них нет нефти, газа, угля, леса, черноземов. А нам сколько чего не дай,всё уходит на поднятие 2-3 человек в мировом рейтинге миллиардеров, а Вы тут несете чушь о прогрессе. Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7768

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Ти зеленого поняття не маєш про те, що мелеш. Германія, до речі, Німеччиною називається. Замість читати різну муйню дізнайся хто такі "суки вербовані" і що означає "вуличний король" на Донбасі. Один з них навіть президентом побував.
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Германія (нім.Deutschland). Офіційна назва - Федеративна Республіка Германія (нім. Bundesrepublik Deutschland) відома вам ще , як ФРГ..

- Guten Nacht...😃
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Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 1740 Германія - це по нашому, по руско-украйонскому. Пиши ішо.
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"В Чорнобилі я працював з людьми з різних регіонів, в т.ч. з Донеччини."
Вы ещё напишите: "я БАМ строил с ними, такие ж комсомольцы как и все остальные" Бійці ССО під прикриттям підрозділів 72-ї бригади взяли під контроль селище Розсадки на Світлодарській дузі, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 3877
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Не розумію причини вашого сміху. Я вже у певному віці. Ліквідатор. На БАМі не був по причині перебування в "гарячих точках". Так що, вибачайте. Ви трохи не праві.😃
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а що там із Дебальцевим по мінському договорняку
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Дебальцево это Вам не Розсадки там ещё много чего вырезать на металл осталось, так что операция "Захват руин Дебальцево" пока откладывается.
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И это радует...Но,как говорил один персонаж известной комедии-"Меня терзают смутные сомнения.."Как очень стало гладко складываться для порошенко под "занавес" и на новые выборы.Вроде бы и объект не стратегический для русских,а вот для петрушки фанфарный звон-на гектары прессы и СМИ.
Как-то раньше никаких подвижек не было.только Юлька "открыла сезон" подпольной агитации,тут и у Пеци появились маленькие победы на фронте.А там глядищь.РФ выдаст кого-то из третье-пятостепенных "врагов Майдана"...
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И при чем тут ССО у них другие цели и задачи , для того чтобы брать населенные пункты есть штурмовые подразделения которые под это заточены . Короче продолжаем как в 14-м и 15-м годах микроскопами забивать гвозди и использовать спецов вместо пехоты.
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Руцького міру стало менше на пару кватратних кілометрів і це добре, але скільки ще лайна сидить у тилу України і смердить з ранку до ночі. Кіберполіція так би працювала як ССО.
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Точно, служівий - к ногтю усєх. Ескадрони смерті укомплектувати і забезпечити кислотою, мотузками, сокирами та іншим необхідним інвентарем.
"руцький мір" з тебе пре фонтаном. Свою натуру ти не проп'єш, а таланту в тебе обмаль.
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ти на сайті клоуном на пів ставки підробляєш, чи волонтером на усіх підгавківаєш?)
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Огевой контроль населенного пункта - это хорошо, но орки постоянно заходили в поселок для обстрелов наших позиций. Теперь поселок зачищен. Слава Украине!
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Спасибо, ребята! Это очень важно! Пядь за пядью освобождаем Украину от сепарской мрази!
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Честно говоря я не понял твоего поста. Я лично знал солиста Кубанского хора, народного артиста РФ Анатолия Лизвинского, ныне покойного. Очень сильный человек был, и морально, и физически. Утром выходил на балкон, гирю таскал, и как Бармалей напевал, а весь двор кричал :"Анатолий, гимн", и Анатолий "Ой Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь", дореволюционный кстати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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