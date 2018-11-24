 Бойцы ССО под прикрытием подразделений 72-й бригады взяли под контроль поселок Розсадки на Светлодарской дуге, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.
Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".
В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).
Чтобы исключить действия оккупантов и нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, спецназовцы под самым носом оккупантов подняли украинский флаг.
- Владик наберись терпения и послушай внимательно. На этом видео, на первой-же минуте, специально на русском языке (для таких, как ты) в течении всего 1-одной минуты, расставлены все точки над " і " .
+ 200 лет Кубанскому Казачему хору - Юбилейный концерт. Хор был создан 14 октября 1811 г..
- а, здесь ниже, это уже концерт 2016 года. Тоже специально (Уже для таких, как ты). ... Здесь-же главное Не-пропусти с первой минуты, .... и посмотри на разницу всего в 5-лет, между 2011-2016.годами. и Не-будем говорить уже о прошедших до этого времени 200-ЛЕТ. ...
+ Кубанский казачий хор Концерт в Государственном Кремлёвском дворце 2016 год ...
... ..... а, если вдруг захочешь почитать комментарии людей с Кубани, по поводу самой Кубани. Пожалуйста, Читай ... + + 5.648 - Комментариев. ...
Скрепам страдать!
Хіба газові обіцянки не та сама гречка?
Бабусі, отупілі від мильних опер домогосподарки та їхні мущінкі-підкаблучники оберуть Йулю і вона все просере, все підмахне, що пуйло не підсуне!
І всі жертви, всі труди виявляться марними!
І тепер не полетить, по телевізору розкажуть яка вона добра, хоч до рани прикладай, так само, як зараз про "зраду" та "карупцию", і бидло буде жувати жуйку та мукати.
Єдина надія на тих, хто не визначився, чи тролить соціологів називаючи своїм обранцем Зеленського.
Ото сміху буде )))
Натякаєш на можливий замах і вбивство?
Ну, тільки спробуй, офшорнику і тоді від твого Мордатого ПОПандопула залишиться лише кусок сраки і правий ріг.
Так що можеш не хвилюватися. Знайдеш для себе іншу Бухіню..😕
Не думаю что это решит Вашу проблему. По данным соцопросов, за неё 15, зато против него 51.
Так что даже если Вы её убьете, Вам всё равно или тюрьма здесь или Ростов.
Но я повторюсь, это не решает Вашу проблему.
Людство само по собі дурне і ( я теж...) - віруючі,ажиотаж при виборах,а більшість взагалі не мають своєї думки і політтехнологи це добре знають...
І кулі минали
Голівоньки ваші !..."
Слава Українській Армії !!
Тільки при звільненні Донецька і Луганська може більше часу знадобитися ніж для звільнення села в сірій зоні. До 2100 точно повинні все звільнити.
Тільки при звільненні Донецька і Луганська може більше часу знадобитися ніж для звільнення села в сірій зоні. До 2100 точно повинні все звільнити.
Еще более 100 млн грн урезали
из ассигнований на
капитальный ремонт
вооружений и военной техники.
Сокращение расходов бюджета на
2019 год в сумме более 1 млрд
грн коснулось статей, которые
связаны с обеспечением армии
вооружениями и военной
техникой.
Особенно примечательно, что при
мизерном финансировании
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
разработке модернизации
вооружений и военной техники с
этой статьи срезали 118 млн грн.
Еще более 100 млн грн урезали из
ассигнований на капитальный
ремонт вооружений и военной
техники.
Об этом в своей статье для
«Зеркала недели»
пишет Дмитрий Менделеев.
По его словам, в 2019 г., к
сожалению, в оборонном бюджете
продолжается тенденция к
сокращению расходов на НИОКР,
которые всегда формировали
перспективные направления по
созданию новых материалов,
технологий, систем вооружений и
военной техники.
«Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн», - констатировал политик.
В тему - «****** пробивает новое дно»: на «фонд Президента» выделят 1 млрд грн, https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82.html
На перегной выродков кацапо-фашистов!
И как они по Вашему "самоочистяться" в смысле вымрут люди ?
При чем тут рабы они или нет, даже если рабы, то их чем то нужно кормить. Раньше у них были заводы и шахты времен СССР, сейчас даже рельсов нет. Работы нет,промышленности нет, техники нет,станки и те ушли. Что с ними делать, ну вошли, ну освободили, что дальше ? Одних кормить в тюрьмах, других на пенсии, третьих думай чем занять, давай миллиарды из бюджета чтобы чтото построить и его ахметов приватизировал. Во победа.
Можна багато сперечатися з цього питання, але історичний досвід показує певні співвідношення в соціумі щодо відношення до тих чи інших питань. Не думаю, що населення тих територій якесь особливе.
В Чорнобилі я працював з людьми з різних регіонів, в т.ч. з Донеччини. Але стверджувати, що вони якісь не такі я би не став.
Сейчас Вам ЕС с америкосами не позволят отправить миллион военнопленных зеков на постройку Беломорканала это во первых, во вторых сейчас 1 экскаватор роет быстрей чем 1000 зеков, а главное ему соляры надо раз в 20 меньше чем пищи 1000 зекам.
Так что "денацифікація" как в 45 тут не пройдет. Это по людям, по технике тоже ситуация противоположная, СССР разбирали немецкие заводы и везли сюда, а вот с донбассом всё с точностью до наоборот, там уже всё вывезено.
Тепер по суті.
Перше. Ніхто нікого не збирається кудись вивозити. Роботи вистачить усім і на місці.
Друге. Денацифікація це не є примусова праця. Раджу про Д почитати детальніше самому.
Третє. Завдяки вивезенню в порядку репарацій застарілих підприємств і технологій Германія отримала при фінансовій підтримці інших країн і успішно реалізувала НТП. Сьогодні країна у в числі світових промислових і економічних лідерів. СРСР же від отриманого хламу завис в розвитку і результат відомий.
І останнє - "тогда и сейчас" . Закони розвитку суспільства залишаються незмінними з часів Адама і Єви. Ніхто іншого ще не вигадав.
2.Вот Вы сами почитайте, кто строил все послевоенные проекты СССР, или Вы думаете сталин это как печерский суд.
3." застарілих підприємств і технологій" стали для СССР космическими технологиями, Вам любой токарь скажет что немецкий станок 1939 года выпуска намного лучше и надежней станка СССР 1989 года выпуска, на многих предприятиях Украины до сих пор стоят немецкие военные станки.
4.У Вас с головой похоже серьезные проблемы такое писать. У нас войны не было, и заводыне вывозили, Украина 25 лет существует на фин.допомогы всего мира в итоге дожились до того что полстраны не в состоянии заплатить за ОБОГРЕВ своего дома.
В 1904 році один мудрий чоловік сказав "Кінчик пера то є кінчик людського розуму" і створив науку, яка сьогодні відома як "Психографологія".
І щоб зрозуміти характер людини і багато багато чого іншого не обовязково бачити власноручно написаний нею текст. Достатньо і друкованого...
Так що маю надію вас дуже втішить.
Дякую за спілкування і надобраніч вам.😃
"Германія отримала при фінансовій підтримці інших країн"
Я так понял финансовая пидтрымка заключалась в выплате Германией репараций куче стран вплоть до 1995 года. Хорошая пидтрымка.
- Guten Nacht...😃
Вы ещё напишите: "я БАМ строил с ними, такие ж комсомольцы как и все остальные"
Как-то раньше никаких подвижек не было.только Юлька "открыла сезон" подпольной агитации,тут и у Пеци появились маленькие победы на фронте.А там глядищь.РФ выдаст кого-то из третье-пятостепенных "врагов Майдана"...
"руцький мір" з тебе пре фонтаном. Свою натуру ти не проп'єш, а таланту в тебе обмаль.
Зажгите свечу на окне. День памяти жертв геноцида украинцев - голодомора
дивний вираз