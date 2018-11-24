 Мы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска

Об этом заявил президент Словацкой Республики Андрей Киска в выступлении на международном форуме "Украина помнит, мир признает", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта трагедия (Голодомор. - Ред.) изменила жизнь миллионов людей и многих наций, и наша моральная ответственность - не забыть ее, сделать все возможное, чтобы такая беспрецедентная человеческая трагедия никогда не повторилась, решительно отвергать любые попытки оправдать эту смертоносную политику или манипулировать с помощью пропаганды", - сказал Киска.
Он отметил, что ужасная история Голодомора - это худшее проявление нарушения норм гуманности.
По словам Киски, ни одна статистика не измерит страданий, причиненных миллионам людей с единственной целью - сломить их волю и таким образом добиться власти над ними.
"Это наша ответственность - помочь полностью раскрыть историческую правду, и эта правда должна стать моральным компасом для нас и будущих поколений", - подчеркнул президент Словакии.
У дні, коли ми згадуємо голодомор, особливо актуально звучать заклики "остановіть войну", "іскать компроміс", "виполніть свою часть мінска", " ми когданібудь оп'ять помірімся", "нє ущемлять право на рускій язикк", "іскуство внє політікі".
Почув, стріляй.
Сын был ранен...
Сейчас ставит пьесы, а деньги посылает в добрбаты...
Жена его в АТО все время - курирует госпитальеров...
А теперь вы расскажите о себе и своей семье пожалуйста...
Говорили мне что в Марике полно ваты...
Сейчас сам убидился...
А так у нас как всегда получается чрез СРАКУ. Комуняки ворье, палачи, приспособленцы у "руля". А в приоритете - менять названия улиц, отсавляя бл.ей на своих местах. Не тупо ли это?
Ведь детишечки и внучата выродков живы, они благодаря сатанистам "дядам" работают на "хлебных" местах. Это так сложно? Уверен. Дети и внуки замордованных бы помогли. Берите пример с евреев. Они ДЕСЯТКИ лет искали своих палачей концлагерей. Некоторых стрых козлов судят и по сегодня, несмотря что они и так скоро сдохнут. Они до сих пор ищут своих палачей
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.
"Голодомор изменил жизнь многих наций, и моральная ответственность нынешнего поколения - сделать все возможное, чтобы трагедия никогда не повторилась." - украинцам уже пора что-то предпринимать, а то и голодно, и холодно с тарифами от Гройсмана.