 Мы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска

Об этом заявил президент Словацкой Республики Андрей Киска в выступлении на международном форуме "Украина помнит, мир признает", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Эта трагедия (Голодомор. - Ред.) изменила жизнь миллионов людей и многих наций, и наша моральная ответственность - не забыть ее, сделать все возможное, чтобы такая беспрецедентная человеческая трагедия никогда не повторилась, решительно отвергать любые попытки оправдать эту смертоносную политику или манипулировать с помощью пропаганды", - сказал Киска.

Он отметил, что ужасная история Голодомора - это худшее проявление нарушения норм гуманности.

По словам Киски, ни одна статистика не измерит страданий, причиненных миллионам людей с единственной целью - сломить их волю и таким образом добиться власти над ними.

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"Это наша ответственность - помочь полностью раскрыть историческую правду, и эта правда должна стать моральным компасом для нас и будущих поколений", - подчеркнул президент Словакии.