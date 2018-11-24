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 Мы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска

Голодомор изменил жизнь многих наций, и моральная ответственность нынешнего поколения - сделать все возможное, чтобы трагедия никогда не повторилась.

Об этом заявил президент Словацкой Республики Андрей Киска в выступлении на международном форуме "Украина помнит, мир признает", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Эта трагедия (Голодомор. - Ред.) изменила жизнь миллионов людей и многих наций, и наша моральная ответственность - не забыть ее, сделать все возможное, чтобы такая беспрецедентная человеческая трагедия никогда не повторилась, решительно отвергать любые попытки оправдать эту смертоносную политику или манипулировать с помощью пропаганды", - сказал Киска.

Он отметил, что ужасная история Голодомора - это худшее проявление нарушения норм гуманности.

По словам Киски, ни одна статистика не измерит страданий, причиненных миллионам людей с единственной целью - сломить их волю и таким образом добиться власти над ними.

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"Это наша ответственность - помочь полностью раскрыть историческую правду, и эта правда должна стать моральным компасом для нас и будущих поколений", - подчеркнул президент Словакии.

Источник: https://censor.net.ua/n3098732
 
   
 Топ комментарии
 
Мы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска - Цензор.НЕТ 7000Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 27 мин.27 минут назад
У дні, коли ми згадуємо голодомор, особливо актуально звучать заклики "остановіть войну", "іскать компроміс", "виполніть свою часть мінска", " ми когданібудь оп'ять помірімся", "нє ущемлять право на рускій язикк", "іскуство внє політікі".

Почув, стріляй.
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Та я мог бы ещё добавить, о стрелке Корчинском, но не стану. Сам- отменно стреляю. Двукратный чемпион Мариуполя. Пьесы- не ставлю и вам не советую, хлопотно это, только Корчинскому под силу. А ещё- я кормлю котов. И спасаю обреченных котов. Не всегда удается, честно, потому, приходится иногда хоронить. Так я к тому, что я- не умею бредить и провоцировать, как Корчинский. А уж советовать, дебилам, которые могут воспринять буквально- точно не стану. Потому- ненавижу этого паяца. Вот и всё.
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Не любили більшовиків в Україні. А після голодомору так полюбили, що навіть ті, які вижили при голодоморі на фронті воювали за голодоморців. Парадокси історії, які дійсно дуже складно зрозуміти.
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Мы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска - Цензор.НЕТ 7000Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 27 мин.27 минут назад
У дні, коли ми згадуємо голодомор, особливо актуально звучать заклики "остановіть войну", "іскать компроміс", "виполніть свою часть мінска", " ми когданібудь оп'ять помірімся", "нє ущемлять право на рускій язикк", "іскуство внє політікі".

Почув, стріляй.
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Корчинский сам как стреляет? Ежедневно? Наверное, есть у него ПБС, на стволе. Бо шо-то не слышны выстрелы. Вот болтать- мастак! И усы у него- такие мужественные.
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Андрей Шевченко 73396fdd - ну он и его сын воевали в 2014-15 годах...

Сын был ранен...
Сейчас ставит пьесы, а деньги посылает в добрбаты...
Жена его в АТО все время - курирует госпитальеров...

А теперь вы расскажите о себе и своей семье пожалуйста...
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Та я мог бы ещё добавить, о стрелке Корчинском, но не стану. Сам- отменно стреляю. Двукратный чемпион Мариуполя. Пьесы- не ставлю и вам не советую, хлопотно это, только Корчинскому под силу. А ещё- я кормлю котов. И спасаю обреченных котов. Не всегда удается, честно, потому, приходится иногда хоронить. Так я к тому, что я- не умею бредить и провоцировать, как Корчинский. А уж советовать, дебилам, которые могут воспринять буквально- точно не стану. Потому- ненавижу этого паяца. Вот и всё.
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Андрей Шевченко 73396fdd - коты это сильно конечно...

Говорили мне что в Марике полно ваты...
Сейчас сам убидился...
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Ага. Каждый имеет право на свои маленькие радости, верно? Например- пострелять в телевизор. Там, то шо буровит Корчинский- раз сто можно услышать. Он в телевизор стреляет? Богатый человек! Главное- не ватный, а просто усатый.
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Ага. В Европе тоже говорили, что никогда снова, про войну...
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Не любили більшовиків в Україні. А після голодомору так полюбили, що навіть ті, які вижили при голодоморі на фронті воювали за голодоморців. Парадокси історії, які дійсно дуже складно зрозуміти.
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вот только у большенства стран советского лагеря сейчас флаг рашки Красный синий белый ска
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Во время голодомора низзя было говорить про это --враг народа! Сейчас низзя говорить про нищету народа, воровство власти --тоже враги, агенты кремля! Через 80 лет наши дипломаты будут ездить по миру и уговаривать страны голосовать за признание геноцида украинского народа в начале 21 века?
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Вы должны были СРАЗУ после независимости поднять список ВСЕХ известных выродков которые участвовали в этом сатанинском шабаше. Узнать сколько у этих скотов родилось выродков и внуков выродков. Уволить их всех с любых государственных работ. (детей, внуков и т.д.)
А так у нас как всегда получается чрез СРАКУ. Комуняки ворье, палачи, приспособленцы у "руля". А в приоритете - менять названия улиц, отсавляя бл.ей на своих местах. Не тупо ли это?
Ведь детишечки и внучата выродков живы, они благодаря сатанистам "дядам" работают на "хлебных" местах. Это так сложно? Уверен. Дети и внуки замордованных бы помогли. Берите пример с евреев. Они ДЕСЯТКИ лет искали своих палачей концлагерей. Некоторых стрых козлов судят и по сегодня, несмотря что они и так скоро сдохнут. Они до сих пор ищут своих палачей
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"Украинцы находятся в состоянии скрытого голодания. Мы будем иметь проблемы со здоровьем подрастающего поколения в ближайшем времени".
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.
"Голодомор изменил жизнь многих наций, и моральная ответственность нынешнего поколения - сделать все возможное, чтобы трагедия никогда не повторилась." - украинцам уже пора что-то предпринимать, а то и голодно, и холодно с тарифами от Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы должны отвергать любые попытки оправдать приведшую к Голодомору политику, - Киска
 
 
 
 
 
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