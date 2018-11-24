 Официального обращения Германии по поводу внесения Шредера в базу "Миротворца" не было, - МИД

Об этом МИД сообщил в ответ на запрос УНН, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, исходя из имеющейся в МИД Украины информации, сообщаем следующее: по состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 ноября в список "Чистилище" сайта "Миротворец" был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который тесно сотрудничает с Российской Федерацией.

По заключению "Миротворца", Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины "и по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма".

"Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство споспособствовало закрытию этого сайта", - сказал представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер. По его словам, такая позиция Германии уже была донесена Киеву раньше.