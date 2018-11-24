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Все про:Германия (3212) МИД (4802) Шредер (33)

 Официального обращения Германии по поводу внесения Шредера в базу "Миротворца" не было, - МИД

Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец".

Об этом МИД сообщил в ответ на запрос УНН, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, исходя из имеющейся в МИД Украины информации, сообщаем следующее: по состоянию на 23 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в ФРГ не получали официального обращения МИД ФРГ о внесении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта "Миротворец", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 ноября в список "Чистилище" сайта "Миротворец" был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который тесно сотрудничает с Российской Федерацией.

По заключению "Миротворца", Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины "и по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма".

"Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство споспособствовало закрытию этого сайта", - сказал представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер. По его словам, такая позиция Германии уже была донесена Киеву раньше.

Источник: https://censor.net.ua/n3098731
 
   
 Топ комментарии
 
а я еще здесь на форуме неоднократно шредера иудой называл, и прокацапским старым долбо*бом, и мне тоже тогда Габриэль официально не выражал свое несогласие с моей точкой зрения.
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Не было, так? В течение всей недели УКРНЕТ пестрел именно такими заголовками, однако! Раз по 5-6 в день я натыкался. И ресурсы- были вовсе не желтые! Ну, ладно, я уже стал умнее и не реагирую, на подобное. То есть- просто не открываю, бо нервы- уже вовсе не стальные канаты. Но! Кто-то же ЭТО размещал! Ай, да ИНЕТ! Ай, да сукин сын!
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ну правильно. Ты же его искал как Бургер. А надо искать как Бутерброт.
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странно, вики не узнаёт такого - МИД ФРГ Кристоф Бургер, может только мне не удалось о нём наити инфо.
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ну правильно. Ты же его искал как Бургер. А надо искать как Бутерброт.
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а этот Бутерброт, в конце надо т или д
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а я еще здесь на форуме неоднократно шредера иудой называл, и прокацапским старым долбо*бом, и мне тоже тогда Габриэль официально не выражал свое несогласие с моей точкой зрения.
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Не было, так? В течение всей недели УКРНЕТ пестрел именно такими заголовками, однако! Раз по 5-6 в день я натыкался. И ресурсы- были вовсе не желтые! Ну, ладно, я уже стал умнее и не реагирую, на подобное. То есть- просто не открываю, бо нервы- уже вовсе не стальные канаты. Но! Кто-то же ЭТО размещал! Ай, да ИНЕТ! Ай, да сукин сын!
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а ты, как говорила Алиса, не пей из незнакомых пузырьков. Тогда нервы будут здоровее и толще. А на все подобные "размещения" есть свои тарифы: http://newsworldcars.com/news-5955236.html
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Для того, чтобы выпить- прежде необходимо открыть! А я- не открывал... Устал я.
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Ой! -- попала целка под раздачу...
Как токо Доярка захромала -- сразу Шрёдера вспомнили!
...пожуём -- побачым...*)
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Как шеф в РЕВЕ мог докатиться до грузоперевозок?
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А нахера это "обращение"? Что непонятно с чьих рук копится ГАЗПРОМовский "пенсионер-акционер", а бы и (ныне действующего при власти) хера "Штангенциркуля" тоже вписал бы, а за одно бабку Меркель вместе с Офшоренко!
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А если бы было? - то насрали бы в штаны и закрыли сайт?
Сайт превратился в унылое говно, по сравнению с тем шо было раньше.

Оно и понятно, худеющая крИса геращенко ( их вообще у нас две, одну звать ира а другой вообще - тварина) манипулирует этим ресурсом в угоду своим соевым хозяевам.
Такими вещами должны заведовать люди с безупречной репутацией, а не кучки говна по фамилии геращенко.
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Не було і не буде.
Хто іще не знає, що шредер на побігушках у пуйла ? Не буде Німеччина соромитися і виносити на публіку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфициального обращения Германии по поводу внесения Шредера в базу "Миротворца" не было, - МИД
 
 
 
 
 
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