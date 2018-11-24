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 С начала суток враг совершил четыре обстрела, потерь не допущено, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе Новолуганского и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Также оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. "Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

С начала суток враг совершил четыре обстрела, потерь не допущено, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 23 ноября за сутки наемники РФ совершили 11 обстрелов, ранены двое воинов, двое террористов уничтожены

Источник: https://censor.net.ua/n3098729
 
   
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Від початку доби ворог зробив чотири обстріли, втрат не допущено, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 353
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А в то же время во это - Стало известно, как живет мать долларового миллионера Андрея Коболева, который переводит ей деньги из Украины. Так, женщина живет в особняке стоимостью 700 тысяч долларов. Молодуха....
Від початку доби ворог зробив чотири обстріли, втрат не допущено, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 27
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг совершил четыре обстрела, потерь не допущено, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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