 Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 24 ноября, во время проверки харьковского участка границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47% ", - сказал Аваков.





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Вместе с министром МВД участок украинско-российской границы посетил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Он отметил, что обустройство границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

Лидер НФ подчеркнул, что за несколько лет невозможно, как предъявляют критиканы, обустроить почти 2500 км границы, да еще и в условиях недофинансирования: "Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребления на строительстве границы. Только надо сказать правду, откуда это производство - на основании подписи премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета".

"После этого вновьсозданные органы делают из этого дешевое политическое шоу. Если нарушили закон - привлеките к ответственности. Если не нарушили закон - привлеките к ответственности тех, которые заявили об этом нарушении", - подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что в связи с этим звучат абсурдные цифры в десятки и сотни миллионов, хотя на весь проект было выделено всего около 800 млн: "Там, где есть злоупотребления, докажите. Докажите в суде. Я буду первый, кто будет аплодировать такому решению. Но если вы превратили свою работу по борьбе с коррупцией в политические лозунги и дискредитацию государственной программы строительства границы - за это тоже нужно нести ответственность".

По словам председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикала, инженерное обустройство границы на сегодня одна из главных задач ГПСУ: "Это упрощает охрану государственной границы, уменьшает количество пограничных нарядов непосредственно на границе и это очень эффективно. Харьковский участок практически завершен, здесь противоправная деятельность сведена почти к нулю"

По его словам была увеличена плотность охраны границы: "Мы создали отделения пограничной службы. Эти отделения насчитывают около 30 человек и практически перекрывают границу - 2 пограничника на 1 километр. Ранее без инженерных сооружений это было бы невозможно".





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Цигикал отметил, что в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование.

Работы на территории Харьковской области практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км: дооборудовать заграждением из спирали типа "Егоза", а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы: Система инженерных сооружений - около 2,5 млн грн / км, которая включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

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Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудования передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

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