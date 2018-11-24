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 Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено). ФОТОрепортаж

На сегодняшний день почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы уже выполнено.

Об этом сегодня, 24 ноября, во время проверки харьковского участка границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 01

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47% ", - сказал Аваков.

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 02
Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 03

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Вместе с министром МВД участок украинско-российской границы посетил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Он отметил, что обустройство границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

Лидер НФ подчеркнул, что за несколько лет невозможно, как предъявляют критиканы, обустроить почти 2500 км границы, да еще и в условиях недофинансирования: "Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребления на строительстве границы. Только надо сказать правду, откуда это производство - на основании подписи премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета".

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 04

"После этого вновьсозданные органы делают из этого дешевое политическое шоу. Если нарушили закон - привлеките к ответственности. Если не нарушили закон - привлеките к ответственности тех, которые заявили об этом нарушении", - подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что в связи с этим звучат абсурдные цифры в десятки и сотни миллионов, хотя на весь проект было выделено всего около 800 млн: "Там, где есть злоупотребления, докажите. Докажите в суде. Я буду первый, кто будет аплодировать такому решению. Но если вы превратили свою работу по борьбе с коррупцией в политические лозунги и дискредитацию государственной программы строительства границы - за это тоже нужно нести ответственность".

По словам председателя Государственной пограничной службы Петра Цигикала, инженерное обустройство границы на сегодня одна из главных задач ГПСУ: "Это упрощает охрану государственной границы, уменьшает количество пограничных нарядов непосредственно на границе и это очень эффективно. Харьковский участок практически завершен, здесь противоправная деятельность сведена почти к нулю"

По его словам была увеличена плотность охраны границы: "Мы создали отделения пограничной службы. Эти отделения насчитывают около 30 человек и практически перекрывают границу - 2 пограничника на 1 километр. Ранее без инженерных сооружений это было бы невозможно".

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 05
Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 06

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Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 07

Цигикал отметил, что в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование.

Работы на территории Харьковской области практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км: дооборудовать заграждением из спирали типа "Егоза", а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы: Система инженерных сооружений - около 2,5 млн грн / км, которая включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 08

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Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 09
Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 10

Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудования передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Выполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено) 11

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Источник: https://censor.net.ua/n3098728
 
   
 Топ комментарии
 
вижу с авакой кулявлобное ничтожество. это они на стене плача я так понимаю?
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А что там должно стоять, бетонный забор? И не деревянная, а с колючкой и металсетка. Раньше там было просто поле и никаких обозначений. Сейчас четко определена граница, есть фортификации, нормальное патрулирование, сигнализация и пр.. И запомни - никакой забор не остановит ракеты и снаряды, самолеты и вертолеты. И еще, на обустройство границы было выделено всего 800 миллионов.
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«Софтекс-Інвест» представила український багатоцільовий літак V-24-1

ТОВ «Софтекс-Інвест» на виставці «Зброя та Безпека-2018», що проходила у Києві 9-12 жовтня ц.р., представила український багатоцільовий літак V-24-1. Ця вітчизняна машина була створена компанією у 2010-2012 роках та здійснила свій перший політ 20 листопада 2012 року.
Літак оснащений двома двигунами, що встановлені на пілонах над крилом, та має 4 місця (1 пілот та 3 пасажири). Він може злітати з короткої злітно-посадкової смуги, у тому числі й з ґрунтової. V-24-1 використовує мало пального (бензин А-95) та має комфортний салон зі спареним керуванням.Розробка броварчан сертифікована в Україні й може виконувати польоти як з візуальним керуванням, так і за приладами. Літак призначений, в першу чергу, для навчання пілотів цивільної авіації чи військових льотчиків. Крім того, на V-24-1 може бути встановлений тепловізор та фото-відео апаратура, що дозволяє використовувати його як легку розвідувальну машину. http://uprom.info/news/avia/softeks-invest-predstavila-ukrayinskiy-bagatotsiloviy-litak-v-24-1/
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слабовато якось.мона було ще дзотів набудувати кожен кілометр.....
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Показывают обычно лучшее, если это лучшее из того что есть, то страшно представить что на других участках границы. Где деньги Сень?
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Похоже на халтуру,деревянные стовпчики не ошкурены и не пропитанны вместе с досками,значит через пару лет сгниют,кто так делает ,тому руки надо вырвать и глаз на *опу натянуть,может это пока временное решение,не знаю задумок строителей,но судя потому,что они уже чёрные и начинают гнить,то стоят давно...
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Часничку розвашати трохи, не дуже поможе, але нехай знають, що вони нелюди.
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Видели кроличью стену от рашистов?И теперь сравните стену соевого Гидранта и как она охраняется,от тех кто его выбрал.По недоразумениюВиконано 47% робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, - Аваков (оновлено) - Цензор.НЕТ 7310
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Йшов п'ятий рік гібридно-переможної війни...
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На облаштування "Стіни" на кордоні з Росією виділили 400 мільйонів.
Проект спорудження фортифікаційних споруд і охоронних систем на російсько-українському кордоні продовжили до 2021 року.
https://dt.ua/POLITICS/na-oblashtuvannya-stini-na-kordoni-z-rosiyeyu-vidilili-400-milyoniv-295118_.html
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яйценюх шо там робэ гад наворовал.....хто он ваще такой
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это от честных людей..техника все равно проедет...надо бетонный метров пять и шириной паруметров и ров под током
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Ага, ракеты, снаряды, авиацию такая стена "остановит"
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Бред написал, логика, как у ТП-блондинки, граница, как бы не была оборудована или не оборудована вовсе, нигде от ракет и снарядов не спасает, но с такими уебищными странами, как обосРашка оборудовать границу, конечно же нужно, что и будет сделано.
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За 4 года войны "...Выполнено 47% робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы..."???????? Это окопы и "колючка" ? Жесть. Ну теперь масковия нИпрайдет! Вон даже кролик кулявлобовский поумничать прискакал! Это там вбуханы миллионы? В срубы и окопы? Ну это хай - тек в ооронительных сооружениях! Писк оборонтехнологий!
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Кто тему написал - с ошибкой?
Не рОбот, а рАбот
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Отлично, так держать. Со временем, верю, вся граница с азиопским Мордором-обосРахой будет оборудована.
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А Сеня Кролик на сколько процентов построил для Собакова будку?
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Забавно, что отутюженный граблями кусок земли Арсен Рюкзаков продолжает называть "стеной" ))
Двухметровой высоты сетка с колючкой способна остановить только очень ленивого контрабандиста, не желающего таскать с собой бокорезы. Никакую армию, даже недоразвитую ордынскую шелупонь, эта хрень не остановит. Разумеется, если целью был не грабёж бюджета
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Федя,твоё предложение--вообще никак не оборудовать границу с обосРахой?
Предложение твоё глупое. Границу будут оборудовать и именно таким способом, на который есть пока деньги, раньше на большинстве участков она вообще не была ни оборудована, ни обозначена от слова никак.
То, что делается - уже большой прогресс. Такие большие участки границы вообще мало где оборудованы в мире. И постепенно, то что уже сделано и делается будет улучшаться и модернизироваться, граница будет укрепляться в соответствии с финансовыми возможностями государства. Тявкать и хныкать, ничего не предлагая взамен, а аьтернатива здесь одна- вообще нихрена не предпринимать и не делать, могут только желторотые диванные стратеги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыполнено 47% робот по инженерному обустройству границы с РФ, – Аваков (обновлено). ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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