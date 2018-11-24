 Эстония осуждает действия России в Азовском море, - глава МИД Миксер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Целью России в Азовском море является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС. Россия также ввела в Азовское море военные корабли, нанося Украине еще большую угрозу безопасности", - сказал Миксер на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
По словам эстонского дипломата, ситуация нуждается в усиленном международном внимании. Эстония призывает РФ прекратить деятельность, направленную "на поиск конфликтов и уважать международное право".
Миксер заявил также, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины. "Мы поддерживаем дополнительные санкции ЕС в отношении организаторов прошедших 11 ноября нелегальных выборов и избранных на них руководителей", - сказал глава МИД Эстонии.
Кроме того, Миксер призвал Украину обращать больше внимания на кибербезопасность в связи с предстоящими в стране выборами.
Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.
В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюкпроинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.
15 ноября член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.
В ответ представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.
5. А вот и причина, по которой оккупанты намерены разобраться с украинским паспортами граждан Украины в оккупированном россией Крыму: "Кто делал ЗАГРАНПАСПОРТ в Ялте! Очень хотелось бы узнать, насколько трудно получить его!!!". Ответы: "(Понаехавшая из Москвы) Я делаю. В Крыму делают только биометрический, до 1.07 стоимость 3500. Занять очередь можно только через портал Госуслуги", "Беспонтовая бумажка - этот паспорт", "А куда по нему ехать-то?", "У меня вопрос, куда я смогу вылететь с крымским загранником? Потому что сейчас тоже столкнулись с этим вопросом, и многие советуют делать в Херсоне. Вот и не знаем, как быть?", "В Турцию, Китай и прочие камбоджи и вьетнамы", "Мы не собираемся ни в одну из этих стран. Значит, всё-таки нужно делать украинский", "В нормальные страны визы не откроют", "С Украиной безвиз в Европе", "(Понаехавшая из Москвы начала волноваться) А если у меня прописка Краснодар, но подала документы в Крыму? Будет видно, что крымский загранник?", "Загранпаспорта, которые выдают в Крыму, и так идут с кодом Краснодарского края", "Муж поехал в Грузию, и не пустили", "Сделайте в Херсоне и никаких проблем. Зачем этот гемор с крымскими документами?", "Делала в Мелитополе через друзей за две недели", "Ага, засранцы, вспомнили про Украину" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1066027592002736130 6. Шоб вы понимали, как в Крыму происходит подача пропагандонских новостей: "В Симферополе продолжается масштабная реконструкция спортивно-тренировочного центра «Крым-СПОРТ». Спортивный комплекс был построен в 1978 году и до распада СССР пользовался большой популярностью у симферопольцев. Во времена временного украинского вторжения в Крым (1991-2014 годы) бассейн не обслуживался и не ремонтировался, в итоге он был закрыт, так как его чаша треснула и не подлежала восстановлению". Комментарии: "Такая пророссийская группа. Такое ощущение, что хотят выслужиться", "Конечно! И не «выслужиться», а «подлизнуть». «Царь» же приехал", "И при этом паспорта Украины никто не выкидывает))", "Во времена временного украинское вторжение в Крым - это какая должна быть каша в голове у человека, чтобы такое калякнуть?", "Это какая-то дичь". Как вы поняли, даже местная вата на такое не ведется, а чушь про "украинское вторжение в Крым" могут нести в основном тролли и запоребриковые лапти https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10663001930527416327. Ватница в Феодосии увидела порванный сриколор, тоскливо висящий на здании, и написала: "Это нормально, когда на глазах у людей такие флаги?". В комментариях никто рьяно порванную тряпку не защищал: "В жизни не видела человека с флагами на глазах, а если бы увидела, то это было бы самое сильное впечатление за всю жизнь", "Да вообще ненормально, когда они висят просто так. Нахрена? Напоминаете нам, кто здесь хозяин?", "Походу, скрепы рушатся", "Если просто посмотреть, то это на флаг Франции похож, по-моему", "(Из-за поребрика пишет) Скоро все россияне такие будут, а вы про флаги" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10663010647130439698. Энергохвост барахлит - похолодало. Более 30 тысяч абонентов в Симферополе и Симферопольском районе вчера на непродолжительное время остались без электричества. Оккупанты придумали причину - "действия сторонних лиц в охранной зоне ВЛ" http://atr.ua/news/180396-bolee-30-tys-krymcan-ostalis-bez-elektricestva-iz-za-sboa-na-lep
9. Оккупанты составили для жителей Севастополя, как и ранее для остального Крыма, график 9-часовых отключений света на декабрь https://ru.krymr.com/a/news-sevastopolenergo-obnarodovalo-grafik-otkluchenii-sveta-na-dekabr/29618251.html10. Жители Ялты решали, как бороться с отключениями электричества: "Скажите, ежевечернее отключение (на несколько минут) света только в Васильевке? Бойлер, комп, холодильник, ТВ… Издевательство какое-то. Роутер налаживать по полдня после такого сбоя". Комментарии: "Купите нормальный роутер", "Купите нормальную страну" https://twitter.com/KrimRt/status/1066303742297829378
11. В Крыму все стабильно! В оккупированной Ялте изъяли из продажи более 45 кг "санкционных" сыров из стран Евросоюза. Изъятый сыр был жадно сожран оккупантами, но заявлено, конечно, что "был сожжен в печи-инкассаторе". Особенно кощунственно эта новость звучит в День памяти жертв Голодомора https://ru.krymr.com/a/news-v-yalte-sozhgli-45-kg-evropeiskih-syrov/29618620.html12. Севастополь. Что-то я не припомню, чтобы где-то, кроме высокодуховной оккупированной территории, детские площадки закрывали от детей на замок. Может, в замостье так? Не знаю https://twitter.com/KrimRt/status/1066036412837912576 13. Антиутопия дня. Сидим, мерзнем на работе. Батареи и котел поставили, но газ не подвели, т.к. директор экономит бабло. При этом ватники рассказывают, как "в Украине отключат газ и хохлы замерзнут". Вата хавает и довольна.P.S. Маски уже давно сброшены. Оккупанты вновь устами Горного объявили крымчан угрозой россии, от которой надо избавиться. А я даже больше скажу: любой гражданин Украины - это угроза россии, самостоятельная и независимая Украина - это угроза россии, помнить о преступлениях советского и российского режимов - это угроза россии, знать и говорить правду - это угроза россии. Поэтому и сегодня украинскую журналистку не впустили в Крым, чтобы написанная ею правда об оккупированном полуострове не стала угрозой россии. По случаю очередной годовщины геноцида украинцев хочу подчеркнуть, что россияне тоже помнят про Голодомор, но смерть миллионов украинцев для них - лишь повод высмеять трагедию нашего народа, поэтому в россии и появляются всякого рода циничные речевки, как например, "хохлам газовый холодомор". И об этом мы тоже должны помнить, чтобы никогда не забывать, с кем имеем дело!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
І шо ?
Не поставляйте кацапам туалетную бумагу, подобно нашему попугаю климкину!
Лучше где-то перекройте их экспорт, вышвырните подсрачниками парочку кацапских дипломатов...
Сделайте все то, шо абсолютно не делает украинская влада! - и будет вам респект от нас.
"Наши" способны токо заваливать кацапов своими "нотами" и кучей разных бумажек с их угрозами (скоко нашему правительству волали в уши, шо кацапы у нас забирают Азовское море! ЩАС! СЕГОДНЯ! И шо?) им , которыми кацапы подтирают жопу и ржут над климкиным.
Не уподобляйтесь нашим клоунам, останьтесь человеком.