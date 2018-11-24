 Украина в память о жертвах Голодомора окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Потому что это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - сказал глава государства во время выступления на Международном форуме" Украина помнит - мир признает "к 85-й годовщине Голодомора.
"И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан ", - сообщил Порошенко.
Пусть пока бананьі погрьізут..." (єврейський фольклор).
Гуманітари хрінові! Чи всі наші поранені бійці отримали належну допомогу, медикаменти, компенсації? Чи усі сім'ї загиблих бійців мають задовільні домашні умови? Ви ще данецьким підкацапникам допоможіть.
Но если у тебя свои граждане накормленные и обогретые...
А то действительно получается как во время Голодомора - вывезти продовольствие....
Нет на свете жабы зеленее украинской
Лучше бы промолчали, позорники.