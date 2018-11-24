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 Украина в память о жертвах Голодомора окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, - Порошенко

Украина в память о жертвах Голодомора в Украине 1932-1933 годов окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Потому что это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - сказал глава государства во время выступления на Международном форуме" Украина помнит - мир признает "к 85-й годовщине Голодомора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США

"И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан ", - сообщил Порошенко.

Также смотрите: Во время почтения 85-й годовщины Голодомора в Неаполе произошло чудо, - УГКЦ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3098726
 
   
 Топ комментарии
 
Лол, в Судане ВВП на душу населения выше чем в Украине. Да и за коммуналку платить не надо.
К чему эти дешевые понты за чужой счет, Свинорылый? Шли гумманитарку за выросшие доходы Рошена.
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Як на мене - петя не зовсім адекватний в своєму непереборному бажанні другої каденції.. Яким боком Конго та Ємен до Голодомору? Міг би і зі своїх статків допомогти нудженим мешканцям тих країн..
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Зато пенсионеры "жируют" по мусорникам, получая в среднем 1500 гривен, но своих не очень жалко.
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"В Гондурасе плохо с мясом, что нам делать с Гондурасом? -
Пусть пока бананьі погрьізут..." (єврейський фольклор).
Гуманітари хрінові! Чи всі наші поранені бійці отримали належну допомогу, медикаменти, компенсації? Чи усі сім'ї загиблих бійців мають задовільні домашні умови? Ви ще данецьким підкацапникам допоможіть.
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Когда-то в школе сдавали по 10 копеек в фонд мира... Требовали освободить Анжелу Дэвис...
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а на помощь сандинистам не сдавали? против контрас?
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В Йемене считаются нищими кто живет на 2$ в день. То есть на 60 зеленых в месяц. По курсу это примерно 1680 грн. Не у всех наших пенсионеров такая пенсия. Петя, может лучше тебе в Йемен президентом?
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Я на 2$ на день не живу, в мене виходить рівно 1 долар і 65 центів на день.
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Ти пенсіонерам в країні надай гуманітарну допомогу...Ви і ВР платити їм не хочете нічого,а самі не нажеретесь ніяк.МЛРД на свій фонд ви найшли.
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помогать конечно нужно - милосердие возвращается....
Но если у тебя свои граждане накормленные и обогретые...
А то действительно получается как во время Голодомора - вывезти продовольствие....
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прошу прощения, может в ОРДЛО гуманитарочку лучше? там все же украинцы или они хуже суданчан и йеменчан?
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Мдя...
Нет на свете жабы зеленее украинской
Лучше бы промолчали, позорники.

Україна на знак увічнення пам’яті жертв Голодомору надасть гуманітарну допомогу Ємену, Судану і Конго, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6904
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Друзья, я за гуманизм и человеколюбие, но они должны быть в разумных пределах, а пределы такие - согласно сайт countrumeters в этом году в Южном Судане родилось 457808 человек, аналогичный показатель Украины в этом году 409961 человек. Президент Украины предлагает гуманитарную помощь той стране, жители которой безответственно трахаются и рожают детей чаще, чем жители Украины. И это все жители Судана делают во время голода в их стране. Мне кажется, что помощь таким безумцам с нашей стороны - нецелесообразна и безсмысленна, а президент в этом случае безответственно распорядился национальным бюджетом.
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А звідки ти знаєш - може їм послали на допомогу презервативи.
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А маленька Словаччина, на "знак увічнення", надала допомогу Великій Україні.
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ничего личного, но Судан ввп 117,5 миллиарда USD (2017 г.) Украина ввп 112,2 миллиарда USD (2017 г.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в память о жертвах Голодомора окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго, - Порошенко
 
 
 
 
 
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