 "Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР", - Порошенко

Об этом Порошенко заявил на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал Порошенко.
Глава государства процитировал обращение Вселенского патриарха Варфоломея: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".
Порошенко сообщил, что в субботу в Киеве в международном форуме "Украина помнит - мир признает", посвященном 85-летию Голодомора, приняли участие представители 50 стран.
И место в совбезе Оон тоже да？
https://economics.unian.net/finance/950388-kabmin-reshil-zaschitit-interesyi-ukrainyi-pri-razdele-imuschestva-byivshego-sssr.html
- Як Україна відбудовувала Крим після війни і депортації - http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/21/26135/
Доносы писал сосед на соседа.
- Журналисты были из разных стран, для них устраивали показуху и кормили черной икрой. А так как свободного передвижения у них не было, то Голодомор они не видели соответсвенно достоверно рассказать о нем не могли.
- не признавали потому что тогда про Голдодомор не знали - см.п.2.
Великий и русский Писатель -- Лев Николаич Толстой -- был рабовладельцем!
...и Великий и русский Поэт Александр Пушкин -- тоже, им же был!
Российская Федерация? -- ...не вижу там ещё Великих Рабовладельцев... -- одна падлота левая шарится...
А рабы давно в наличии ! -- их вижу...*)
Интересно, вот не срача ради а просто из любопытства - что говорит Юля о Голодоморе?
Я немного не об этом - Юля публично признает ответственность Рашки за Голодомор или скорбит так, общими словами, чтобы не обидеть Кремль и не спугнуть ватных избирателей?
Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на кропотливых изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики. Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров - 25 евреев. Кроме того, часть чекистов скрывала своё еврейское происхождение под псевдонимами. Например, Александр Розанов - начальник управления НКВД по Одесской области в 1935-1937 годах, позже на допросе признавался: "Я - Абрам Розенбрандт, еврей. Имя и национальность записал по-другому от стыда".
- Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью. Да и сам я рассчитываю войти в историю. Поэтому естественно, чтобы два таких политических деятеля, как мы, встретились. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мои приветы и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем.
(Валентин Бережков, Газета "Неделя". 1989. №31).
Встреча произошла в 1953 году, они теперь в аду шкварятся в соседних VIP котлах.