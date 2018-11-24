 "Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР", - Порошенко

Об этом Порошенко заявил на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал Порошенко.

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Глава государства процитировал обращение Вселенского патриарха Варфоломея: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

Порошенко сообщил, что в субботу в Киеве в международном форуме "Украина помнит - мир признает", посвященном 85-летию Голодомора, приняли участие представители 50 стран.

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