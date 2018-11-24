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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 "Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине лежит на Российской Федерации, которая является правоприемницей СССР.

Об этом Порошенко заявил на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Глава государства процитировал обращение Вселенского патриарха Варфоломея: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

Порошенко сообщил, что в субботу в Киеве в международном форуме "Украина помнит - мир признает", посвященном 85-летию Голодомора, приняли участие представители 50 стран.

Смотрите: Порошенко с супругой на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3098725
 
   
 Топ комментарии
 
Людей морили голодом тільки за те що вони Українці !!!
Вічна Память усім жертвам голодомору.

Ніколи не забуду про три голодомори які створив комуняцький режим Українцям !
Тато й мати ще живі свідки голоду 46-47р на Одещині.

Будьте прокляті кацапи разом з нащадками, скільки горя ви виродки принесли й несете Українцям,!!!
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Yuriy Yurieff - И тогда паРаша ни в чём не виновата, как и сейчас?
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Ты считаешь что паРаша должна все то имущество и недвижимость которые остались от ссср за границей поделить между собой..Украиной..Казахстаном и Беларусью..？
И место в совбезе Оон тоже да？
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Именно так, только радостным лохам это неизвестно, а имущества на 300 миллиардов долларов. Раздеребанят втихую, если уже не раздерибанили....
https://economics.unian.net/finance/950388-kabmin-reshil-zaschitit-interesyi-ukrainyi-pri-razdele-imuschestva-byivshego-sssr.html
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О месте в СовБезе советую лохам почитать, в Уставе ООН нет ни одного слова нигде что место передано России, оно до сих пор принадлежит СССР, да, да, это лохам тоже неизвестно, просто кацапы заняли и по умолчанию сидят, только вот никто не вякает, одним страшно, а другие лохи.
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Перша хвиля переселенців до Криму з глибинних областей Росії не принесла бажаних наслідків. Люд із лісистої Росії важко приживався в степу і не міг адаптуватися до гірської місцевості. Ще важче переселенцям давалася вельми складна й специфічна землеробська культура. Сади, виноград, ефіроноси, тютюн, технічні культури, навіть кукурудзу російські переселенці побачили в Криму вперше у своєму житті. Сьогодні ніхто не повірить у те, що в Криму ще наприкінці 1953 року було лише 3 хлібних магазини, 18 - м'ясопродуктів, 8 - молочних, 2 - тканин, 9 - взуття, 5 - будівельних матеріалів та 28 - книжкових крамниць.

- Як Україна відбудовувала Крим після війни і депортації - http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/21/26135/
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кацапье по жизни все наше сало сжирало... "Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4676 хорошо что сейчас не так...
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У власти были грузины и eврeи.
Доносы писал сосед на соседа.
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я знову ж, в 2408-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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лавров стверджує, що Бандера і Шухевич були засуджені Нюрнберзьким трибуналом!!!!
"Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4419
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А куда продавалось зерно забранное у Украинцев?И чьи журналисты писали что ни какого голода в Украине нет? И почему Штаты не хотели признавать Голодомор?
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- в Штаты, за золото, за которое потом покупалось оборудование для военных заводов. И что? Какие претензии? Они покупали зерно еще до Голодомора, откуда им было знать что это зерно отобрано у голодающих? Все претензии - СССРу.
- Журналисты были из разных стран, для них устраивали показуху и кормили черной икрой. А так как свободного передвижения у них не было, то Голодомор они не видели соответсвенно достоверно рассказать о нем не могли.
- не признавали потому что тогда про Голдодомор не знали - см.п.2.
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Почему тогда притензии по "Северному потоку"? Украина останется без транзита,но сейчас же все нормально.Штаты тогда покупали зерно из за нехватки своего и им было чихать что будет с Украинцами,и знали они все прикрасно.Потому и Голодомор не хотели признавать.Так же как и Израиль не признает,потому что фамилии у авторов экспроприаций наталкивают на мысли о геноцыде Украинцев.
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"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР"
Великий и русский Писатель -- Лев Николаич Толстой -- был рабовладельцем!
...и Великий и русский Поэт Александр Пушкин -- тоже, им же был!
Российская Федерация? -- ...не вижу там ещё Великих Рабовладельцев... -- одна падлота левая шарится...
А рабы давно в наличии ! -- их вижу...*)
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у кацапо-фашисткой нечисти сраки рвет знатно
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Вот это поворот, щас у ваты полыхнет. Надо отодвинуть монитор чтобы не обжечься.

Интересно, вот не срача ради а просто из любопытства - что говорит Юля о Голодоморе?
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"Під час Голодомору моя бабуся разом з моєю маленькою мамою пробивалась через заградотряди" - Юлія Тимошенко Мати ЮВТ Людмила Телегіна, народилась 11 серпня 1937, через 4 роки після Голодомору!
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Лера, да, тут понятно.
Я немного не об этом - Юля публично признает ответственность Рашки за Голодомор или скорбит так, общими словами, чтобы не обидеть Кремль и не спугнуть ватных избирателей?
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Щось воно промовчало, що голодомор організували його соплемінники разом з іншими комуняками, у тому числі кацапами та хохлами.
Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на кропотливых изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики. Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров - 25 евреев. Кроме того, часть чекистов скрывала своё еврейское происхождение под псевдонимами. Например, Александр Розанов - начальник управления НКВД по Одесской области в 1935-1937 годах, позже на допросе признавался: "Я - Абрам Розенбрандт, еврей. Имя и национальность записал по-другому от стыда".
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Люди,які в 21му погнали "злочиннувладу",у 33му їли своїх дітей
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1939 год. Гитлер, пожимая Молотову руку, произнес:
- Я считаю Сталина выдающейся исторической личностью. Да и сам я рассчитываю войти в историю. Поэтому естественно, чтобы два таких политических деятеля, как мы, встретились. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мои приветы и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем.
(Валентин Бережков, Газета "Неделя". 1989. №31).
Встреча произошла в 1953 году, они теперь в аду шкварятся в соседних VIP котлах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР", - Порошенко
 
 
 
 
 
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