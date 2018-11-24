 Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Я очень рад приветствовать президента Латвии сегодня в Киеве, в Украине. Сегодня я имею честь вручить высшую государственную награду Украины - Орден Ярослава Мудрого I степени за огромный весомый вклад господина президента в развитие и укрепление партнерских дружеских отношений между Украиной и Латвией ", - сказал Порошенко.
"Эта награда является символом нашей глубокой благодарности, признательности украинского народа. Это признание Вашего личного вклада в поддержку Украины ", - сказал президент Украины.
Президент Латвии поблагодарил за высокую награду. "Я уверен, что мы будем работать вместе с Украиной для лучшей Европы", - отметил Вейонис.
авакоВ раздаривает наградное оружия направо и налево, всяким отморозкам типа пашинского и подобных мразей, а гидрант Высшим Орденом государства распоряжается как своим настроением, дарит кому хочет, а не тому хто заслуживает.
Я ничего не имею против президента Латвии. Наверное это достойный муж.
Но награждать достойных людей и награждать прохиндеев одним и тем же наивысшим государственным знаком, это - пи...Ц, который обесценивает эту погремушку вщень!
Перерезатель ленточек полностью потерял берега...
На месте Президента Латвии, отказался бы...(с существенным отвращением).
Русь раздробило именно ЭТО существо. еГо еще вроде назвали "Большое Гнездо". Символично, ибо столько дряни сделал.... Ну, поместиться не везде, не?
Родился Вейонис в деревни Никоново Псковской области