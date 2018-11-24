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Все про:Латвия (671) орден (132) Порошенко (15805) Вейонис (6)

 Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко вручил Президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени 01

"Я очень рад приветствовать президента Латвии сегодня в Киеве, в Украине. Сегодня я имею честь вручить высшую государственную награду Украины - Орден Ярослава Мудрого I степени за огромный весомый вклад господина президента в развитие и укрепление партнерских дружеских отношений между Украиной и Латвией ", - сказал Порошенко.

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"Эта награда является символом нашей глубокой благодарности, признательности украинского народа. Это признание Вашего личного вклада в поддержку Украины ", - сказал президент Украины.

Президент Латвии поблагодарил за высокую награду. "Я уверен, что мы будем работать вместе с Украиной для лучшей Европы", - отметил Вейонис.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098722
 
   
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Латыши покладистые. А Трамп даже руки не захотел об него замарать. - Возможно его судить будут как уголовника-рецидивиста. Зачем же подставляться.
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Здраствуйте леонид ильич брежнев.Проведите ему экскурсию на Краснопольское кладбище,где могилы тех,кто жизнь положил за Украину без всех наград.
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До речі, у пана охендовського - теж Орден Ярослава Мудрого , отриманай з найсолодших рук .. Тільки 5-го ступеню..
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Вот это все и расстраивает...
авакоВ раздаривает наградное оружия направо и налево, всяким отморозкам типа пашинского и подобных мразей, а гидрант Высшим Орденом государства распоряжается как своим настроением, дарит кому хочет, а не тому хто заслуживает.
Я ничего не имею против президента Латвии. Наверное это достойный муж.
Но награждать достойных людей и награждать прохиндеев одним и тем же наивысшим государственным знаком, это - пи...Ц, который обесценивает эту погремушку вщень!
Перерезатель ленточек полностью потерял берега...
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Даросрав в Пудре - плоди детей, разделяй государство и твоим собачьим именем назовут орден, а морду поместят на купюры!
На месте Президента Латвии, отказался бы...(с существенным отвращением).
Русь раздробило именно ЭТО существо. еГо еще вроде назвали "Большое Гнездо". Символично, ибо столько дряни сделал.... Ну, поместиться не везде, не? Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени - Цензор.НЕТ 523
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Воспитывался малчик Слава в Московии, с этим не поспоришь.
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Даже так? Г*споди, я не знал, реально. Московии правда не было, был Суздаль. Но в то шо г*вно было еще "жалче", я и не сомневался. Нам просто подсунули этих всех владимиров-ярославов-мазепок-грушевских, как..... да вот как россиянам жуковых-лениных и пр. дрянь. Кто-то реально посмеялся, мол - лохи верьте в героичность ублюдков, а те "кому надо", поржут, пожалуй))
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Ох, уж эти побрякушки! Ну когда уже хоть в этом Украина выйдет на уровень США? Мишура это, мишура. Прошлый век!
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Приравнял латыша к Пидрахую-2 Охындовскому? Это великая честь для президента Латвии!
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а латыш явно лучше сохранился, хотя и почти ровесник....водка при диабете до добра никого еще не довела...
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В Латвии Вейонис считается самым слабым и не компитентным президентом в истории государства.
Родился Вейонис в деревни Никоново Псковской области
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени. ФОТО
 
 
 
 
 
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