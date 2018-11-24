 Порошенко наградил президента Латвии Вейониса орденом Ярослава Мудрого I степени. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Я очень рад приветствовать президента Латвии сегодня в Киеве, в Украине. Сегодня я имею честь вручить высшую государственную награду Украины - Орден Ярослава Мудрого I степени за огромный весомый вклад господина президента в развитие и укрепление партнерских дружеских отношений между Украиной и Латвией ", - сказал Порошенко.

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"Эта награда является символом нашей глубокой благодарности, признательности украинского народа. Это признание Вашего личного вклада в поддержку Украины ", - сказал президент Украины.

Президент Латвии поблагодарил за высокую награду. "Я уверен, что мы будем работать вместе с Украиной для лучшей Европы", - отметил Вейонис.

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