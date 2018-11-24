 Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального Управления ГПСУ.
Во время пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Кривой Рог" пограничники обратили внимание на гражданина Украины, 2000 года рождения, который при проверке документов заметно нервничал. В ходе дальнейшего осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт так называемой ДНР.
Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.
Я достаю из широких штанин
З@лупу с консервную банку:
Смотрите, завидуйте, я - гражданин!
А не какая-нибудь гражданка!
...Exhibitionist edition:
Я достаю из широких штанин,
И все возмущённо кричат - "Гражданин!..."
"Достаю из засцанных штанин,
красную книжицу из картона,
Смотрите! Завидуйте!
Я гражданин, задроченого Лугандона!!!
Хоть бы в День Памяти помолчал про террор.
Но есть одна загвоздка.
Очень, мать её, мерзкая загвоздка.
Хотелось бы ошибаться, но с 99% вероятностью на выборах будет ситуация "Порох VS Вона".
Я ниразу не порохобот (впрочем, и не зрадофил) - но при таком раскладе, УВЫ (!), Порох будет меньшим злом, чем [не к ночи будь помянута].
В США, Канаду, ЕС, Израиль, Эмираты и Таиланд - однозначно безвиз!
(нет)
Вероятные случаи: деточке исполнилось 16, утерян украинский, рашизм головного мозга.
Пишут в твиттере что получили 10%
На прошедших выборах пришедших на голосование было в разы меньше чем на референдуме. После 14:00 уже никто не шёл. Личное наблюдение.
- если он гражданин Украины то это подразумевает наличие украинского паспорта.
и однозначно он подлежит наказанию.
- а вот какие действия к нему должны применяться если он утерял укр. паспорт, или ему в 14-м году еще не исполнилось 16? Знаю что свидетельства о рождении и смерти выданные в ДНР признаются в Украине.
С точки зрения закона, этот паспорт равносильный паспорту,который мы с вами напечатаем и назовем Троещинская народная республика и никакого наказания за это не предъявишь.
Такие организмы доходят до такой упорости что украинский паспорт вкладывают в обложку с дырчатым петухом.