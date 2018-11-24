EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  4023  79
Все про:Госпогранслужба (3068) паспорт (649) Харьков (4073)

 Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба

Сегодня, в пункте контроля "Харьков-пассажирский", пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС, обнаружили гражданина Украины с паспортом "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального Управления ГПСУ.

Во время пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Кривой Рог" пограничники обратили внимание на гражданина Украины, 2000 года рождения, который при проверке документов заметно нервничал. В ходе дальнейшего осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт так называемой ДНР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали в "Борисполе" священника с тремя паспортами. ФОТО

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098721
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
И что из этого следует? Что этот ватник нарушил? И почему нет законной базы для его преследования? И вообще к чему этот говновброс?
 показать весь комментарий
 
 
Спецом для тебя лайном накормить. Кушай, не обляпайся!
 показать весь комментарий
 
 
дайте швейку два нет три паспорта - дныры, лыныры и крысчанина
 показать весь комментарий
 
 
Ну ветеринарный, до купы, чтобы пускали по миру, а то с тремя первыми никуда Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1565
 показать весь комментарий
 
 
потому что он - дебил.. пациент дурки.
 показать весь комментарий
 
 
его достаю из широких штанин дубликатом великой нации - читайте, завидуйте, я - гражданин шумерской цивилизации! покуй на бумажку, главное шо б человек был хороший Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4012
 показать весь комментарий
 
 
Sexist edition:
Я достаю из широких штанин
З@лупу с консервную банку:
Смотрите, завидуйте, я - гражданин!
А не какая-нибудь гражданка!
...Exhibitionist edition:
Я достаю из широких штанин,
И все возмущённо кричат - "Гражданин!..."
 показать весь комментарий
 
 
тут як у тому анекдоті... коли дзвінок у кремль і кажуть поздоровте будь ласка хуйло зі святом.. на тому боці а з яким святом? гарно те шо ви не питаєте хто такий хуйло...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы сейчас жил Маяковский, то написал бы такие стихи о паспорте гражданина ДНР
"Достаю из засцанных штанин,
красную книжицу из картона,
Смотрите! Завидуйте!
Я гражданин, задроченого Лугандона!!! Паспорт "ДНР" виявлено у пасажира потягу "Кривий Ріг - Москва", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2678
 показать весь комментарий
 
Колись омелян потужно верещав про припинення пасажирського залізничного сполучення з пєдєрацією.. Щось не склалось у омеляна, гроші - видно не пахнуть..
 показать весь комментарий
 
 
А бюджет хто наполнять будет? Порошенко- наш президент до 2029 года! Остальные в пролете! Нет никого! Ну разве что козак Зеленский
 показать весь комментарий
 
А ты этого *козака- марионетку коломойского,можешь представить где нибудь в ООН или на встрече с каким нибудь Президентом другой страны?! Мало овоща было в Украине? Думать уже пора!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а я мечтаю шо б в раде заседали учителя и врачи, строители и археологи, а не радикальные вафлисты и олигархи всех мастей. но при капиталистическом строе это - утопия. тока террор спасёт страну с добрым но жадным народом Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3773
 показать весь комментарий
 
 
Коммунист, что ли?
Хоть бы в День Памяти помолчал про террор.
 показать весь комментарий
 
 
В своей камере будете выбирать соевого ушлепка президентом.В Украине Оно не надо
 показать весь комментарий
 
Поезда сообщением "Москва-Кривой Рог" - само по себе намного более вопиющая зрада и ганьба, чем этот ватник со своей сортирной подтиркой.
 показать весь комментарий
 
 
Это наша надежда на спасение...Донецко-Криворожская республика - наше ФФСЁ!!!
 показать весь комментарий
 
Сплюньте! Кривым х*ем им по рогам, а не Кривой Рог.
 показать весь комментарий
 
 
Донецко-криворожскую республику по-тихому ликвидировал Ленин.
 показать весь комментарий
 
Надо купить билет на этот поезд и отправить с музыкой Петра Порошенко в один конец. Надоел этот цирк с олигархами и барыгами. У нас война или сплошной продажный рошен? По поводу Дырявого паспорта - не вижу криминала. Пацан же не с оружием ехал или бомбами. К нам, благодаря Порошенко, как через дырявое ведро лезут все, кому не лень, в том числе подрывники военных складов, но барыгам пох, это же не их личное имущество. Даже никого не уволили. Лолита просто охренел. На выборах выбирайте любого более менее приличного человека, но не этого проходимца.
 показать весь комментарий
 
Насчёт Пети - в общем-то сложно с вами не согласиться...
Но есть одна загвоздка.
Очень, мать её, мерзкая загвоздка.
Хотелось бы ошибаться, но с 99% вероятностью на выборах будет ситуация "Порох VS Вона".
Я ниразу не порохобот (впрочем, и не зрадофил) - но при таком раскладе, УВЫ (!), Порох будет меньшим злом, чем [не к ночи будь помянута].
 показать весь комментарий
 
Вот это уровень! Международный прям!
В США, Канаду, ЕС, Израиль, Эмираты и Таиланд - однозначно безвиз!
(нет)
 показать весь комментарий
 
 
Ого. Потужний успіх! Ледве у штані не обзаздрився
 показать весь комментарий
 
ДНР- террористическая организация, значит он член террористической организации
 показать весь комментарий
 
 
сейчас среди ваты модно иметь еще паспорт лыныры
 показать весь комментарий
 
 
бабай начал очко за бабки подставлять? ну, ну.....это ждет всех чуркобесов из лугондонии!!!
 показать весь комментарий
 
 
подивиться на "герб" дирляндії ~ двухголова курка як на срасеї, і це тупін хоче автономії для такого лайна?
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди на Цензорі - із статті незрозуміло чий "паспорт" був вилучений, чи був це "паспорт" самого затриманого..
 показать весь комментарий
 
 
Так отправьте его в "ды-ны-эр-МММ"-ию,в чём проблема?
 показать весь комментарий
 
 
На його телефон постійно відправляти смс: дякуємо за співпрацю.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу сказать...Что даже довольно упоротые эти бумажки ходить не получали. А толку с него ? -Поэтому это либо боевик либо чиновник этой шайки.
 показать весь комментарий
 
Мне недавно довелось ездить в паспортный стол, там творился дурдом, за получением паспорта ДыРы было много организмов.
Вероятные случаи: деточке исполнилось 16, утерян украинский, рашизм головного мозга.
Пишут в твиттере что получили 10%
 показать весь комментарий
 
 
Ну ,а как еще подросткам быть ? А насчет тех кто референдил тогда,то многие сейчас на выборы не пошли. И паспорта не делали. -Банально лень и неохота платить. Польза от него же,нулевая.
 показать весь комментарий
 
Украинский паспорт можно получить, было бы желание.

На прошедших выборах пришедших на голосование было в разы меньше чем на референдуме. После 14:00 уже никто не шёл. Личное наблюдение.
 показать весь комментарий
 
Тут такая коллизия:
- если он гражданин Украины то это подразумевает наличие украинского паспорта.
и однозначно он подлежит наказанию.
- а вот какие действия к нему должны применяться если он утерял укр. паспорт, или ему в 14-м году еще не исполнилось 16? Знаю что свидетельства о рождении и смерти выданные в ДНР признаются в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Какое к нему может быть наказание,если украина сама не признала днр-лнр на законодательном уровне террористическими образованиями?
С точки зрения закона, этот паспорт равносильный паспорту,который мы с вами напечатаем и назовем Троещинская народная республика и никакого наказания за это не предъявишь.
 показать весь комментарий
 
И? Вы определение "террорист" понимаете? Носитель паспорта ДНР является просто обладателем книжечки с надписью ДНР и не более.Предъявить ему ничего ровным счетом не могут.
 показать весь комментарий
 
Признаются исключительно документы о рождении и смерти. Но не паспорт. А имярек гражданин Украины даже без паспорта. Причем уголовно наказуем по некоторым статьям с 14 лет, по связанным с половыми преступлениями - с 15, практически полностью - с 16 и полностью - с 18-ти.
 показать весь комментарий
 
У нас в верховной раде и на закарпатье куча народа с такими коллизиями, что венгерскими,что румынскими что российскими и т.д.
 показать весь комментарий
 
Прикольная бумажка для коллекционеров,смотришь лет через 50 продать хорошо как диковинку можно будет.
 показать весь комментарий
 
Цене - копейка в базарный день. На цветном принтере печатай сколько угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Бедняги...Оголодали совсем. Куда только Аваков смотрит?
 показать весь комментарий
 
Да, но аккуратно. Чтобы органы не портить.
 показать весь комментарий
 
 
Из всего надо извлекать хоть малую, но пользу.
 показать весь комментарий
 
Это как если бы Штирлиц в столовой РСХА предъявил бы удостоверение героя Советского Союза, и прошёл без очереди
 показать весь комментарий
 
 
Пацану 18 лет.думате 4 года назад он понимал что то?в 16 мог получить паспорт еще школьником иначе бы выгнали из школы!!!в чем он виноват?погранцы бы могли бы не пиаритья на такой х..не
 показать весь комментарий
 
Знаете, по своему опыту скажу, что в 14 лет (и даже раньше) тинейджер уже МНОГОЕ может понимать, если он не долбоящер.
 показать весь комментарий
 
Мало информации, как долго он находится на неоккупированной территории. Мог бы уже получить украинский. Долго но реально. Некоторые родители возят своих чад в Украину за паспортами.
 показать весь комментарий
 
Типа по дурочке или принуждению, не понимая, получил. А потом, поумнев в 18 уже, взял с собой пересекать границу... тоже по принуждению... не понимая Паспорт "ДНР" виявлено у пасажира потягу "Кривий Ріг - Москва", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1378
 показать весь комментарий
 
Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 390зраднюки,типа лени из днепра,уже вовсю тявкают на омеляна,мол надо поезда давно запретить!но отчего то забыл уже,что те же "лени из днепра" тявкали в той же тональности,когда тот же самый омелян топил как раз за отмену сообщения! Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 390"лени из днепра"(что за "поребриком")задолбали вкрай...
 показать весь комментарий
 
ещё смешнее кто топил за чивокуню и антимайдан топят за зраду)
 показать весь комментарий
 
Или другого паспорта не было, или упоротое на всю свою тупую голову.

Такие организмы доходят до такой упорости что украинский паспорт вкладывают в обложку с дырчатым петухом.
 показать весь комментарий
 
в днре паспорт получает 3 вида людей. 1- чиновники или вояки-менты-предатели, 2- те, кто не разу не пересекал КПП т.к. стары или сильно молоды, 3- умственно отсталые.
 показать весь комментарий
 
Как то не последовательно и глупо. Орды кацапских пенсов целыми колоннами опустошают сберкассы приезжая с оккупированной территории за "пенсионной подачкой" и у всех есть паспорта ДНР. И все на свободе с украинскими денежками в карманах... Паспорт "ДНР" виявлено у пасажира потягу "Кривий Ріг - Москва", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5765
 показать весь комментарий
 
 
Паспорт лугандона свернуть в трубочку и засунуть обладателю куда трэба.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПаспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх