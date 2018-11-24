 Паспорт "ДНР" обнаружен у пассажира поезда "Кривой Рог - Москва", - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального Управления ГПСУ.

Во время пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Кривой Рог" пограничники обратили внимание на гражданина Украины, 2000 года рождения, который при проверке документов заметно нервничал. В ходе дальнейшего осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт так называемой ДНР.

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Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.