 Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам в Харьковской области в субботу.

"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал он.

Вместе с тем Аваков отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.

"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года. - Ред.) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным Силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал Аваков.

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