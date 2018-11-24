 Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам в Харьковской области в субботу.
"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал он.
Вместе с тем Аваков отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.
"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года. - Ред.) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным Силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал Аваков.
Хватит и на новую яхту и на рюкзаки и на домик на Мальдивах.....
https://www.
Этот хитрый котяра набрал уже стоко мусаров, шо может задавить хоть десять Майданов! А ему все денег потсыпают и подсыпают...
Так кого таки победил Майдан?
С теми мерзавцами мы хоть могли как-то бороться и шо-то им доказывать.
Эти же мерзавцы - гораздо страшней папередников, они изучили их опыт, опыт кацапов и теперь перекроют нам кислород неподецки.
И первый Майдан за пять лет полностью просрали, да и второй Майдан та же участь постигла... перемога...
Но люди разные бывают, вот в чем беда.
Знов рюкзаки закупляти буде?
лучше не скажешь, ситуация такая у него, вертолетная
да-да, ботва, ВАШИХ тоже!
ВСЕ НАШИ " деньги идут на "цифры развития"!
Развваемся, таварищи .... развиваемся...