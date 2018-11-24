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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аваков (2611) бюджет (4288) госбюджет (618) МВД (7671)

 Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"

Государственный бюджет Украины на следующий год будет одним из самых сложных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам в Харьковской области в субботу.

"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал он.

Вместе с тем Аваков отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.

"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года. - Ред.) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным Силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете-2019 - новый рекорд расходов на оборону и безопасность Украины, - Бутусов. ТАБЛИЦА

Источник: https://censor.net.ua/n3098720
 
 
 Топ комментарии
 
Коли фінансування МВС, прокуратури та СБУ більше від фінансування воюючої армії України - це не бюджет розвитку та захисту країни, це бюджет захисту влади від невдоволення народу діями влади..
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Петя как и овощ сделал ставку на мусоров.Его право.Жалко ,только Украину.
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мдя...развития полицейского государства...
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Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"

Хватит и на новую яхту и на рюкзаки и на домик на Мальдивах.....
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мдя...развития полицейского государства...
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Та не хватит, все уйдет в рюкзаках на покер
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Та ты лучне на россию посмотри, зачем тебе та Украина
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поздравляю с успешным движением к полицейскому государству.
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Коли фінансування МВС, прокуратури та СБУ більше від фінансування воюючої армії України - це не бюджет розвитку та захисту країни, це бюджет захисту влади від невдоволення народу діями влади..
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Выборы....Барыгу надо будет вывозить по бырчику...Вот и платит....Сука...
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Петя как и овощ сделал ставку на мусоров.Его право.Жалко ,только Украину.
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Оказывается, был в бюджете свободный миллиард, вот только не знали, на что его потратить. Закупка лекарств, помощь онкобольным детям, спасение жизней простых украинцев...

https://www.
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Еще бы!..
Этот хитрый котяра набрал уже стоко мусаров, шо может задавить хоть десять Майданов! А ему все денег потсыпают и подсыпают...
Так кого таки победил Майдан?
С теми мерзавцами мы хоть могли как-то бороться и шо-то им доказывать.
Эти же мерзавцы - гораздо страшней папередников, они изучили их опыт, опыт кацапов и теперь перекроют нам кислород неподецки.
И первый Майдан за пять лет полностью просрали, да и второй Майдан та же участь постигла... перемога...
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Ничего мы не просрали - не хуй волать. Это первое, а второе - если на Майдан вывалит миллион, то сабаков сбежит с Украины быстрее потроха и мусора им не помогут.
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Майдан не просрали, Майдан не завершили, а это ещё хуже.
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Забыл добавить: на простонародном языке это звучит - "просрали".
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а чего просрали?забыл про 145 проведенных "потужных" реформ?а евроассоциация и безвиз?а армия, мова и томос?что тебе, лишенец, еще надо?хватит скыглить, бери лопату и работай Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития" - Цензор.НЕТ 4272
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Да все мы люди, если так уж обобщать.
Но люди разные бывают, вот в чем беда.
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Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"

Знов рюкзаки закупляти буде?
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"системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации"
лучше не скажешь, ситуация такая у него, вертолетная
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Ну, хоть кто-то удовлетворён бюджетом 2019! Даже пенсионерам кое-что обещали подкинуть к выборам. Глядишь, на пару буханочек хлебца и хватит! Уже подмога!
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А 50 потужных гэликоптэрив для кого, для армии? Нет, для полицаев
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Читать правильно "рюкзаков удовлетворен своей частью на распил МОИХ денег".....
да-да, ботва, ВАШИХ тоже!
ВСЕ НАШИ " деньги идут на "цифры развития"!
Развваемся, таварищи .... развиваемся...
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Цифр нет,контроля освоения - нет.Можно украсть сколько угодно.
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аваков удовлетворен... однако это важная новость
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Аваков задоволений ,а чи це бюджет розвитку країни ?.Ніяких шансів на відродження економіки,науки навіть армії я вже не кажу про відродження ВПК,лише збільшено на силові структури такі як :поліція ,судди ,прокуратура всі хто захищає прогнилий олігархічний режим ,для прикладу на прокуратуру виділяєтся більше чим на науку ,яку країну будуємо ?
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иусарни и отсутсвия оружия у народа!!!!
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Аваков удовлетворен бюджетом-на дворец в Испании хватит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД: "Там заложены цифры развития"
 
 
 
 
 
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