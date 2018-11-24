 Нападение на главу ВККС Козьякова: четырем задержанным сообщено о подозрении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
Согласно сообщению, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.
"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.
"Четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
В Шевченковский райсуд г. Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
В прокуратуре отметили, что принимаются меры для установления заказчиков этого преступления.
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
Тут надо доказать связь с государственной деятельностью потерпевшего, иначе квалификация по данной статье будет неправильной. А доказать это будет непросто, если не найдут заказчика. То что это "само собой разумеется, что из-за должности", потому что просто так в таких людей зелёнку не льют - это одно, но суду нужны будут доказательства. А то мало ли : может сосед по дому обижается за что-то или студент, которому двойку поставили (Козьяков же вроде и преподаёт в КНУ или КИМО, если не ошибаюсь).
А вообще можно позавидовать шустрым действиям полиции - интересно, они бы так рьяно искали, если бы зелёнкой облили какого-то простого активиста ? Админку бы за хулиганство в лучшем случае организовали . . . А тут от 4 до 7 лет лишения свободы светит этим неудачникам. Хотя, безусловно, они должны ответить - нечего людям зелёнкой в глаза плескать. Повезло ещё, что очкарик, а то бы ожог глаз и непонятно чем бы это всё закончилось . . .