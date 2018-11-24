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Все про:нападение (1645) Козьяков (68) ВККСУ (332)

 Нападение на главу ВККС Козьякова: четырем задержанным сообщено о подозрении

Четырем мужчинам, причастным к нападению на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, сообщено о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны 5 человек, организовавших нападение на главу ВККС Козьякова. ФОТО

"Четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В Шевченковский райсуд г. Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

В прокуратуре отметили, что принимаются меры для установления заказчиков этого преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098719
 
 
 Топ комментарии
 
Четырём мужщинам вручить медали и отпустить под овации народа Украины.
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А что ты не понял, агент кремля под ником "Hehe" пытается тебя вербовать и приглашает на встречу на красную площадь. Нападение на главу ВККС Козьякова: четырем задержанным сообщено о подозрении - Цензор.НЕТ 3614
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Не скромный порос,а если я не дай Бог пердну возле него,так мне пришьют применение отравляющих газов?
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добре що не новачком, а зеленкою вже давно обливали всяких
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Четырём мужщинам вручить медали и отпустить под овации народа Украины.
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ось і вийде з таким плакатом на червону площу, тебе підтримають
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А что ты не понял, агент кремля под ником "Hehe" пытается тебя вербовать и приглашает на встречу на красную площадь.
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так это патриоты или агенты кремля сделали?что то я запутался...
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Какого-то судейского выкормыша облили зеленкой! Преступление века!
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Не скромный порос,а если я не дай Бог пердну возле него,так мне пришьют применение отравляющих газов?
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І за що українці так не люблять служителів Феміди? Невдячні.
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Он (я про Коболева в данном случае) вставил Газпром на 2,6 млрд. долларов (+ ежедневно пеня в пользу Украины нарастает) и отмазал Украину от 50 млрд. долларов, в которые её вмазала ВОНА. Идите и достигайте таких результатов за минимальную зарплату, посмотрю на Вас.
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Так надо было не цену на газ для населения поднимать, а все отсуженные Коболевым миллиарды долларов сразу пустить на погашение долгов папередников, к которым аппелировал Гройсман. Что думаешь по этому поводу, добрый человек?
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Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Тут надо доказать связь с государственной деятельностью потерпевшего, иначе квалификация по данной статье будет неправильной. А доказать это будет непросто, если не найдут заказчика. То что это "само собой разумеется, что из-за должности", потому что просто так в таких людей зелёнку не льют - это одно, но суду нужны будут доказательства. А то мало ли : может сосед по дому обижается за что-то или студент, которому двойку поставили (Козьяков же вроде и преподаёт в КНУ или КИМО, если не ошибаюсь).

А вообще можно позавидовать шустрым действиям полиции - интересно, они бы так рьяно искали, если бы зелёнкой облили какого-то простого активиста ? Админку бы за хулиганство в лучшем случае организовали . . . А тут от 4 до 7 лет лишения свободы светит этим неудачникам. Хотя, безусловно, они должны ответить - нечего людям зелёнкой в глаза плескать. Повезло ещё, что очкарик, а то бы ожог глаз и непонятно чем бы это всё закончилось . . .
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