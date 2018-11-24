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 Президент Латвии Вейонис посетит Донбасс и встретится с лидерами крымских татар

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис анонсировал визит на Донбасс и встречу с лидерами крымских татар.

Об этом он заявил на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра я посещу регионы, пострадавшие от конфликта на востоке Украины, у меня будет возможность увидеть на месте, как это выглядит. Мне достаточно сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, пораженные военным конфликтом. Это очень печально ", - сказал Вейонис.

Он добавил, что Латвия хочет помочь Украине преодолеть его последствия. По словам Вейонис, он счастлив, что в момент его пребывания в нашей стране 15 украинских солдат получают медицинскую помощь в Латвии. "Мы будем продолжать такие проекты в будущем", - пообещал Вейонис.

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Он акцентировал, что Латвия также будет продолжать политику непризнания незаконной оккупации Крыма и Севастополя. Вейонис сообщил, что во время визита в Украину встретится с лидерами крымских татар.

"Мы обеспокоены ограничениями прав крымских татар и их преследованиями на полуострове. Международные наблюдатели за соблюдением прав человека должны получить полный доступ на оккупированный полуостров", - подчеркнул Президент Латвии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098718
 
   
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Шо на тот Донбасс смотреть ? Освобождать пора.
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