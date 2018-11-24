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Все про:Порошенко (15805) Филатов (255) децентрализация (393)

 За три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов

Днепр показал высокий результат в рамках реформы децентрализации, начатой ​​по инициативе Президента Украины Петра Порошенко. Глава государства отметил усилия и достижения города в этой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра, об этом мэр города Борис Филатов заявил во время брифинга 22 ноября.

"Днепр является флагманом децентрализации в стране. Президент Петр Порошенко контролирует ход реформы и хорошо оценивает наши общие достижения в этой сфере. Есть попытки различных министерств и ведомств каким-то образом свернуть финансовые ресурсы территориальных общин или перераспределить их. Однако в этом году ситуация перед принятием бюджета проще, чем это было раньше. Спасибо за это, в частности, некоторым народным депутатам. Также хочу сказать большое спасибо Петру Алексеевичу за то, что за три года моей каденции он ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени территориальной общины Днепра", - отметил Филатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098717
 
   
 Топ комментарии
 
тактика Офшоренки - підтримка мерів всіх великих міст - Харків , Одеса ...чим Дніпро гірший ? от лише у Львові такі фокуси не проходять - тому , на Садового , і спускають всіх собак
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Добро пожаловать в предвыборный штаб овоща-2.Думал,что филатов на это не пойдет.Но увы власть и деньги это как в старой доброй сказке про медные трубы.Удачи.
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Так уже Даст ист фантастиш Шпили-Фили
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эх, боря.. боря
и ты ему ...судя по всему.... тоже
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Ватняки вспотели, особенно жульковские, а ольгинские шлюхи им подмахивают За три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов - Цензор.НЕТ 8542 За три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов - Цензор.НЕТ 7218 За три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов - Цензор.НЕТ 8542
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И это Петя еще не задействовал свой новообразованный "фонд подмазки" в миллиард гривен, а пока обходился только командами Гросе выделить бюджетное бабло )))
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И как это оправдывает порошенко в обнищании украинцев и в беззаконии в государстве?
Вы там друг с другом можете хоть... шо хотеть делать, но такие заявы, одного из немногих мэров которых я уважал - просто жуткое разочарование в человеке.
Меняются времена, меняются люди...
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Ну так не даром сказку про медные трубы придумали.Теперь филатов просто обязан признать,что петина альфа и лн были правы ,когда забрали его рейдера в тюрму))
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У меня иллюзий не было )) Сам факт,шо он шавка каламойского ,уже сам за себя говорит. А то,что он продержался 5 лет на теплом месте,это лишь подтверждение лояльности к главному вору.
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Да, но Коломойский - наипервейший и наистрашнейший враг лукавого пэдро!
Я уже сильно сомневаюсь, шо он шавка Бени.
(Единственный украинский олигарх, которому я симпатизирую. Как он красиво "потушил" в Днепре "руский мир", когда все остальные олигархи держали в зубах билеты на съёб, и лихорадочно упаковывали свои вализы)
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Херня. Олигарх есть олигарх.Чуть хуже,чуть лучше. Но суть их у всех одна - доить страну. А у меня к таким устойчивая антипатия.
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Успакойтесь.Просто человек переступил через свои принципы.Когда овоща-2 опричники рейдера корбана паковали ьам он на петю другое говорил)))
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Да он шо угодно будет говорить...- Лишь бы обдурить.
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Давайте смотреть реально на вещи. Филатов - винтик этой системы. Коррупционной. И никаких поблажек как винтик,он не сделает для людей. Это обычный днепровский вор. Как и его хозяин каламойский. Все просто. Зачем обманывать себя.
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Бывший хозяин. Как у одного хозяина начались проблемы ушел к другому хозяину. И морда все более сытая и мурлычит.
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Діфірамби Бориса в бік потужного петі, навряд чи додадуть петі голосів в Дніпрі 31 березня..
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Ставка сделана на админресурс.Боря эиому ярчайший пример стал.После встречи в ап перекрасился.Его право и выбор,но петрухе все равно не быть второй раз президентом.
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Жизнью в Украине довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
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Я и говорю, страна на ручном управлении президента. В нормальной стране ему бы и не понадобилось обращаться к президенту по такому поводу.
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Хіба Хаббад сам собі відмовляє? - Та ще й за наш рахунок!
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рашособачки с говноедами зрадофилами завоняли на цензор помойке
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Под лежачий камень вода не течёт.
Значит Филатов добивался и чего-то конкретного, а не сидел с "житейской мудростью" - нет толку спрашивать, всё равно ничего не будет, не дадут, не... не...
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бесстыжество. холуй-эксгибиционист
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Ни токо тебе, Филатов. Ахметову и Фирташу тоже не отказывал ни в чем
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Накануне выборов барыга пытается любым способом заполучить в команду побольше меров крупных городов
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Кто в этом сомневался? Филатов такой же вор, как и все остальные чиновники. Пороха поддерживает только заинтересованные лица. Выйдите на улицу с плакатом "Порошенко - мой президент", посмотрите сколько проживёте.
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ещё бы. мусорва на выборах ясно теперь на чьей стороне будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов
 
 
 
 
 
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