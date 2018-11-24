 За три года Порошенко ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени теробщины Днепра, - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра, об этом мэр города Борис Филатов заявил во время брифинга 22 ноября.

"Днепр является флагманом децентрализации в стране. Президент Петр Порошенко контролирует ход реформы и хорошо оценивает наши общие достижения в этой сфере. Есть попытки различных министерств и ведомств каким-то образом свернуть финансовые ресурсы территориальных общин или перераспределить их. Однако в этом году ситуация перед принятием бюджета проще, чем это было раньше. Спасибо за это, в частности, некоторым народным депутатам. Также хочу сказать большое спасибо Петру Алексеевичу за то, что за три года моей каденции он ни разу не отказал мне в моих просьбах от имени территориальной общины Днепра", - отметил Филатов.

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