EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1255  20
Все про:Черновицкая область (294) Госпогранслужба (3068) Закарпатье (1485) контрабанда (1634) Румыния (537) сигареты (557)

 Госпогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

На Закарпатье и Черновицкую область направлены дополнительные резервы Госпогранслужбы Украины для усиления охраны границы с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы. 

"В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал наиболее проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий…. Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства", – сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка незаконного перемещения в Румынию крупной партии сигарет пресечена в Черновицкой области. ФОТО

К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Дозор", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками.

"Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3098716
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня всех возьмут, а завтра с чего кормиться?
 показать весь комментарий
 
Сигареты , янтарь , еврономера - везде , где барыга теряет бабло , будут направлены силы ...
 показать весь комментарий
 
Контрабанда и так едет на дипномерах с "элитой", а остальным нужен заслон.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Потрібна повна люстрація ДПСУ, повна заміна штату, бо збільшення кількості хабарників на 1км кордону, не зупинить контрабанду яку кришує Президент!
 показать весь комментарий
 
А не краще вже вивести лазерну зброю на орбіту та звідти за......... по фурах з контрабасом "придністрянського контрабандиста"? Або запустити катери з Дунаю в Тису і в Прут і взяти в "кліщі" стратегічний бізнес "румунованого Параческу"?
 показать весь комментарий
 
а в закарпатскую обл????????? или там все схвачено
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Там у Президента вже всі контрабандні потоки під контролем! Для цього і вбивали місцевий Правий сектор, бо це сьратегічний напрямок та стратегічний бізнес старого контрабандиста з Прідністров'я румуномовного Параческу!
 показать весь комментарий
 
 
Та то дурниці.... Як тре буде то прорвуть і ці підсилені кордони...Кордон ні разу не на замку
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Угорщині у Президента є фабрика, а в Румунії ще немає!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сигареты , янтарь , еврономера - везде , где барыга теряет бабло , будут направлены силы ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Евробляхеры дороги блокируют,контобандисты через границу в открытую прорываются))) Честно и по закону в Украине жить невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
там все друг друга знают, кто такие откуда куда и зачем!!! Всех можно брать тёплыми, вопрос почему ещё не взяли??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сегодня всех возьмут, а завтра с чего кормиться?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
негодяиии - не зотят пазать на сою
за похлебку и жкх Госпогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет - Цензор.НЕТ 6194
 показать весь комментарий
 
 
з йобікостаном у першу чергу потрібно захистити кордон (а особливо митницю) ...хоча й румуни від йобіків недалеко "пішли" ...
 показать весь комментарий
 
 
Контрабанда и так едет на дипномерах с "элитой", а остальным нужен заслон.
 показать весь комментарий
 
 
а проблему международного масштаба решает лишь одно, цена пачки сигарет - 100 гривен...
 показать весь комментарий
 
 
ізаскавчала бидлота крімінальна хором з гебельсами пкеіна - дупами відчувають що їм вже нема з чого жити Держприкордонслужба направила додаткові сили на кордон із Румунією через ситуацію з контрабандою сигарет - Цензор.НЕТ 5982
 показать весь комментарий
 
і заскавчала бидлота крімінальна хором з гебельсами пукіна - дупами відчувають що їм вже нема з чого жити Держприкордонслужба направила додаткові сили на кордон із Румунією через ситуацію з контрабандою сигарет - Цензор.НЕТ 9376 Держприкордонслужба направила додаткові сили на кордон із Румунією через ситуацію з контрабандою сигарет - Цензор.НЕТ 5460
 показать весь комментарий
 
 
24.11.18 14:25 Госпогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

От так діє операція громовідвід...
https://www.youtube.com/watch?v=sYfqwAJWPDs

На берег викинуло баржу з рекордною кількістю контрабандних цигарок.

А мають проблеми. бусик з памперсами і бабки з блоком цигарок в ретузах....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет
 
 
 
 
 
 вверх