 Госпогранслужба направила дополнительные силы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"В последнее время обострилась ситуация на украинско-румынском сегменте государственной границы, который стал наиболее проблемным в плане нелегального трафика табачных изделий…. Из-за активизации нарушителей и их дерзких действий решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства", – сообщила пресс-служба ведомства.
К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "Дозор", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками.
"Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки", - отмечается в сообщении.
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