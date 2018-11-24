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Все про:Латвия (671) Порошенко (15805) Вейонис (6)

 Порошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины

Президент Украины Петр Порошенко и президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко подчеркнул, что Латвия является не просто другом, не просто партнером, а адвокатом нашей страны в ее евроинтеграционных стремлениях.

"Я рад, что украинско-латвийское партнерство продолжает укрепляться и мы установили практику наших обменов, координации наших действий в международных организациях", - отметил Президент Украины, добавив, что в диалоге с латвийскими партнерами мы имеем полное взаимопонимание и общие подходы практически по всем вопросам.

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Президент также отметил помощь Латвии в реформировании сектора безопасности Украины и его приближении к стандартам НАТО. "На сегодняшний день мы имеем уникальное позитивное сотрудничество - инструкторы наших латвийских партнеров совместно с украинцами изучают опыт противодействия Украины гибридной войне, российской агрессии. Мы изучаем тот положительный опыт, который имеет Латвия в построении своих вооруженных сил", - рассказал он.

Президент Вейонис в свою очередь сказал: "Я рад отметить, что наши страны имеют прекрасные двусторонние отношения. Мы ведем очень конструктивный политический диалог, сотрудничаем во многих сферах".

"Латвия поддерживает и будет поддерживать украинский путь в Европейский Союз и НАТО. Мы ждем вас", - сказал Вейонис.

"Я думаю, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и безвизовый режим - это очень мощные инструменты продвижения и углубления не только наших двусторонних отношений, а также отношений с другими друзьями Украина в Европе", - отметил Президент Латвии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098712
 
   
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Фото1: Дания. Середня зарплата 3100€. На фото її Королівська високість принцеса Мері везе принца і принцесу в дисадок

Фото2: Україна. Середня зарплата 300€. На фото його імператорське вєлічество президент Петя везе свою царствєнну дупу кудись

Як то кажуть,сравні несравнімоє..

Порошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины - Цензор.НЕТ 4780Порошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины - Цензор.НЕТ 8642
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Напомню, что в друзьях Украины у Офшорника числятся Лукашенко, которому он верит на 100%, и Каримов, которого шайтан сейчас варит в кипящей смоле за голосование узбеков в ООН за законность аннексии Крыма
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наверное после этой прелюдии денег просить будет,но латвийцы посоветуют ему поискать в его оффшорах
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А этот адвокат где?
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Фото1: Дания. Середня зарплата 3100€. На фото її Королівська високість принцеса Мері везе принца і принцесу в дисадок

Фото2: Україна. Середня зарплата 300€. На фото його імператорське вєлічество президент Петя везе свою царствєнну дупу кудись

Як то кажуть,сравні несравнімоє..

Порошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины - Цензор.НЕТ 4780
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аристократ и на велике аристократ,а местечковое жлобье и на мерсе останется грязью
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"- не дай Боже свині рогів , а холопу - барства .." (народна приказка)
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може і в майбутньому так буде в Україні, якщо до рогатих не повернеться Україно... у тих посіпаках масковії!!
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А в курсе, что чашечка кофе в Дании, это 70 гривен, жилье 1000 евро в месяц....
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Так могут себе позволить. Даже, если на мальдивы мотнутся их поймут
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Напомню, что в друзьях Украины у Офшорника числятся Лукашенко, которому он верит на 100%, и Каримов, которого шайтан сейчас варит в кипящей смоле за голосование узбеков в ООН за законность аннексии Крыма
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у неё еще и ноги матом, срандель уже готов..., в принципе, не столь важно, но, педрлексееч, самой судьбой велено... вон, по ящику, про геноцид и жестокость людей рассказывает... так ты ж не посредственный участник в геноциде 2.0(да простят мне мой цинизм), мразь лицемерная
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да уж мрази там не меряно... гречка боком вылазит... сейчас шары вылупят и побегут голосовать за тех кто больше обещает
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Слово в слово я лично слыхал их этих уст в от ношении литвы и польши. Когда эти уста брехали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Латвия - не просто друг и партнер, но и адвокат Украины
 
 
 
 
 
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