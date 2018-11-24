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 СБУ задержала "председателя сельсовета" с оккупированной территории Донетчины

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области так называемого "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Выполняя указания боевиков, злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.

Правоохранители задержали ее на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

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Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098710
 
   
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Теперь не расскажет тем, кто Цензора не читает, что на неоккупированных территориях хуже, чем в Лугандоне...
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Садить, лет на 5.
А командиров частей, которые сдали имущество садить на сколько? Или как Мамчура - дупутатами сделали этих нарушителей Устава?

Если разбираться, то "сэр" уинстон черчилль должен сидеть на одной скамье со сралином и его корешами-палачами. Если разбираться, то будет нехорошо, так шо пусть закон помолчит один день(прибл. так сказал царь Спарты после поражения от Алкивиада, или другого кого-то, неважно). То есть.... даже Президент, 20 лет незаконно занимал(ет) посты во власти(Конституция запрещает бизнесосам заниматься политикой/быть властью)....
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