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Все про:Минюст (1355) Почаев (17) церковь (950)

 Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей

Братия Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.) расценивает решение комиссии Министерства юстиции Украины, которым Украинская православная церковь (Московского патриархата) лишена права пользования рядом сооружений Лавры, как очередную попытку превратить святыню в музей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении братии к верующим, размещенном на сайте Почаевской лавры.

"Комиссия Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины аннулировала регистрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей", - говорится в обращении.

В лавре также считают, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени открыли "несколько необоснованных уголовных дел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в пользовании братии мужского монастыря, - глава юротдела УПЦ (МП) Бахов

"В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников – людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу. Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории Западной Украины", - подчеркивается в обращении братии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Источник: https://censor.net.ua/n3098705
 
 
 Топ комментарии
 
а я считаю что они банда - как и банда в печерской лавре!!!
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Тормоза...пакуйте чемоданы!!!)))
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Ну, выносить так выносить... Братва сама напросилась.
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а я считаю что они банда - как и банда в печерской лавре!!!
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будет вот что --Лавру могут и сделают- хотя бы один Храм в услужении Вселенского патриархата.... а рядом один Храм могут вполне даже разместить епархию УГКЦ и тут вам поддержка Ватикана... и посмотрю я на Гундяева и Путина -когда им на шпагате придется метаться между Стамбулом -Константинополем и Ватиканом -Римом...
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Редактор опять накосячил: Не "братия", а "братва" Лавры.......... Братія Почаївської лаври вважає рішення Мін'юсту спробою перетворити святиню в музей - Цензор.НЕТ 4918
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Порох намекакет "Кто не успел тот опоздал", определяйтесь с конфессией господа-отцы Братія Почаївської лаври вважає рішення Мін'юсту спробою перетворити святиню в музей - Цензор.НЕТ 2940
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Половина этой братии - матери, вторая половина - фатеры, а все вместе они не законная секта
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Ну, выносить так выносить... Братва сама напросилась.
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Да лучше музей,чем храм секты из мацквы.Но им можно быть спокойными,таких петя не тронет.
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Таким до Порошенка, храми роздавали.
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да я посмотрю как твоя парашенка будет их оттуда выковыривать, хотя если случится чудо - всё равно не поможет
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Согласен.Теперь все святыни Украинского народа должны быть возвращены Украинцам.Лавру хотя бы.Посмотрим,"спецназ" в действии.Или только с партиотами петя воевать заточен.
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Возмущается слуга графа Дракулы(абстрактно): шо вы меня обители лишаете, я же служу своему господину, но вот же фошисты(продолжает точить палю(жердь для пыток))
Попы, катитесь к своему шэфу, против которого даже Сталин - хулиган, мелкий.
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Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей", - говорится в обращении/

Сказал, что тогда заносили и вопрос снимался, а сейчас хотят столько, что ну его на2ер..
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250 монахов - это 2 полных роты российских спецназовцев в тылу.
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Точно. Закрывайте этот Шаолинь. пусть будет музей.
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Як мінімум половина з них - то т.з. "охорона" Лаври - офіцери фсб в рясах і т.з. "козачки" з Дону і Кубані. При ревізії і обшуку підвалів Лаври там знайдуть цілий арсенал.
Почаївська Лавра - то Християнська Українська Святиня тимчасово окупована московськими негідниками...
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Тн униаты построили эту лавру и основали там монастырь на древних руинах.
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А какое дело кацапам, что Украина делает у себя в государстве со своим имуществом в рамках закона?
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Гамасятня мацквабадовких попов-педерастов лает, а караван идет
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21 век на дворе - и такое мракобесие ...
Какие , нахрен , монахи ???
Это помесь ОАО и полу-легального ОПГ , причём неподконтрольны народу . Типа , у них свой устав .
Занимаются обманом , коммерцией и рэкэтом . А теперь и в политику полезли .

Разогнать их всех к такой матери , а главарей посадить , как это делали коммуняки .
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переходите в упц кп, и будет вам счастье Братія Почаївської лаври вважає рішення Мін'юсту спробою перетворити святиню в музей - Цензор.НЕТ 4566
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Не допустим превращения Лавры в музей ! Братія Почаївської лаври вважає рішення Мін'юсту спробою перетворити святиню в музей - Цензор.НЕТ 4059
Лавра должна быть только церковью.... Украинской поместной
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Народ України повинен сказати своє слово. Святиня належить народові і народ повинен вирішити - хто там повинен правити.
Я проти кремлядських попів.

Правда в церкву не ходжу.
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У контексті позбавлення права користування йдеться про місце проживання 200 ченців і 50 послушників - людей, які відмовилися від миського життя і все своє життя присвятили служінню Богу. Братія Почаївської лаври вважає рішення Мін'юсту спробою перетворити святиню в музей - Цензор.НЕТ 3325



Ни кто вас не лишает места проживания - ВЕЩМЕШОК - ИШАК - РАСЕЯ - СОЛОВКИ.
Кстати, Христос в Иерусалим не на Bentley или Mercedes-Benz входил, а на ослике.

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Маєш таких "братів" - і ворогів не треба...
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Почаївська Лавра буде першою звідки кацапи підуть на вихід після Томосу
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а может еще и до Томосу.
так или иначе, Порох уже выставил желтую карточку "братве" Почаевской Лавры
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Шановний Цензор! Називайте речі своїми іменами - не братія, а братва.
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Братия может считать, что хоче. Собрали вещи, и поехали. Хотя о каких вещах речь, туда они пришли голые и босые, такими и валите в московию, там оденут,обуют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБратия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей
 
 
 
 
 
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