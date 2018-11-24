 Тимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в пятницу во время очередного национального форума "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", пишет "УП".
По ее словам, по дороге на мероприятие неизвестные развесили оскорбительные билборды, где обвиняли ее в популизме.
"Я не боюсь никаких обвинений в популизме. Я увидела свои оскорбительные и искаженные портреты, надписи о популизме и т.д. Я не боюсь всего этого. Я верю и те дела и решения, которые предлагаю, потому что точно знаю, что они работают", - заявила Тимошенко.
"Потому что в то время, когда я ненадолго попадала во власть, то делала невозможное, что когда-то казалось популизмом... Когда я говорю, что цена на газ будет снижена вдвое, то поверьте мне, это не просто слова. Вы же это знаете?...", - задала она риторический вопрос.
Политик отметила, что сейчас для оправдания бездействия, объяснения своих деструктивных действий в отношении людей, политики придумали "специальный отпугивающий термин всего хорошего, что можно сделать для человека, - популизм".
"Хочешь уничтожить любую разумную, но невыгодную нынешним клептоманам идею, называй ее популизмом. Хочешь дискредитировать оппонента, который стал на сторону людей против системы, объяви его популистом. Работает, поверьте мне, безотказно", - заверила Тимошенко.
Она добавила, что слово "популист" в украинском контексте стало "мантрой коррупционеров, призыванием властных бездарей оружием по здравому смыслу".
"Популизм происходит от латинского слова популус, и означает не что иное, как служение людям", - заявила лидер "Батькивщины".
По ее мнению, известными "популистами" были Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Левко Лукьяненко.
Тимошенко добавила, что именно популисты подарили обществу общечеловеческие ценности, а антипопулисты подарили миру ядерное оружие и многие другие "конкретные вещи".
Чи ви не вірите соцопитуванням від поважних рейтингових агенств?!
"Шукай, кому вигідно."©
Больную слушать день и ночь.
Вздыхать и думать про себя, -
Когда же чёрт возьмёт тебя.
(О. С. Гарматний)
Покупает перепелинные яйца по 10 гр. десяток. Отваривает. Продаёт по 10 гр. десяток. Оставляет себе навар. А старуха - колясочница с этого навара и живёт при этом покупает всё от "Луи Виттона"
Да и нормальная женщина такого не напишет
Только сектантка тимошенковская
ждём с нетерпением когда Вы станете Президентом
и нарежете ремней с этой Банды Панамских Патриотов !!!
Слава Украине !!!
Ты не Игорь ты Ира
Пацаны сегодня поссорились, завтра вместе забухали. Я принципиальную девку ничем не задобришь
Где так БРЕШЕТ этот "человек"!
(из советской песни "широка страна моя родная")
Як можна порінювати Лідера Великої Імперії зі старою паразитуючою мерзенною глистою від якої навіть з екрана смердить падаллю....
Звідки гроші, Таміфлюля?
Это очень и очень !!!
Админы !!!утихомирьте этого п...а тролля !!!
Манипуляторша лживая!
Как и , логика , здравый смысл и прочие ,ненужные ей и её лохторату ,вещи . .
і сама ЮВТ і ПАП - представники Системи , вони одне для одного зручні "спаринг - партнери" для 2-го туру ... Хто б з них не переміг - все одно їм доведеться співпрацювати - нікуди не дінуться ... Значно небезпечніше , для них , вихід у 2-й тур якогось несистемного кандидата - тоді люди можуть зробити , для Системи , дуже не приємний сюрприз ...
нанятые интернет титушки клевещут на
Саакашвили
Гриценко
Тимошенко
Евробляхеров,которые обнаглели и не платят свои кровные деньги барыгам в карман
Яким політики пробивають собі шлях до корита.
Про небезпечність популізму навіть пан Волкер натякав.
П.С. не смотри так много "прямого" и "пятого", бо знов пойдешь "вадинтур"... а последствия я чуть выше тебе накидал)))
Ни на Мураева, ни на Бойко, ни на Рабиновича с Медведчуком столько соевых ч***сосов не собирается, чтобы вывалить тонну дерьма.
Значит сделаете правильные выводы сами.