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Все про:Тимошенко (24015) популизм (63) Батькивщина (1744)

 Тимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям

Обвинения в популизме сейчас превратились в один из способов дискредитации политических оппонентов, а на самом деле популизм - это служение людям.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в пятницу во время очередного национального форума "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", пишет "УП".

По ее словам, по дороге на мероприятие неизвестные развесили оскорбительные билборды, где обвиняли ее в популизме.

"Я не боюсь никаких обвинений в популизме. Я увидела свои оскорбительные и искаженные портреты, надписи о популизме и т.д. Я не боюсь всего этого. Я верю и те дела и решения, которые предлагаю, потому что точно знаю, что они работают", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антирекламные билборды с Тимошенко в Киеве: "Батькивщина" уверена в "личном указании Порошенко", Березенко отрицает и говорит о "грязной провокации". ФОТО

"Потому что в то время, когда я ненадолго попадала во власть, то делала невозможное, что когда-то казалось популизмом... Когда я говорю, что цена на газ будет снижена вдвое, то поверьте мне, это не просто слова. Вы же это знаете?...", - задала она риторический вопрос.

Тимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям 01

Политик отметила, что сейчас для оправдания бездействия, объяснения своих деструктивных действий в отношении людей, политики придумали "специальный отпугивающий термин всего хорошего, что можно сделать для человека, - популизм".

"Хочешь уничтожить любую разумную, но невыгодную нынешним клептоманам идею, называй ее популизмом. Хочешь дискредитировать оппонента, который стал на сторону людей против системы, объяви его популистом. Работает, поверьте мне, безотказно", - заверила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К недостойным средствам прибегают недостойные люди": Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко

Она добавила, что слово "популист" в украинском контексте стало "мантрой коррупционеров, призыванием властных бездарей оружием по здравому смыслу".

Тимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям 02

"Популизм происходит от латинского слова популус, и означает не что иное, как служение людям", - заявила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, известными "популистами" были Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Левко Лукьяненко.

Тимошенко добавила, что именно популисты подарили обществу общечеловеческие ценности, а антипопулисты подарили миру ядерное оружие и многие другие "конкретные вещи".

Источник: https://censor.net.ua/n3098704
 
   
 Топ комментарии
 
Избавил от газовой зависимости от московии;
подписал Ассоциацию с ЕС;
возродил збройни сили;
безвиз с более чем 100 стран;
запустил процедуру надання томоса;
привселюдно, в голос на весь мир "клал болт" на недоимператора.
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Мерзенна стара глиста, що рветься до корита з шоблою таких же паразитів.
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.....сама РАЗВЕСИЛА свои похабные БИГБОРДЫ !!!! она делает все как росия по ПОДЛОМУ !!!! ГОРЕ будет нам с ней ((((((
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Чому всі вирішили, що то Порошенко замовив сатиричні борди із Юлією Тимошенко? Найнебезпечніші суперники на виборах в неї зовсім інші люди, а Порох навіть у другий тур не попадає.
Чи ви не вірите соцопитуванням від поважних рейтингових агенств?!
"Шукай, кому вигідно."©
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Но боже мой, какая скука,
Больную слушать день и ночь.
Вздыхать и думать про себя, -
Когда же чёрт возьмёт тебя.
(О. С. Гарматний)
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седня вышел-уже палатка стоит...наверно и на других улицах района..ведьма сдохни до выборов
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....и эта БАБКА которая не имеет НИ КОЛА , не ДВОРА !!!
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У неё муж при деле.
Покупает перепелинные яйца по 10 гр. десяток. Отваривает. Продаёт по 10 гр. десяток. Оставляет себе навар. А старуха - колясочница с этого навара и живёт при этом покупает всё от "Луи Виттона"
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Чем больше вы оскорбляете женщину, тем больше хочется ей помочь стать президентом что бы она отомстила всем обидчикам за 20 лет
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Вот сейчас всем стыдно стало.
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Такая категория женщин как юля никогда не прощает обид и ждет своего времени. Сильная женщина.
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Я же говорю - ты баба-юлебот, мужик такого никогда не напишет
Да и нормальная женщина такого не напишет
Только сектантка тимошенковская

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вибачить - нікуди не дінеться ... для "такой категории женщин" головне - бабло і влада , а в цьому їй без підтримки колишніх "ворогів" все одно не обійтись .
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Юлия Владимировна !
ждём с нетерпением когда Вы станете Президентом
и нарежете ремней с этой Банды Панамских Патриотов !!!
Слава Украине !!!
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Ну если ты принимаешь решение на основе своих истерических эмоций, то какой ты нафиг Игорь.
Ты не Игорь ты Ира

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Не истерических эмоций, а личного исторического опыта.
Пацаны сегодня поссорились, завтра вместе забухали. Я принципиальную девку ничем не задобришь
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Ты действительно такой лох или придуриваешься? Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 7562
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А я не хочу, чтобы президентом моей страны стал человек, только потому что он: 1.до смерти хочет во власть; 2.на основе принадлежности к женскому полу; 3. чтобы помочь ей расквитаться с врагами (а враги все, кто тычет ее носом в ее же сомнительные успехи на посту премьера, на деструктивную работу ее партии в Раде, на сплошную брехню и оболванивание электората). Она уже "работает" похлеще Геббельса - у того хоть часть правды была. Ну а популизм = служение народу........ нет слов.
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Это половой орган путина которым он будет трахать всю Украину после выборов
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Я другой такой страны не знаю,
Где так БРЕШЕТ этот "человек"!
(из советской песни "широка страна моя родная")
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жодного популізму - лише тісна співпраця БПП з ригоАаналами !
Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 5849
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Популисты всегда говорят одно, подразумевают другое, а делают третье.
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Пардон, они ни чего не делают.
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.....сколько ДЕНЬЖИЩЬ ВБУХИВАЕТ в эту ДУРУ росия !!!!! НАРОД , как вы думаете нах....????? запомните : СВОБОДНАЯ УКРАИНА это смерть росии !!! или может ВЫ хотите СМЕРТИ Украине и СЕБЕ ???? или ГОЛОДОМОР новый или ПАХАТЬ как Сенцов на КАТОРГЕ ???? или может хотите в СИБИРЬ на ЛЕСОСЕКУ ??? или чтоб ваш СЫН служил на крайнем севере ???? мало росия ИЗДЕВАЛАСЬ на Украиной ???((((( может СКАЖЕМ косатой и росии "НЕТ" и ЗАСТАВИМ их отстать от НАС НАВСЕГДА !!!!
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Подробней про "смерть россии!!!"Чем, кем, когда?
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подробней Я ТЕБЕ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ могу прошептать !!!не тупи , ВОША !!! придет время и вы будете ОТВЕЧАТь за ВСЁ !!!
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Ясно . Я собственно хотел всем показать, что ты популист крайней степени. С лозунгами , без решений) Шептун)
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Не смійте навіть порівнювати... На світлині - Адольф Гітлер, що за короткий термін (з 1933-го до 1939 го р.р.) вивів свою зруйновану і розірвану війною на клапті (по Версальському договору) країну на передові світові рубежі. Менш, ніж за 6 років була повністю відновлена економіка Німеччини, виведена з-під залежності від світового (жидівського, ссудного) капіталу фінансова система, ліквідоване безробіття, доведена до досконалості система державного і господарського управління (адміністрування). Була повністю відбудована і доведена до досконалості Армія (вікова гордість германців), котра громила армії усього світу чисельністю врази меншою. Державним коштом ліквідована безпритульність, ціла низка хворіб, злочинність, корупція, хабарництво, проституція, гомосятина....
Як можна порінювати Лідера Великої Імперії зі старою паразитуючою мерзенною глистою від якої навіть з екрана смердить падаллю....
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Припоминаю лет 8-9 назад избирательную президентскую кампанию в Украине, когда во второй тур вышли хряк и ЮВТ.Такое же немыслимое количество дерьма на всех инфоресурсах, в т.ч. и на Цензоре в сторону Юли.Она тогда выиграла те выборы, это уже доказано.Лили же дерьмо ТЕ ЖЕ, что делают это и сейчас, т.е. рыги всех мастей и слоёв.Что изменилось? Ребята, не старайтесь, электората у ЮВТ не уменьшилось, а наоборот, а попытки создать "массовую" картинку поддержки однотурового шоколадного "царя" такие же жалкие и ничтожные, как и вы сами.
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Тогда президентом стал Янукович и трудоустроил своего любимого регионала Порошенко,так что методы все те же,плюс активная помощь кремля
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......мало того я МОГУ предположить , что ее могут ГРОХНУТЬ и свалить на сегодняшнюю ВЛАСТЬ !!!! от росии надо быть ГОТОВЫМ к ЛЮБОЙ ПОДЛОСТИ !!!! вы даже не ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ что это за росия ((((( ОНА БЫЛА СОЗДАНА ДЬЯВОЛОМ !!!!((((
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Вже дві години біля мінстеця стоііть машини швидкоіі допомоги. З будівлі виносять людей з закривавленими пальцями та піною з рота. Другу годину йде бій бійців Порошенка з проклятою Юлькою. Мінстець дрижить, але хоробро тримається. На поготові теза останнього рубежу - " Треба красти! Хто не краде, той агент кримля! Ти не патріот, якщо не крадеш!". Коли вже відступати буде нікуди, його використають как останній засіб!
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Вся Україна утикана бігбордами Тимошенко. По всіх каналах- Тимошенко.
Звідки гроші, Таміфлюля?
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....возьми ДЖОЙСТИК у мужа и РУЛИ до СМЕРТИ !!!
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Популизм даже успешное государство приведет к "людоедству". Яркий пример - Зимбабве.
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Тимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям

Это очень и очень !!!

Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 5488
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Если провести рейтинг ненависти, то будет ли в нём Вован и на каком месте?) Вы ,блин, и без Вована поубиваете друг друга)
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.....первый ее ЗЯТЬ объелся НОВИЧКА !!!! или вы думаете такой БУГАЙ сам отошел в мир иной ????
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кто намазал дверь новичком Медведчук или его покровитель в Украине сам.....?
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мне пох.... кто НАМАЗАЛ , я ЗНАЮ что он УМЕР !!! если б ЭТО было НАЧАЛО , а так уже СТОЛЬКО произошло ((((( а ПОСМОТРИТЕ , что в ЕВРОПЕ бусики кончились ???? как то и тер. актов от ИГИЛ (росии) уже нет ????!!! а раньше ....КАЖДЫЙ день !!! ЭТО ВСЕ УЖЕ ЧИТАЕТСЯ , только ДОЛБ....б это НЕ ВИДИТ !!!
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они разошлись и тут же БЫЛ наказан !!!((((( приехали РЕБЯТА и напоили ЧАЕМ !!!
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То ли дело жити по новому в соевом исполнении
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Давай,досвидания!
Манипуляторша лживая!
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И тут лжет. Попули́зм (от лат. populus - народ) - политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем. В основе популизма лежит стремление той или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться народу. При этом реальные цели политиков-популистов (борьба за власть, обогащение и т. п.), как правило, прикрываются социально привлекательными идеями. Википедия. Сам ничего не придумал
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У люляхи "вика", толковый словарь и энциклопедия , свои собственные . Ею самой придуманные ..!

Как и , логика , здравый смысл и прочие ,ненужные ей и её лохторату ,вещи . Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 9346 .
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Видя как у порохоботов и соево-рыговской шушеры пригорает от одного только упоминания тимошенчихи приходишь к мысли-надо за нее проголосовать.Никогда за нее не голосовал,но спасибо порохоботам-открыли глаза.То что для соевого быдла плохо-для страны хорошо.
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так може , в цьому і є їх основна мета - прихована агітація за ЮВТ..?
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Порохоботы и порошенко за тимошенчиху????Никогда не поверю в это.Скорее поверю в побеге пэдро на липецк,после ее избрания.И массовую переобувку в прыжке порохоботов,им не впервой
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а чом би й ні ?
і сама ЮВТ і ПАП - представники Системи , вони одне для одного зручні "спаринг - партнери" для 2-го туру ... Хто б з них не переміг - все одно їм доведеться співпрацювати - нікуди не дінуться ... Значно небезпечніше , для них , вихід у 2-й тур якогось несистемного кандидата - тоді люди можуть зробити , для Системи , дуже не приємний сюрприз ... Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 8217
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Для порохо-рыговских лучше,это вне сомнения.
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соевая маца защищает свой бюджет Украины любыми методами
нанятые интернет титушки клевещут на

Саакашвили

Гриценко

Тимошенко

Евробляхеров,которые обнаглели и не платят свои кровные деньги барыгам в карман
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Это да,стараются вовсю.Понимая,на кончике чьей иглы их смерть
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Це не служіння, а лохотрон.
Яким політики пробивають собі шлях до корита.
Про небезпечність популізму навіть пан Волкер натякав.
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Волкер скорей всего имел ввиду Порошенко,тот популист еще тот,врет и не моргает
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....вчера у Ганапольского на передаче ОН вилкулу ОТКРЫТО сказал , что его КЛЯНЕТ ВСЯ УКРАИНА , а он как тот ДУРАК улыбается ))))))
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ото вже гандопольский открыл секрет))) Клянет вся Украина и вилкула, и шухлю, и бойка, и юща, и барыгу слащавую..... Может хоть в этот раз будут мозги включать, иначе потеряем Украину.
П.С. не смотри так много "прямого" и "пятого", бо знов пойдешь "вадинтур"... а последствия я чуть выше тебе накидал)))
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гноймэну, юлька, расскажи, что populus - народ))) А то воно на базаре где-то услышало и так слово понравилось что где надо и не надо лепит)) А шо ему лепить? Мы в ваших университетах не обучались, да трюсельник? Тимошенко про звинувачення в популізмі: Популізм - це служіння людям - Цензор.НЕТ 353
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обещай обещай, а выполнять другие будут.
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это не удивительно грабитель раз украл,а этот кадр каждый месяц ворует за коммуналку,все ему денег мало
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Заметьте у порохоботов больше нет ни на кого аллергии, кроме Воны.
Ни на Мураева, ни на Бойко, ни на Рабиновича с Медведчуком столько соевых ч***сосов не собирается, чтобы вывалить тонну дерьма.
Значит сделаете правильные выводы сами.
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После снижения цены на газ с нетерпением жду митингов по всей стране с требованием поднять цену) А чего вы вообще ждёте? Идите прямо сейчас не дожидаясь выборов и требуйте поднять цены на всё!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко про обвинения в популизме: Популизм - это служение людям
 
 
 
 
 
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