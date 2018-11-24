 США помнят о миллионах невинных жертв Голодомора, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Twitter.
"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ую годовщину Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и заверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа определять свое направление", - отметили в посольстве.
Цього місяця ми разом з українцями відзначаємо 85-і роковини Голодомору.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 ноября 2018 г.
Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору й запевняємо у нашій підтримці державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також права українського народу визначати свій напрямок. https://t.co/rs4IS2NQBA
Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился американской
бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо американский гель после
бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки
бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился немецким одеколоном,
закрыл входную дверь на два английских замка, сел в американский автомобиль,
купленный в еврейский кредит.Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию
«Европа+», транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь
на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два «Биг
Тэйсти» и «Кока-Колу» в «Макдональдсе», приехал в офис, поставил машину на
охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой
видеонаблюдения.Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой
«отдел мерчендайзинга», включил американский компьютер с американской
операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл
английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой
аккаунт и написал в блог:
«НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ роССию!»
Мова про повагу. Так, українці поважають американців.
За те що вони відкрито і сміливо прийшли на допомогу Україні.
А от рашку-ні. Бо вона вбиває українців. Причому - підло. Бо ссцить американців.
На рабочем месте консула оказался офицер НКВД, начальник канцелярии консульства Алексей Майлов. Он, выслушав обращение, попросил показать документы.
Вместо них Лемик из кармана вытащил пистолет и со словами: "Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства..", расстрелял Майлова.
Акт возмездия Николая Лемика за голодомор в Украине, был оправдан - это был ответ на миллионы украинских жертв в Советском Союзе. Вследствие этого покушения мир узнал о Голодоморе 1932-33 гг.
Польский суд приговорил Николая Лемика к смертной казни, но потом приговор был изменен на пожизненное заключение.
Ноябрь 23, 2018 в 14:37
Україна також виконувала замовлення на виробництво турбін на
Бушерську АЕС, але на прохання Мадлен Олбрайт розірвала контракт.
Олбрайт обіцяла компенсувати втрати шляхом розміщення в Україні заказів
американського бізнесу, проте не виконала обіцянку. Це дало противникам
інтеграції України із Заходм козирі - бачте Захід кидає нас. Саме тоді
зявилися плівки Мельниченка та скандал стосовно нібито поставок С-400 в
Ірак, справа Гонгадзе і прочая прочая. Москва стала беніфіціаром
тодішньої помилки Демократичної партії. Україна також, схоже, була
неготова до самостійної політики і пішла по шляху образ, знов хитнулася в
бік дружби із Москвою. Мабуть, процесу треба було визріти, аби
розставити по полицях хто є хто. You crane (Ви хитаєтесь наче колодязний
журавель) - кепкували з нас на Заході той час, перекривлюючи назву
України. Та часи минають і тепер можемо заявити, що Путін Хуйло.
Слава Україні!
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Ярослав:
Ноябрь 23, 2018 в 16:12
Да, все так, Mat:
Один момент - не С-400, а «Кольчуга». А так все верно, за исключением этого маленького уточнения.
США повели себя с Украиной как… ну каждый судит по себе - типо
отказались поставлять Ирану турбины это уже хорошо, мы помогли вам в это
говно не вляпаться. Небрежно отнеслись к выполнению обещаний по
компенсации за этот сорванный контракт.
А Украине этот контракт вылез боком. Страна не отошла от кризиса 90-х и
тут вот он - долгожданный серьезный контракт у Турбоатома, который
позволял оживить машиностроение и вообще экономику. А мы тогда реально
последний х…й без соли доедали.
И тут Кучма поговорив с америкосами рубит контракт и мямлит че-то о том, что нам типа как-то где-то это потом зачтут.
И потом ничего. Выглядело все так, что Чучма тупо взял взятку и зарубил тему в угоду американским конкурентам Турбоатома.
В благодарность Украине за сорванный контракт Турбоатома США раскатали нас за поставки «Кольчуг» Ираку.
Потом выяснилось что «Кольчуг» Ираку Украина не поставляла, и только
сейчас стало ясно, что это подстава именно от расишеншвайнен.
Но тогда в дело уже пошли и пленки Мельниченко и все закрутилось.
Внимательным нужно быть к своим обещаниям.\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Добавлю, Нью Йорк Таймс писцала в 33-тьем о.... о том шо тавалися Сталина хальосяя и фсе прлавильно делаить. ...... хочется написать шото о всех этих послах и собственно т.н. "западном мире", но просто плевать хочется. Московиты подлей, но эти хитрей(умней и настойчивей).
И ведь настолько красиво получилось. я х.з. шо чувствовали Гитлер с Императором, поняв КАК их грамотно развели. Верней - НАСКОЛЬКО грамотно. В восторге, если честно от профессионализма игры этих, .... товарищей. Усатенький не внял случаю с "Лузитанией" и чуть не угробил свой(в общем-то) народ. Реально Британия и прочие рулят шо называется))
кожен вірить у що хоче ...
просто про "подстава старья(линкоров) под удар моряков дурачка Хирохито" трохи насмішило - виходить це хтось змусив японців вдарити по США ..?
А ведь рука об руку как шли, так и идут эти все обамотрампопутины. Да толку с этого шо я, например, уже недавно понял в основном это все("з грубшого"). Шо мне с этого?