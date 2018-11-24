 Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом в интервью The Telegraph сказал глава Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.

Россия представляет военную угрозу, а также угрозу в развитии боевых возможностей в кибер- и космическом пространстве. Карлтон-Смит отметил, что Москва стремится использовать уязвимости других стран.

По мнению генерала, Россия показала свою готовность использовать военную силу для защиты и расширения собственных интересов. Противостоять этому можно, продолжая укреплять силы НАТО, считает он.

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Карлтон-Смит не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единых европейских Вооруженных сил. По его мнению, это может снизить военную эффективность НАТО.

Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

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Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.