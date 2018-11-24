EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  3182  90
Все про:Аль-Каида (59) Великобритания (2041) Исламское государство (531)

 Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды"

Российская Федерация представляет гораздо большую угрозу для безопасности Великобритании и ее союзников, чем террористические группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом в интервью The Telegraph сказал глава Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.

Россия представляет военную угрозу, а также угрозу в развитии боевых возможностей в кибер- и космическом пространстве. Карлтон-Смит отметил, что Москва стремится использовать уязвимости других стран.

По мнению генерала, Россия показала свою готовность использовать военную силу для защиты и расширения собственных интересов. Противостоять этому можно, продолжая укреплять силы НАТО, считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант

Карлтон-Смит не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единых европейских Вооруженных сил. По его мнению, это может снизить военную эффективность НАТО.

Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал ускорить реформирование и укрепление еврозоны

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Источник: https://censor.net.ua/n3098699
 
   
 Топ комментарии
 
Шторм в Затоці змив дачу Литвина в море)))
Шторм - мій президент.
 показать весь комментарий
 
Хе-хе. Маасковія і створила ці організації.
 показать весь комментарий
 
По этому поводу сами евреи саркастически шутят - этот поц 40 лет морочил людям голову и в итоге привел туда, где нет нефти Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 4498
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шторм в Затоці змив дачу Литвина в море)))
Шторм - мій президент.
 показать весь комментарий
 
 
Це було 2,5 роки тому. Він уже компенсував це побудовою кількох нових.
 показать весь комментарий
 
 
і що цікаво .. МИТТЄВО ґебельси пукіна почали засерати цю гілку ДУРНЬОЮ... і це ж смішно та ну дуже примітивно Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 6526
 показать весь комментарий
 
 
те хоть признают свои *подвиги*, эта же прохиндейка как попугай-я не виноватая...не было меня там...
 показать весь комментарий
 
 
Хе-хе. Маасковія і створила ці організації.
 показать весь комментарий
 
 
Доходит...
Почему денацизация в Германии длилась 40 лет?

О чём говорит притча, что Моисей водил 40 лет по пустыне?
 показать весь комментарий
 
 
По этому поводу сами евреи саркастически шутят - этот поц 40 лет морочил людям голову и в итоге привел туда, где нет нефти
 показать весь комментарий
 
 
Та помоєму вони і без нафти живуть краще, ніж біля них країни, що з нафтою. Це не показник- нафта, в Україні знаєш скільки нафти і тим більш газу свого, а толку?!??
 показать весь комментарий
 
 
Я говорю не о евреях, говоря про денацизацию, а про то, что чтобы изменить убеждения необходимо время, т.к. убеждения в подавляющем большинстве случаев базируются на иррационально. Подкуп не буду обсуждать.
 показать весь комментарий
 
 
Кроме того, делая заявления на таком уроне, необходимо его обосновать и пока этого не появится, заявления не делаются.
 показать весь комментарий
 
 
Та по-моєму Британіїї з випадком Новачка і обосновувати не треба
 показать весь комментарий
 
 
Важный нюанс - переход от политики текущей власти к политике паРаши вообще...
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, порадовал инфантилов кацапской выдумкой про Вальцмана.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так он (пэтя) вчера чи позавчера опять с рашкой прощался. на этот раз насовсем. Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 5385
 показать весь комментарий
 
Украина простится с паРашей, когда найдёт другие рынки сбыта или, как минимум, санкции паРаши будут оказывать ничтожное влияние.
Имеют работу и получают зарплату украинцы и от продажи товаров в паРашу.
Если это - сверхзрада, то тогда ещё будут толпы заробитчан...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да я к тому, что это воспринимается уже как анекдот
 показать весь комментарий
 
Совсем не анекдот, что используя эту ситуацию популисты дестабилизируют Украину.
 показать весь комментарий
 
На самом деле она столь опасна, сколько вонюча Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 6188
 показать весь комментарий
 
 
Так я шо-то плохо нипонял: эти англофошызды и дальше будут измывацца над расейужкой самым развращённым способом, да ???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
им не Москву бояться надо а китайцев с индусами, которых саксы нагло имели на протяжении веков Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 4584
 показать весь комментарий
 
Индусы как индусы, а китайцы и вправду могут попытацца откусить от расейужки намного больший кусок нежели расчитали англичане с пиндосами... Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 6007
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
окрепшие колонии впоследствии всегда нагибали ослабленную метрополию
 показать весь комментарий
 
А когда это Китай был колонией кацапоорды ??? Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 6098
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
интеллектуализм - главный враг пропаганды (Й.Геббельс) но это не про тебя Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 9562
 показать весь комментарий
 
 
Зато про тебя твой кумир Геббельс говорил, што все рузьке - швайне (свиньи)... Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 9622
 показать весь комментарий
 
 
24 мая 1955 года расейужка отдала Порт-Артур Китаю... по-хорошему... Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 758
 показать весь комментарий
 
 
Канешна слабаки: питуха из гавна до сих пор не слепили...
 показать весь комментарий
 
 
Хлеб со мхом, мюсли и мармелад из ягеля презентовал доктор медицинских наук Андрей Лобанов в Северном Арктическом федеральном университете имени Ломоносова.


 показать весь комментарий
 
 
Позорные кадры: петрозаводчане накидываются на просроченные продукты, которые выкидывают на помойку из магазина «Магнит» (ФОТО)

Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 1659
 показать весь комментарий
 
 
это равносильно поискам просроченной еды на мусорке, чтобы не умереть с голодухи?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а украинские магазины продают просрочку на заднем выходе, со столов, цивилизация Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 9016
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
после введения санкций от рф в украинских магазинах начали ставить антиворовайки на мясо))))

Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 7053
 показать весь комментарий
 
а шо,скотоматушка правда санкции вводила?
хорошо,хоть тырнет есть,так бы сроду не узнали.. Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 2700
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и до введения санкций украина была самой нищей страной, а плюс санкции Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 3406
 показать весь комментарий
 
миня,а где к вам в удмурты записаться можно - нет сил нищету сносить более...?
 показать весь комментарий
 
 
те що тобі =ж.москальський поц=пропукінець треба боятися китайців УКРАЇНЦІВ НЕ ОБХОДИТЬ Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 8334
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Между прочим Путин(условно), знает об этих англосаксах столько, шо в один момент репутация их может оказаться ниже Марианской впадины, однако молчит. Наглядно, россия и Запад это как католицизм/протестантство и правослабие. Вроде те лучше, намного, но... Но в основном то же самое.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да учитывая ,что вся хуйловская банда держит деньги и детишек на западе,особенно в пресловутой Англии,то англосаксам ну уж очень надо боятся хуйла Глава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды" - Цензор.НЕТ 2265.
 показать весь комментарий
 
 
да там намного глубже все, так шо в данный момент мы свидетели еще одного(очередного) спектакля. для лохов то. понятно шо до года времени будет что-то такое, под шумок чего решатся какие-то вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
и тут вова подумал, что его будут бить и возможно ногами...
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно.к уже прозревшей великобритании станут прислушиваться.потому как "колыбельные" со стороны германии уже оценены как риск.
 показать весь комментарий
 
 
Так опасность всегда нужно уничтожать. Один из пунктов закона выживания. Иначе опасность, как и все живое, имеет свойство размножения.
 показать весь комментарий
 
 
Да, Марк, а ещё вы все сдохнините, а они попадут в рай 😁
 показать весь комментарий
 
 
паРаша була завжди непередбачувано і амбітною повією.
 показать весь комментарий
 
 
Если рашкой правит персонаж анектодов- вовочка, то рашка и есть анекдотд! Поди узнай че в них в бошках, аль гадить всем или гадить везде или то и другое одновременно.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно що росія найнебезпечніша за всіх.
Про це потрібно говорити на найвищому рівні.
 показать весь комментарий
 
 
Те що іділ та алькаіда були створені кгб-фсб та крімінальною мішпухою пукіна - ФАКт медичний Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 5822 Глава Генштабу Великої Британії Карлтон-Сміт назвав Росію небезпечнішою за ІДІЛ та "Аль-Каїду" - Цензор.НЕТ 9798
 показать весь комментарий
 
 
я знову ж, в 2404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
 
 
Он не прав только в том , что нет никакого ИГ и Алькаиды - ЭТО ВСЁ КРЕМЛЬ !!
 показать весь комментарий
 
 
Наконец до разжиревшего и потерявшего контроль и историческую память Запада понемногу начинает доходить, что выгребная яма-педерация несет реальную угрозу существованию человеческой цивилизации. Это самая настоящая страна-террорист, которая как поддерживает кровавые террористические режимы вроде хамаса-хезболлы-аль-каиды-игил (где непосредственно воюют не менее 30 % граждан педерации), так и сама терроризирует неугодные страны, нагло и цинично захватывая чужие территории (Молдова, Грузия, Украина), вводит свои войска и вооружения, применяет боевые отравляющие вещества против мирных граждан других стран, сбивает гражданские самолеты. При этом постоянно врет и изворачивается, применяет гнусные приемы, пользуется своим правом вето и подкупает своим грязным баблом продажных западных дипломатов и политиков. Это омерзительное образование, наполненное огромным количество ядерного оружия, бОльшая часть которого прошла все временные регламенты. Страна-недоимперия, которая ничего самостоятельно создать не может, кроме воспроизводства гавна в геометрической прогрессии, ворует технологии и изделия и плюётся желчью во все стороны. Которую совершенно напрасно после развала совка подкармливал Запад и не дал подохнуть голодной смертью. С которой до сих пор заигрывает и пытается умиротворять, вместо того чтобы дать по наглой плешивой башке и указать свое место. Страна с большинством населения в виде совершенно тупого и безмозглого стада одноклеточной протоплазмы, с легкостью зомбируемой примитивными и подлыми приемами кремлевских пропагандонов, которые радостно пресмыкаются перед своим комичным и позорным кремлевским карликовым сцарьком, воблоглазым и примитивным рашенфюрером-педофилом, уверенно маршируя назад в средневековье. Страна, окружившая себя мощнейшими союзниками типа Венесуэлы, Кубы, КНДР, Ирана и подобострастными прихлебателями из числа бывших колоний типа Казахстана, Армении и прочих киргизий. Недоимперия, пугающая мирового лидера комичными мультиками про гиперзвуковые ракеты с невиданной доселе непредсказуемой траекторией на ядерном карбюраторе, мирно падающие на Флориду. Страна, где за 18 лет вожди и сцарьки разворовали бюджет на несколько триллионов долларов, при этом население только одобряет и восхваляет, сами прозябая в дикой средневековой нищете в самой богатой природными ресурсами стране мира. Эх, какие же вы феерические идиоты, мышебратья! Пора вам всем стройными рядами на погост, вас уже отлично подготовил с этой участью ваш обожаемый карлик
 показать весь комментарий
 
 
Что то скромничает мр. Смит) ой скромничает) алькаида с игилом вообще цветочки по сравнению с этой кровожадной армией имбицилов, орков я бы сказал)
 показать весь комментарий
 
Англичане трезво мыслят. И называют вещи своими именами.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
видимо это реакция за уничтожения игил (подопечных штатов) в Сирии и очистке русских земель от свинофашистов на украине
 показать весь комментарий
 
В Украине еще не очистили. Вот когда все свинособоако фашисты сдрысните за поребрик, тогда и очистятся земли.
 показать весь комментарий
 
Свинособакобурят, тебя выдает незнание русского языка.
 показать весь комментарий
 
 
миша,а у вас в Кызыл-Орде руцких сильно почитаютъ?
 показать весь комментарий
 
Так шо ж вы с кацапией торгуете, а с игилом нет
 показать весь комментарий
 
Разница только в количестве вооружений и наличии ЯО. А в остальном такие же террористы: убивают мирное население, берут заложников, захватывают суда...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Генштаба Великобритании Карлтон-Смит назвал Россию опаснее ИГ и "Аль-Каиды"
 
 
 
 
 
 вверх