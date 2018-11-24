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Все про:Минюст (1355) Почаев (17) УПЦ (771)

 Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в пользовании братии мужского монастыря, - глава юротдела УПЦ (МП) Бахов

Решение комиссии Министерства юстиции Украины отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.) за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов написал на своей странице в Facebook.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал он.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП) является "действующим и не отмененным".

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - пояснил руководитель юротдела.

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Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ (МП) права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

Протоиерей Александр Бахов также подчеркнул, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098698
 
 
 Топ комментарии
 
это ненадолго - выгоним секту им пукина нахрен!!!
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Мужской монастырь, считай школа КГБ.
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Смотрю на это заплывшее жиром свиное рыло "монаха" и понимаю, что в "посте, молитве и помощи страждущим и убогим" проводит всё время этот раскольник - сектант отдела "РПЦ РП" пятого идеологического укравления ФСБ-КГБ-НКВД. Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в пользовании братии мужского монастыря, - глава юротдела УПЦ (МП) Бахов - Цензор.НЕТ 3290
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Конечно не лишает... Срок договора истекает 1 января 2019 года...
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Кто не был в почаеве посетите.Там кацапский город в Украине! Все попы ,попадьи ,дьячки привезены из кацапии.Все везде платное начиная от стоянки ,туалетов и даже купания в вырытом попами искусственном водоеме. Бизнес проект .московского попа педрила! Их давно надо гнать оттуда пинком под зад.
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Все к тому идет, дай Бог только , чтобы борьба за Томос, не стала очередным, предвыборным пиаром
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Да но есть одно ,но,что мешает людям просто не ходить туда?
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А не заслужили такого? люди то? Да, странно, но мы уникальная страна. О нашей ВР можно писать сотни томов для изучения психиатрами. А тут - подумаешь, понавезли попов и прочих "работников", мне например скорей смешно, чем удивительно.)
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Увы, это всегда было характерно для РПЦ, кем они, собственно, и являются. Я не видел бОльшей жадности до денег у какой либо другой церкви(включая и нехристианские конфессии). Спартак РПЦ чемпион!
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Такие заявления противоестественны и не законны по своей сути,Нечего делать церкви оккупантов в Украине, это НАШИ церкви,и распоряжаться имуществом Украины вправе только Украина.
И вообще что такое УПЦ МП,что это за "слуга двух господ",что это за бредятина?
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Еще здесь не хватало воплей от ордынских попов: "Путен, памаги!", "Путен, защити веру московитскую!" Признать сооружения, где живет без спросу наглая "братия", аварийными и выселить на хрен в московию братков на вполне законном основании.
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Ох и ипальничек у этого «батюшки». Бандюган какой-то. Представляю, какие рожи у остальной «братии». Может, им билеты купить до мацквы? В общем вагоне.
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Ну так Варфоломей шарахнулся от чая с рук гебни, видео же было) хотя было бы неплохо.... Тутмас это просто бумажка, к-рую подписать может хоть подносчик ладана.
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Та шо им парится! Вот Юлька придёт они ещё и компенсацию отсудят...
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А что Порошенко и Медведчук уже договорились что Юлька придет!? Так вот они о чем по вечерам договаривались!!! Ну теперь понятно! Когда много пленных было говорить было не о чем а как дело к выборам так и повод для встреч появился - Юльку ж к власти нужно пацанам привести. Кто бы мог подумать, а так сразу и не скажешь. Я грешным делом думал о гарантиях для своих бизнесов базарили.
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А деваться некуда,кроме жюльки больше НИКТО не оставит барыгу на свободе и с украденым баблом.А мертветтчине ваще смерть без жюли.
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А кто это,саченко? Где сидит,под кем лежит? Кто её е....т и кормит?
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Ну так не позволь барыгам вомлотить свой коварный замысел!
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я знову ж, в 2405-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Щоб позбавитись кацапського патріархату в Україні не треба ніякого Томосу. Перед православними святами по дорозі до кацапських приходів треба десь за тиждень розмістити бігборди з написами: "Ти вже дала гроші московському попу на кулю для твого сина?"
Українці припинять нести гроші кацапам на свята і кацапи заберуться до себе в паРашу. Будуть позиватись на ці бігборди? Нехай позиваються.
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дело не братии .а в прихожанах. Перестанут туда ходить и братия сдохнет от голода.)))
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ГРОМАДА вирішує ХТО БУДЕ служити в церквах, а не попи москальські. Почаївська лавра і надалі перебуватиме в користуванні братії чоловічого монастиря, - глава юрвідділу УПЦ (МП) Бахов - Цензор.НЕТ 9710
А з монастирями - ще простіше. Позбавити реестрації громадян, що зареестровані в ІСТОРИЧНИХ = ЕЛЕМЕНТАРНО просто Почаївська лавра і надалі перебуватиме в користуванні братії чоловічого монастиря, - глава юрвідділу УПЦ (МП) Бахов - Цензор.НЕТ 1488
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Вы в своем уме? Кто же своему собственному крещению изменит, чтобы в ад попасть???
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Как понимать попа? Они готовы стать КП? Ведь МП уже непрохонже....
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тараканы заявили что кухня и дальше будет в их пользовании, и что уходить они никуда не собираются
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Нехай відповідні органи добряче просіють так звану "братію",там майже всі громадяни Росії і Молдови.Не здивуюся коли виявиться що там кубло агентів ФСБ,та воно швидше за все так і є.
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Про що говорити ? Було б бажання у влади, ця попівська нечисть сама б ввідала храми, і ключ під ковриком б залишили
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ГРОМАДА вирішує а не"власць". Україна ж не фєдєрастія
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Львиная доля "братии" - пришельцы из России и ее гаждане.
Лишить виба на жительство и депортировать понемногу...
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Якщо ці так звані монахи, а на самому ділі служаки ФСБ будуть керувати в Україні, тоді про владу і інше я мовчу. Вони в долі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в пользовании братии мужского монастыря, - глава юротдела УПЦ (МП) Бахов
 
 
 
 
 
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