 Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в пользовании братии мужского монастыря, - глава юротдела УПЦ (МП) Бахов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов написал на своей странице в Facebook.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал он.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП) является "действующим и не отмененным".

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - пояснил руководитель юротдела.

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Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ (МП) права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

Протоиерей Александр Бахов также подчеркнул, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

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