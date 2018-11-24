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 Путин как ученик Сталина понимает угрозы его режиму от успешной Украины, - канадский сенатор Андрейчак

Современное общество несет ответственность по защите памяти миллионов жертв Голодомора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказала канадский сенатор Рейнел Андрейчак в Оттаве во время чествования жертв Голодомора.

"С каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важные человеческие связи с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас ложится ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, до сих пор распространяемых Кремлем", - сказала Андрейчак.

Она отметила, что Голодомор заставил украинцев замолчать, но не сломил их. "Существование Украины как независимого государства и готовность украинцев бороться за него доказывают это. Однако сейчас, через 85 лет после Голодомора, украинцев снова заставили выступить в защиту собственного государства, его суверенитета и территориальной целостности. Снова режим в Кремле пытается подорвать государственность Украины", - отметила сенатор.

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По ее убеждению, Сталин боялся украинцев, их независимости и нежелания подчиниться российскому имперскому проекту.

"Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя", - подытожила Андрейчак.

Как известно, Канада официально признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. Соответствующий законопроект в верхнюю палату парламента внесла именно Рейнел Андрейчак.

Читайте также: Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3098693
 
 
 Топ комментарии
 
его режиму от успешной Украины, - канадский сенатор Андрейчак

Так то оно так.... на слове "успешной" смешно было)))) Путин как ученик Сталина понимает угрозы его режиму от успешной Украины, - канадский сенатор Андрейчак - Цензор.НЕТ 7062
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Хто б не сидів на троні в кремблі, політика маасковії щодо України буде незмінною, як і 300 років тому.
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Россия на сегодня торговый партнер Украины номер один. В Канаде марихуану вроде уже узаконили?
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Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению.

Всё, пошёл доставать из ящика свой временный украинский паспорт. Возвращаюсь!
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из истории известно что крысы бегут с корабля чуя неладное ,но еще никогда не было случаев их возвращения
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Ты, кстати, видел временный украинский паспорт? Или ты паспорт вчера получил?
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Канадский Сенатор сильно преувеличивает умственные способности лакея путина,который был на побегушках у Собчака и случайно пьяный Ельцин и Березовский сделали этого клоуна президентом
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Сильный человек не боится сильных конкурентов, хуйлопутин - ничтожество и моль с комплексом неполноценности, смелая за спинами охраны/фсб/армады ихтамнетов прикрывающихся женщинами и детьми. Херой только когда у соседей плохо, а оно "альфасамец" в своих фантазиях..
Еще раз, для альфасамцов-дегенератов - за Украину забудь ушлепок
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Оно хоть конченный идиот, но конечно понимает..поэтому у власти сейчас самый упоротый мародёр и украинофоб, при котором ни о какой успешной Украине и речи не может быть..
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судячи з фото бабці десь під вісімдесят.
а судячи з такого похилого віку вона мае повне право верзти казна що....
"... успешная и демократическая Украина ..."
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его режиму от успешной Украины, - канадский сенатор Андрейчак

Так то оно так.... на слове "успешной" смешно было))))
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Она наверняка говорит про Украину в которой живут диабетик, грося и прочие бабы тысячелетия....
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Членін здох в 1924 р. А хто ж тоді правив до 1934-го?
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Хто б не сидів на троні в кремблі, політика маасковії щодо України буде незмінною, як і 300 років тому.
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русскачєлюстних бидло теж розуміє, що в успішній Україні закінчаться "дішьовий" газ, євробляхи, родинні блати і решта халяви, і доведеться жити по закону. Тому охлос за кремльовську популістку
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Она видит угрозу Украине только в Путине... Это так удобно...
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Россия на сегодня торговый партнер Украины номер один. В Канаде марихуану вроде уже узаконили?
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А почему Украина не продаёт свои товары в Европу? Да и всё что нужно можно купить в Европе.
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Что-то не то она говорит, кремлевский злобный карлик всегда был учеником Гитлера в первую очередь, от Сталина он разве что взял опыт утилизации собственного народа любыми доступными способами.
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Главное,
перевести стрелки от сегодняшних воров разной национальности на
"кацапов"...
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И под молчаливым согласием Запада сегодня снова гибнут в Европе люди на оккупированных территориях Украины... А Евросоюз молча тупит глаза, главное, что это не их десятки тысяч погибших в войне европейских людей...
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Ну, народ бестолковый и неблагодарный...

Ему и из Канады говорят, что у вас всё лучше и
лучше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин как ученик Сталина понимает угрозы его режиму от успешной Украины, - канадский сенатор Андрейчак
 
 
 
 
 
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