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 Красный Крест направил 380 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донбасса, - ГПСУ

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольные территории Украины 380 тонн гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в субботу утром.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи. В общем, оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", – говорится в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированную территорию Донбасса проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3098690
 
 
 Топ комментарии
 
Считай 1 лярд 60 лямов своего патрона, не отвлекайся, потом марынкины 700 лямов посчитай потом косюковские дотации посчитай
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а не мог бы "красный крест" направлять гумпомощь... красными крестами...деревянными
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Гум-доп вже давно перетворилася на бізнес. На всіх етапах, і на українській стороні, і на окупованій. Тягнуть всі хто може! По "закону" все починається з того що "благодійні фонди" (в тому числі і Червоний Хрест) мають право на свою "діяльність" залишити собі 20% від пожертвуваного.
Приклад: Коли терористи завалили вежі-близнюки в Штатах на "благодійність" було зібрано 500 МІЛЬЙОНІВ, витрачено на допомогу 100 МІЛЬЙОНІВ, решта зникла в невідомому напрямку...
Якщо таке відбувається в Штатах, то можна тільки уявити що твориться в Україні !
А з Червоним Хрестом скандали вже теж були, просто про них не дуже зручно говорить, та й сидять там на потоках свої люди від влади...
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да они там в полном шекаладе!!!!!!!!!!!

вечно будут бамбить укр города.
с помощию такого хреста.
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Кто в шоколаде и при чем здесь Красный Крест, объясните пожалуйста?
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Вода, свет на шару, жратва на шару. Кто оккупирован то？
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При желании можно туда переехать. Червоний Хрест направив 380 тонн гумдопомоги на окуповані території Донбасу, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1391
В райские кущи. Червоний Хрест направив 380 тонн гумдопомоги на окуповані території Донбасу, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1391
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Считай 1 лярд 60 лямов своего патрона, не отвлекайся, потом марынкины 700 лямов посчитай потом косюковские дотации посчитай
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? Хуйла вызывали? Пришел.
А переезжать должен я?
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Свет и воду бесплатно, еда халявная, пенсии, коммунальные тарифы с неоккупированными и рядом не валялись... Тамошнии чуваки каждый день убеждаются, что в 2014 это было правильное решение..
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Коммунизм?
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НаЖуя тим падлюкам їжа? Скорше виздихають, скорше людьми заселимо цю територію.
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Підгодовуйте сепарів щоб вони не охляли вбиваючи українців.
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Гум-доп вже давно перетворилася на бізнес. На всіх етапах, і на українській стороні, і на окупованій. Тягнуть всі хто може! По "закону" все починається з того що "благодійні фонди" (в тому числі і Червоний Хрест) мають право на свою "діяльність" залишити собі 20% від пожертвуваного.
Приклад: Коли терористи завалили вежі-близнюки в Штатах на "благодійність" було зібрано 500 МІЛЬЙОНІВ, витрачено на допомогу 100 МІЛЬЙОНІВ, решта зникла в невідомому напрямку...
Якщо таке відбувається в Штатах, то можна тільки уявити що твориться в Україні !
А з Червоним Хрестом скандали вже теж були, просто про них не дуже зручно говорить, та й сидять там на потоках свої люди від влади...
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а не мог бы "красный крест" направлять гумпомощь... красными крестами...деревянными
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И ШО такое руцьки жыр уже кормить не хочет ? Вот тебе на , а как же пенсии по штуке баксов и зарплаты по 3 штуки как в Раше , видимо не сложилось. Когда этим тупорылым тварям позвавшим войну в свой дом в январе 2014 объясняли , что они не кого не кормят , а только сосут из бюджета и что Хуйло в ростовской области закрыл все шахты как не рентабельные , они слушать не кого не хотели они решили , что будут любимой женой у доброго Хуйла . Ну так теперь пусть у него попробуют пососать у него сиська правда одна , но за то всем хватит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест направил 380 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донбасса, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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