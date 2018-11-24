 Красный Крест направил 380 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донбасса, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в субботу утром.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи. В общем, оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированную территорию Донбасса проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН, - Госпогранслужба