 Красный Крест направил 380 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донбасса, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в субботу утром.
"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Миссии синодального отдела УПЦ по делам семьи. В общем, оформлено более 380 тонн груза, среди которого продуктовые и гигиенические наборы", – говорится в сообщении.
вечно будут бамбить укр города.
с помощию такого хреста.
В райские кущи.
А переезжать должен я?
Приклад: Коли терористи завалили вежі-близнюки в Штатах на "благодійність" було зібрано 500 МІЛЬЙОНІВ, витрачено на допомогу 100 МІЛЬЙОНІВ, решта зникла в невідомому напрямку...
Якщо таке відбувається в Штатах, то можна тільки уявити що твориться в Україні !
А з Червоним Хрестом скандали вже теж були, просто про них не дуже зручно говорить, та й сидять там на потоках свої люди від влади...