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 ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ

Американские военно-морские силы начали разработку малых гиперзвуковых ядерных ракет, которыми будут вооружаться корабли и подразделения ВМС и которые должны парировать угрозу от подобных российских разработок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Институт ВМС США.

Вице-адмирал ВМС США Джон Вулф заявил, что ВМС занялись разработкой этих ракет, так как каждый род войск американской армии должен быть вооружен гиперзвуковым оружием, с помощью которого сможет нанести удар по любой точке планеты самое большее в течение часа.

ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ 01

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Так, ВМС США для этой цели разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.

Вулф отметил, что для программы ВМС по стратегическим системам предоставлено финансирование, которое для начала позволит разработать, создать и разместить небольшое количество малых боеголовок "76-2", которые "будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет".

В апреле Военно-воздушные силы США заключили договор с компанией-производителем вооружения Lockheed Martin о создании гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, выделив на это 928 миллионов долларов. Таким образом, Соединенные Штаты решили догнать Россию и Китай, которые достигли значительного прогресса в разработке таких ракет.

ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ 02

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайт заявил, что Америке сегодня ничего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Как пояснил военный, гиперзвуковая ракета - это система, которая сначала ведет себя как баллистическая, и вам кажется, что это баллистическая ракета, но затем она меняет траекторию и напоминает уже больше крылатую ракету или самолет.

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ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ 03

Еще раньше заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Сельва подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия в отличие от России и Китая. По его словам, в Китае работа над разработкой такого оружия превратилась в национальную программу, куда правительство готово вкладывать от десятков до сотен миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил о том, что в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, новая ракета имеет неограниченный радиус действия и "непредсказуемую траекторию полета".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098688
 
   
 Топ комментарии
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А российский МИД, пробует новые наркотики...
ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 4472

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Это она босса своего штоле прикармливает?
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Хотя нет, надо так чтобы природные ресурсы сохранились 😋
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Рабів нам не треба, вони ледащі-працювати не вміють. Так що полонених не брати 😊
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Если у США будет достаточно гиперзвуковых ракет, то рашку можно будет кастрировать в течении 5-и минут и она не сможет ответить потому что просто не успеет.
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дочки хуйла живут в Европе,дочка лаврова в нью йорке,пескова в париже,медведьева в США,это кто из кремлевских поддержит удар по ЕС и США и своим детям?
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В ответ на удар по ним - поддержат. Да и у Лаврова, Пескова и прочих никто и спрашивать не будет.
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Американцы не захотели даже наносить удар в Сирии по российским объектам,кто же по самой россии решится первым удар наносить?Все это трындеж и перестраховка,россию придушат экономически,а потом Китай подберет что сможет
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Будут междоусобные войны на территории эрэфии.
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ничего плохого в развале РФ не будет,отделятся все не русские республики,а европейская часть будет дрейфовать к Европе,так как больше не к кому,Китай друг только на словах,а на деле та же Германия гораздо ближе и понятней
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ну в 1941 году советских людей ничего не интересовало кроме разгрома фашистской Германии,это совершенно нормально следить за тем когда твой извечный враг издохнет
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Следили все советские люди и слушали сводки с фронта,как сейчас в Украине,в то время когда украинцы и белорусы воевали русские переходили на сторону Гитлера целыми армиями
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Нее, это вы все сами на своей территории будете воевать 😋
Украинцы к вам не имеют никакого отношения. Ну разве что ошибкой было вам мацковию строить
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Киев мать городов русских,а Русь исторически включала только три города это Киев,Переяславль и Чернигов,никакакого отношения не славянские народы Московии к Руси не имеют
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А кто же основал Москву? Не по ошибке ли это сделал киевский князь Владимир?
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они вам лично доложили,что и мужа голландца тоже прихватили в Сызрань?
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Про это уже давно было в сми . Да, и мужа голландца прихватили
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верите российским СМИ про дочку хуйла наверное правду написали?)))
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Я думаю, что самого х.йла уже давно нет. Все это двойники-марионетки х.йла, за которым стоит вся гэбистская мафия . Имхо, история покажет
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Ты имеешь в виду, если ихние дети вдруг куда то спрячутся, то это сигнал достаточно тревожный.Но оне , эти уроды могут пожертвовать и своими детьми.
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Догонят и перегонят.Для них -это не проблема,с ихними то деньжищами и научно-техническим потенциалом.Главное-поставлена задача,остальное-дело "техники".
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це в совку був токарно-гвинторізний верстат "ДІП" (догнать і пєрєгнать")
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Американці зроблють ракетки які спалять масковію та кадирбургію...)
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Новые российские разработки есчо старые американские воплощенные в изделиях не догнали. Нафига было шум союзмультфильму поднимать?
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Вообще то америкосы написали о двух разных вооружениях - гиперзвуковых болванках, типа российских и о восстановлении старой программы ракет средней дальности с малыми ядерными боеголовками, но здесь это как то слилось в одно супер-оружие.
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Починається нова гонка озброєнь, через декілька років в Московії цукор,масло,м'ясо будуть по талонам,все вертається на круги свої
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загонят Штаты кацапстан в усмерть в этой гонке...
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Штаты сделают раз взялись...а у паРаши это блеф..
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Не успеют, вон парашкинцы уже давно всех в своих мультиках разбомбили.
В следующих сезонах ожидаем колонизацию Марса и высадку на Солнце
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ВМС США розроблять гіперзвукоу зброу для стримування РФ
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українська цензору чужа і бридка
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я верю будет чугуна и стали,
на душу населения вдвойне.

а по сути, в этой гонке, сша и раша поменялись местами. сша догоняет, а ето очень разные вещи.
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Не смеши мои тапки...мультики Дисней всегда делал и делает лучше чем в паРаше...
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мы зрители в етом театре, посмотрим.
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Эх, надо было сообщить о начале разработки варп-двигателя для ракет!

Вот тогда бы рассия и закончилась.
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Дєньгі нє вольюцца. Расходімся. ВМС США розробляють гіперзвукоу зброю для стримування РФ - Цензор.НЕТ 5652 Сєруня знову cпиздiв.
ВМС США розробляють гіперзвукоу зброю для стримування РФ - Цензор.НЕТ 5820
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мені здається, то просто розкручують гонку озброєнь, нема на рашке гіперзвукової зброї, а американським компаніям просто потрібні фінанси додаткові. То що хутін демонсрував на відео старі комп'ютерні ефекти, наприклад древній ролік про ракету сатана.
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В 80-х г. американцы создали генераторы микроволнового излучения, управляющие человеком командами посылаемыми в мозг..Один из видов такого оружия превращает солдат противника в ярых гомосексуалистов .Они испытывают непреодолимое влечение друг к другу , не медля вступают в гомосексуальные контакты и им уже не до старательного выполнения заданий своего командования. По видимому, результаты действия такого оружия мы недавно наблюдали: Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах.14.09.18 .10:00
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пупкін довиєб...ся своїми мультиками з бомбами)) американи сприйняли серьозно))
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