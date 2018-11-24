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Все про:Голодомор (839) память (844)

 Украина сегодня чтит память жертв голодоморов

В субботу, 24 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состоялось заседание ВР посвященное 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине. ФОТОрепортаж

Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий относительно украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора ежеминутно в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века. В настоящее время в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.

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В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Президент Порошенко 26 ноября 2016 года подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа", согласно которому 85-я годовщина Голодомора будет отмечаться на наивысшем организационном и государственном уровнях.

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В частности, мероприятия ко дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. 

Национальные памятные мероприятия начнутся в Киеве в 15.20 возле мемориала жертв Голодомора. В 16.00 начнется общенациональная минута молчания, во время которой украинцы зажгут свечи возле мемориалов голодоморов или на подоконниках своих жилищ.

Президент Украины Петр Порошенко написал в субботу на странице в Facebook: "Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненных коммунистическим режимом на украинских землях".

Президент Украины также добавил, что "цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и во время Голодомора сегодня украинцы снова умирают вследствие хладнокровной политики Кремля, - представитель США при ОБСЕ Камиан

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана по случаю Дня памяти жертв голодоморов в обращении к соотечественникам отметил: "85 лет назад руководство СССР осуществило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, который искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".

Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль.

Источник: https://censor.net.ua/n3098687
 
 
 Топ комментарии
 
вічна пам'ять всім жертвам голодомору, всім жертвам комуно-совітсько-рашистського режиму
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Это должно быть, как в Израиле. Воздушная тревога в 16-00. В память о таком страшном убийстве как минимум 4 миллионов граждан.
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Голодна смерть безжалісно косила
Люд в кожнім місті, в кожному селі.
Плач, стогін по землі моїй носила,
Сиріт і трупи сіючи в пітьмі …
Голодомор, небачене страхіття,
Що холод навіває крізь роки,
Що серце кригою до сліз стискає.
Й скорботу розливає навкруги.
Голодомор. Всього лиш тільки слово,
Але волосся піднімається з чола.
І постаті голодних й очманілих
Неначе йдуть до нас із небуття.
Кістляві руки тягнуться до хліба,
Уста шепочуть: "Боже, не вини…"
І сотнями лягають у могили
Мого народу дочки та сини.
Старі , малі … За що вони віддали
Свої надії, мрії та літа?!
За що вони голодні умирали
На чорноземах косячи жита?
Голодомор . Московське лихоліття.
Це розпачу та відчаю набат.
Вінок терновий і петля на шиї,
Якими наділив нас "старший брат ".
Голодомор - незагоєнна рана,
Яка пече неначе в оці сіль…
То Сталіну за "вільний дух" данина,
То України вічний смуток й біль.
Забути ті часи не маєм права
Й жахливі тридцять третього жнива
Хай будуть докором насильству й зраді,
Допоки наша нація жива.автор Палагняк, 2012
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Это должно быть, как в Израиле. Воздушная тревога в 16-00. В память о таком страшном убийстве как минимум 4 миллионов граждан.
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це повинно бути в душі і без мавпування.
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4 миллиона + 6 миллионов, которые должны были родиться ...10 миллионов (!), возможно, что и эта цифра не окончательная...
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Камунячим виродкам прощення не буде ніколи.

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ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УСРР середини 1930-х років

00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:

I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев

2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн

3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман

4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский

5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм

6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец

Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)

За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:

75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших

П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)

За матеріалами:

1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.

ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
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Если посмотреть на то что сейчас происходит - то отличие только в одном: методы стали изощренней и современней, а цели и результаты те же что и 90 лет назад - очистить Украину от украинцев, и исполнители те же - потомки
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А почему "Украинский еврейский комитет", а не еврейский комитет в Украине? В чем протест? В том, что "жиди злигались з москалями, неначе суки з кобелями"? Не хочется полемизировать на эту тему, хочется только одного, чтоб иудеи и касабы понесли жесточайшее наказание за содеянное, должна же существовать хоть какая-то справедливость.
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сумна подія... коли своїх діточок їли, це було жахливо, тому це треба пам'ятати....
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вічна пам'ять всім жертвам голодомору, всім жертвам комуно-совітсько-рашистського режиму
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боль....только боль в моем сердце....ни злости,ни ненависти,ни слез...только БОЛЬ,покойтесь в мире...
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Фактически украинцы жили на самых лучших, самых плодородных землях в Российской империи. Это территория Украины и Кубани. В Казахстане и Оренбуржье целина еще не была распахана но и там были украинцы. Еще и на Поволжье. Когда земля принадлежала помещикам, то украинцы не могли полноценно развиваться потому что батрачили. Но когда землю стали раздавать то она, эта лучшая земля практически полностью досталась украинцам в частное пользование. После революции. И тут настал их час, они начали интенсивно работать, появился доход и украинцы стали размножаться. Уже теперь для советской империи стало опасным бурный рост численности украинцев, поэтому по ним нанесли удар. Сначала в 21 и 22 годах голодом накрыли Оренбург и Приволжье. Покосили людей множество, за одно и немецких поселенцев, туда же и русских, других. А вот в 32-33 годах по украинцам нанесли самый страшный удар. Они не хотели допустить доминирования украинского крестьянства в советской империи. Голодом косили в селах (в городе не так, рабочим давали пайки) по всей Украине, Кубани - очень, очень сильно и в меньшей мере по Поволжью, Оренбуржью, Белоруси и Казахстану. Убили несколько миллионов украинцев. Весь смертоносный удар был нанесен именно по украинцам, попали под косу и другие. А вот центральной России голода не было.

Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв голодоморів - Цензор.НЕТ 2553

А потом сказали: "Это были перегибы" (?)
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В то время 98% населения в сельской местности на Слобожанщине были украинцы - их просто уничтожили.
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"Они не хотели допустить доминирования украинского крестьянства в советской империи"
Да, а теперь у нас сельское хозяйство доминирует, а заводы нафиг не нужны, нация размножается еще лучше, чем после той революции и самосознание растет.
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Казахстана нет на карте. По разным оценкам от голода погибло от 47,3 до 49% всех казахов.
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В 1933 році мого діда поховали в могилі на двох.. Опустили вже домовину, а з села біжать люди - не засипайте, помер Сергієнко.. Дуже слабкими були люди від голоду.. Почекали, опустили домовину поверх домовини з моїм прадідом.. В 1947 році - дев'ятирічний батько ночами пробирався стригти колоски, щоб його мати - повоєнна вдова з трьома дітьми на руках могла хоч якось їх прогодувати.. Перетирала бабуся зерно, змішувала з перетертим сухим листям берестка і пекла маторженики.. Поки була жива, я інколи просив, щоб вона приготувала їх. Хотілося скуштувати.. Пускала гірку сльозу й казала, що краще ніколи теке не куштувати.. Так і не скуштував.. Бабусині діти вижили всі троє, але багато по селу було померлих, хоч уже й значно менше, ніж в 1933 році.. Не можна таке забувати..
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Будучи релігійно та національними свідомими, західні українці виявили справжнє християнське милосердя та співчуття щодо сотень тисяч голодуючих співвітчизників зі Сходу, повсюдно виказували їм гостинність і допомогу. Про хлібні вояжі розповідають очевидці. «1947 рік був голодним для багатьох, а для нас - особливо. Я разом з подругою поїхала до Дрогобича. Там люди зустріли нас як рідних. Урятувалися від голоду, ще й мамі, сестрам возила хліб, горохове борошно, інші продукти», - згадувала Лідія Капустіна із Запорізької області.
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Уродженець села Степань Рівненської області Степан Пінчук свідчив про прийом знедолених східняків у рідній місцевості: «Від пізньої осені [1946 року] через усю зиму до самої пізньої весни до нас заходила маса нещасного голодного люду. Звичайно, про якусь там торгівлю чи обмін не могло бути й мови, бо люди ці були до краю виснажені, з порожніми торбами i голодні, а якщо хтось і мав якусь одiжку, то нам i не показував, бо в нас одяг тоді був кращий, ніж, скажімо, в самих радянських райкомiвцiв. [...] Як правило, обдаровували голодуючих за «спасибі». Люди давали, хто скільки міг, враховуючи наплив прибульців та свої інтереси. Всі, хто навідувався в наш куток із вітряком на горбі, швидко дізнавалися, що тут пахне борошном. Тож на ніч до нас сходилося стільки люду, скільки могла вмістити найпросторіша кiмната».
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Мои тоже пережили голодомор...Моя мама и родственики никогда не выбрасывали еду,
а хлебные крошки всегда сметали со стола в руку и в рот....
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Надо говорить громко везде об этой трагедии. И добиваться признания факта голодоморов.
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Не мешало бы в такой день вспомнить фамилии организаторов этого геноцида
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А шо це тут забугорні вчителі повчають нас що і як було?
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они просто ранты спутали, от стойла оторвались...
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В эти дни дедушка муйлуши стряпал для Сталина, а тато недопалка служили в НКВД.
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Зы... а ща на казлабадии вместо голодомора геноцидят пушечным мясом... "реквием" по вагнерцам и иже какцапам из Академического ансамбля песни и пляски РА им Александрова в Аду...
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
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Я так и думал, расейские тролли, возникнуть. Тролль, ты за свое "государство" побеспокойся.
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А еще не мешало бы вспомнить фамилии всех исполнителей.
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а еще , не мешало бы нам подать в международный суд, кремлядь ща - в ответе за все злодеяния СССР.
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А ты думаешь просто так, от нечего делать, штат за штатом, страна за страной по всему миру признают голодомор геноцидом?
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Они есть и представители этого этноса страшно недовольны, потому и не хотят признавать Голодомор геноцидом,только холокост..
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Меня удивляет другое - какая короткая память у нас - украинцев, поэтому и повторяется то, что не должно было повториться никогда
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Подумалось.
Зачем путин все время ворошит кости погибших во время второй мировой войны?
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Чем гитлеровская Германия отличается от советского союза?
Захват - завоевание других государств ( УНР была государством признанным правительством советской россии) для расширения жизненного пространства,ресурсной базы и насаждения своей идеологии и устроенный на захваченной территории геноцид?
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За время гражданской войны таких республик в России было штук 50. Например Сибирская. Это был тот же сепаратизм, что и сегодня. Сложноэто всё, неоднозначно.
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Как-то пару лет назад прочел в РУ-ресурсах(новостных) шо к новому году начали чукчей обязывать сдавать почти всю свою оленину (отправлялась на Москву)... То-то я смотрю, шо чукчи с каряками на рабсее вымирающее звено( заметьте здесь не о костях - о живых людях)... В это же время появились сообщения , шо на рабсию начали поступать из Индии консервированные бычьи пенисы...А из малазийского региона самое дешевое сухое молоко... То-то я смотрю , шо рабсия откацалась от цельной белорусской молочки. Зато живые рабсияне теперь имеют возможность кушать не сыр со сметаной, а смеси на основе сухого молока с пальмовым маслом... Подскажите мне, мол, какие существуют критерии, с помощью которых можно отделить кости от живых...
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Помнится в советской школе училка по истории на уроках о голодоморе, говорила Шо ей попадались документы в архивах, в которы говорилось о том, что амеры в 33-ем, когда узнали об Голодоморе в СССР, предлагали продуктовую помощь , но кремлядь отказалась... Кто мож встречал такие документы , дайте ссылку.
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Комуняцькі виродки влаштували голодомор в найбільш урожайні роки. В 1932-34 рр. совок експортував мільйони пудів зерна, в той час коли українці помирали тисячами. А зараз "внучки" та "правнучки" тих виродків влаштовують новий геноцид українців - непідйомними тарифами, мізерними зарплатами, пенсіями та доходами, найбільшими цінами на продукти та ліки серед країн Східної Європи. Щороку сотні тисяч українців їдуть за кордон від нестерпнего "життя по-новому".
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Бабушка рассказывала, как однажды под вечер зашел в ее хату проситель милостыни, худощавый мальчик с дальнего глухого села... Бабушка ему подала , что могла, со своего скудного харча. Мальчик ушел дальше по-пiд хатами просить милостину... Глубоким вечером в село пришли родители этого мальчика. Они кинулись бить тревогу, бо давно должен вернуться, а его все нет... Так по расспросам, мол, кто может видел, родители с громадой пришли и к бабушке. Она показала направление куда мальчик пошел по селу. И гогда громада с родителями пропавшего мальца ушла в том направлении, то вскоре пришли к дому отшелника чужака-одиночки, который прибился в село еще в Гражданскую... От этого дома, на улице уже была полночь, раздавались запахи вареного мяса, которым в селе не пахло минимум месяцев восемь... Люди обнаружили пiд припiчком хаты людоеда ботиночки с обрубками ножек малого, а в казане варилась"шурпа"... Родители опознали останки своего сына по ботинкам. Людоеда выволокли, теперь уже всем селом, на майдан, то место так и называлось майданом. Здесь были две лавки( магазины) рядом был вигiн для скота, куда людський скот сгонялся утром, для перегона на пашу и вечером , чтобы разобрать своих коров по домам. На майдане обсуждались все новости и проблемы , которые нужно решить скопом, к примеру завалькувати погрiб, чи перекрити соломою хату... Людоед сознался, что впервые он попробовал человечину во время Гражданской войны , времена тоже тяжелого голода (люди того времени не говорили, что наступил голодомор, говорили, что наступил голод)... После того, как людоед заявил отсебятиной, что не жалеет что занимался канибализмом, озверевшая громада поволокла его к большущему камню, который был заподлицо с землей, а другим тяжелым камнем(поднимали его несколько мужиков), в несколько приемов, проломили душегубу грудную клетку... Чужак еще пол часа хрипел, после только помер... Когда бабушка говорила , что чужак, я не осмелился переспросить кем был тот чужак (откуда) , так был напуган . Ведь я сам был еще мал... Но думаю, что слово чужак не характеризует украинца. Недавно встречал в российских источниках, что в России в 33-ем был канибализм в какой-то деревне... Не могу знать, там были чужаки или свои...
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История голодомора, история моих родных. Мой прадед и прабабушка умерли в один день в 1932 году. Бабушка, тогда вернулась с поля, а её мать и отец вдвоем на печи уже не живые. Сил похоронить не было, помогли соседи: сколотили один гроб на двоих. Голод страшный был: варили лободу, кропиву, жолуди...всему этому передовало насильственный отбор продуктов питания и скотины. Забрали все: с погреба, чердаков, хлева и сарая. Даже с кувшина, стоящего на столе. Кто прятал и находили, всю семью в ссылку. Ходили с так называемым "щупами", проверяли где недавно земля была перекопана. Царствие небесное, всем погибшим страшной смертью!
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Завжди памятаємо і будемо памятати....Цей комуністичний злочин проти людяності, ініційований Кремлем, не має строку давності і повинен бути засуджений на Світовому рівні !!!
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коли євреі пройшли через Холокост, вони вирішили створити свою незалежну державу, в якій ніхто і ніколи не зможе повторити цей жах...Саме тому Незалежність є гарантією того, що народ краіни не буде винищений... Саме тому Украіна має бути Незалежна , щоб таке не повторилось !!!
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Что такое "чтить память голодоморов"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина сегодня чтит память жертв голодоморов
 
 
 
 
 
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