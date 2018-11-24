 Украина сегодня чтит память жертв голодоморов

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 года. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.
Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических фундаментов украинской нации.
Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий относительно украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора ежеминутно в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.
На протяжении десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались лишь в конце 80-х годов прошлого века. В настоящее время в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, осуществленный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.
В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.
Президент Порошенко 26 ноября 2016 года подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа", согласно которому 85-я годовщина Голодомора будет отмечаться на наивысшем организационном и государственном уровнях.
В частности, мероприятия ко дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
Национальные памятные мероприятия начнутся в Киеве в 15.20 возле мемориала жертв Голодомора. В 16.00 начнется общенациональная минута молчания, во время которой украинцы зажгут свечи возле мемориалов голодоморов или на подоконниках своих жилищ.
Президент Украины Петр Порошенко написал в субботу на странице в Facebook: "Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненных коммунистическим режимом на украинских землях".
Президент Украины также добавил, что "цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана по случаю Дня памяти жертв голодоморов в обращении к соотечественникам отметил: "85 лет назад руководство СССР осуществило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, который искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".
Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль.
Голодна смерть безжалісно косила
Люд в кожнім місті, в кожному селі.
Плач, стогін по землі моїй носила,
Сиріт і трупи сіючи в пітьмі …
Голодомор, небачене страхіття,
Що холод навіває крізь роки,
Що серце кригою до сліз стискає.
Й скорботу розливає навкруги.
Голодомор. Всього лиш тільки слово,
Але волосся піднімається з чола.
І постаті голодних й очманілих
Неначе йдуть до нас із небуття.
Кістляві руки тягнуться до хліба,
Уста шепочуть: "Боже, не вини…"
І сотнями лягають у могили
Мого народу дочки та сини.
Старі , малі … За що вони віддали
Свої надії, мрії та літа?!
За що вони голодні умирали
На чорноземах косячи жита?
Голодомор . Московське лихоліття.
Це розпачу та відчаю набат.
Вінок терновий і петля на шиї,
Якими наділив нас "старший брат ".
Голодомор - незагоєнна рана,
Яка пече неначе в оці сіль…
То Сталіну за "вільний дух" данина,
То України вічний смуток й біль.
Забути ті часи не маєм права
Й жахливі тридцять третього жнива
Хай будуть докором насильству й зраді,
Допоки наша нація жива.автор Палагняк, 2012
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ВОНИ ОРГАНІЗУВАЛИ ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ: Керівний склад НКВС УСРР середини 1930-х років
00:30 24.11.2007
Їх вбили за те, що вони українці.
Організація "Патріот України" поіменно називає організаторів та виконавців найбільшого злочину людства - Голодомору 1932-1933 років з вказівкою на національну та партійну приналежність злочинців:
I М Е Н А
1.
Нарком Внутрішніх Справ УРСР - В. А. Балицкий
Заступник Наркома Внутрішніх Справ УРСР - З. Б. Кацнельсон
Особливоуповноважений НКВС УРСР - Н. Л. Рубинштейн
Секретар НКВС УРСР - О. Г. Евгеньев
2.
Начальник Особливого УДБ НКВС УРСР - М. К. Александровский
Заступник начальника Особливого УДБ НКВС УРСР - Ю. И. Бржезовский
Начальник Оперативного УДБ НКВС УРСР - П. Г. Шестак-Соколов
Заступник начальника Оперативного УДБ НКВС УРСР - М. Е. Амиров-Пиевский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - Б. В. Козельский
Начальник Секретно-політичного УДБ НКВС УРСР - П. М. Рахлис
Начальник Економічного УДБ НКВС УРСР - С. С. Мазо
Заступник начальника Економічного УДБ НКВС УРСР - Ю. Ф. Кривец
Заступник начальника Транспортного УДБ НКВС УРСР - В. Я. Левоцкий
Начальник Торгівельно-виробничого УДБ НКВС УРСР - Б. Б. Каган
Начальник Іноземного УДБ НКВС УРСР - А. В. Сапир
Начальник кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. В. Письменный
Заступник начальника кадрів УДБ НКВС УРСР - Я. И. Райхштейн
3.
Начальник Управління місць ув'язнення УДБ НКВС УРСР - Я. К. Крауклис
Начальник Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - С. М. Циклис
Заступник начальника Адміністративно-господарського управління УДБ НКВС УРСР - О. М. Берман
4.
Начальник УНКВС Вінницької обл. - М. М. Тимофеев
Начальник УНКВС Вінницької обл. - Д. М. Соколинский
Заступник начальника УНКВС Вінницької обл. - М. Т. Приходько
Начальник УНКВС Дніпропетровської обл. - С. Н. Миронов-Король
Заступник начальника УНКВС Дніпропетровської обл. - В. И. Окруй
Начальник УНКВС Донецької обл. - В. Т. Иванов
Заступник начальника УНКВС Донецької обл. - Г. Б. Загорский
Начальник УНКВС Київської обл. - М. Д. Шаров
Заступник начальника УНКВС Київської обл. - Г. А. Гришин-Клювгант
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
Начальник УНКВС Харківської обл. - К. М. Карлсон
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - Я. З. Каминский
Заступник начальника УНКВС Харківської обл. - П. В. Семенов
Заступник начальника УНКВС Чернігівської обл. - С. И. Самовский
5.
Начальник УНКВС Молдавської АСРР - М. Г. Джавахов
Заступник начальника УНКВС Молдавської АСРР - Р. Е. Штурм
6.
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Вінницької обл. - Ю. Е. Каневский
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Дніпропетровської обл. - М. О. Извеков
Начальник Особливого УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. С. Леопольд-Ройтман
Начальник Економічного УДБ УНКВС Донецької обл. - Д. В. Орлов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - С. И. Заславский
Заступник начальника Транспортного УДБ УНКВС Донецької обл. - В. И. Ляшик
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Київської обл. - Л. И. Рейхман
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Бабич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Київської обл. - С. И. Гольдман
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - В. А. Двинянинов
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Київської обл. - И. Я. Казбек-Каплан
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. - А. Я. Санин-Затурянский
Заступник начальника Оперативного УДБ УНКВС Харківської обл. -
Н. Ш. Новаковский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Харківської обл. - М. И. Говлич
Начальник Економічного УДБ УНКВС Харківської обл. - Л. С. Арров-Тандетницкий
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Харківської обл. - О. С. Глуховцев
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Чернігівської обл. - Г. Т. Донец
Н А Ц О Н А Л Ь Н І С Т Ь
Євреї - 60 (66,67%)
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%)
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%)
Немає даних - 5 (5,56%)
За статистикою в УССР у 1926 р. проживало:
75,4% - українців
8,1% - росіян
6,5% -
5,0% - поляків
1,5% -
1,1% - молдаван румунів
0,5% - болгар
0,5% - татар
0,3% - угорців
0,3% - греків
0,2% - білорусів
0,07% - вірмен
0,5% - інших
П А Р Т І Й Н І С Т Ь
Члени ВКП(б) - 82 (91,11%)
Кандидат у члени ВКП(б) - 1 (1,11%)
Немає даних - 7 (7,78%)
За матеріалами:
1. Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр. // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 326-342.
2. Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.
3. Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 535-540.
ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАЄМО, НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО
А потом сказали: "Это были перегибы" (?)
Да, а теперь у нас сельское хозяйство доминирует, а заводы нафиг не нужны, нация размножается еще лучше, чем после той революции и самосознание растет.
а хлебные крошки всегда сметали со стола в руку и в рот....
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
Зачем путин все время ворошит кости погибших во время второй мировой войны?
Захват - завоевание других государств ( УНР была государством признанным правительством советской россии) для расширения жизненного пространства,ресурсной базы и насаждения своей идеологии и устроенный на захваченной территории геноцид?