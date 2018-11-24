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 За сутки наемники РФ совершили 11 обстрелов, ранены двое воинов, двое террористов уничтожены, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В результате боевых действий, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

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"Из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вильный. Опорные пункты наших войск у Троицкого противник подверг огневому воздействию противотанковыми управляемыми ракетами и 120 мм минометами", – добавили в штабе ООС.

"Сначала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены, еще один получил ранение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098686
 
 
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Люц, коли вже здійсниться картинка з фільму "міссія неможлива"???))тоді тама повинно бути оно, хуйло!!
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Сколько уже эту падаль путинскую проклинают, а оно как говно плавает сверху и воняет. Чтоб уже оно сдохло и все, кто воюет против Украины.
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Одужуйте поранени воїни України!!! смерть расіянським окупантам та путін-хуйло зі своїм коблом!!!!
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спасибо, что живые!
найскорішого одужання пораненим соколам ясним
никак не уймутся "миротворцы" обдолбанные...видать гуиконвой разгрузился уже
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ совершили 11 обстрелов, ранены двое воинов, двое террористов уничтожены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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