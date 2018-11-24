 Россия пытается разрушить устремления Украины на Запад, - Госдепартамент США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Россия не сможет ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", - отметила Нойерт.
По ее словам, США подтверждают право украинского народа выбирать свой собственный путь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Россия не сможет ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", - отметила Нойерт.
По ее словам, США подтверждают право украинского народа выбирать свой собственный путь.
В РФ помалкивают по этому поводу. Видимо "ихтамнет"ов в Сирии накрошили американцы и их союзники много.
Не понимают американцы, что это такой хитрый план многоходовочника! путин просто поскорее хотел ихтамнетов в рай отправить! Много-ходов-очка!
Нет дорог и нет больниц,
Пенсий нет и нет зарплаты,
Есть, зато, блины с лопаты.
Есть бояршник, мельдоний,
Новичок есть, и полоний,
Всё за всех решила власть:
Сдохнуть или в рай попасть.