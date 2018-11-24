EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  327  6
Все про:Госдепартамент США (884) евроинтеграция (1873) Россия (71153) Нойерт (80)

 Россия пытается разрушить устремления Украины на Запад, - Госдепартамент США

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Россия пытается разрушить устремления Украины к Западу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Россия не сможет ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", - отметила Нойерт.

По ее словам, США подтверждают право украинского народа выбирать свой собственный путь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт

Источник: https://censor.net.ua/n3098683
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В своих попытках что то разрушить, засраха сама неминуемо подбирается к тому рубежу, после которого ее распад будет напоминать эффект снежного кома
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
при чем Россия стала действовать хитро,армией не получилось захватить Украину,они завербовали цельного Президента через Фирташа,а потом и Медведчука подтянули,главное исправили свои ошибки,теперь их агент в вышиванке
 показать весь комментарий
 
 
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффи сказал, что боевые столкновения американских и российских сил были не только в Дэйр-эз-Зоре, но и в других районах Сирии "много раз"...
В РФ помалкивают по этому поводу. Видимо "ихтамнет"ов в Сирии накрошили американцы и их союзники много.
Не понимают американцы, что это такой хитрый план многоходовочника! путин просто поскорее хотел ихтамнетов в рай отправить! Много-ходов-очка!

Россия пытается разрушить устремления Украины на Запад, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 2823
 показать весь комментарий
 
 
У расии нет границ,
Нет дорог и нет больниц,
Пенсий нет и нет зарплаты,
Есть, зато, блины с лопаты.

Есть бояршник, мельдоний,
Новичок есть, и полоний,
Всё за всех решила власть:
Сдохнуть или в рай попасть.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пытается разрушить устремления Украины на Запад, - Госдепартамент США
 
 
 
 
 
 вверх