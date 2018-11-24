 Россия пытается разрушить устремления Украины на Запад, - Госдепартамент США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Россия не сможет ослабить стремление украинцев к лучшему будущему", - отметила Нойерт.

По ее словам, США подтверждают право украинского народа выбирать свой собственный путь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт