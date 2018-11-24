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 МВД рассматривает вопрос изменения требований к фотографиям на документы с учетом религиозных убеждений

В МВД на совещании обсудили вопросы, касающиеся фотографирования на документы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что длительное время в МВД поступали многочисленные обращения по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются представители разных вероисповеданий. Среди прочего речь шла о фото для различных документов.

Сейчас, согласно действующему стандарту, фотографироваться на паспорт и другие документы в головном уборе - запрещено.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", - отметила заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД вместе с ГМС настроены на разрешение проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта.

МВД и ГМС обратились в ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы - этот вопрос уже включен в план работы института.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098682
 
 
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А как же ассоциация с европой? Там ровно наоборот с документами поступают, независимо от вероисповедания МВД рассматривает вопрос изменения требований к фотографиям на документы с учетом религиозных убеждений - Цензор.НЕТ 1328
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Я вважаю, що мої регіональні уподобання дозволяють мені для фото на мої документи для вас, вельмишановні офшоропітеки, оскільки я себе і без ваших документів ідентифікую, тільки надавати повноваження на фотографування моєї сраки. Фотографуйте і можете цілувати оригінал, буде лоскотно але я потерплю.
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Ты оказывается знаешь толк в извращениях МВД рассматривает вопрос изменения требований к фотографиям на документы с учетом религиозных убеждений - Цензор.НЕТ 1318
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самое смешное,что если предложите соевым поцеловать вас в зад за 20 гривень,то многие согласятся,деньги для них не пахнут,а зубы и почистить можно
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Можно и фото члена, в документах, он же тоже сугубо индивидуален..
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это что, по новому лола в кипе и с пейсами на фотке будет?
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МВД вместе с ГМС решили угробить Украину ?????????
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Не морочьте людям голову. Фотография на официальном документе - это необходимость, для того чтобы представители власти были уверены что имеют дело именно с тем человеком кто предъявил документ, а не с "похожим". Украина - светское государство, и законы, касающиеся государственной безопасности, касаются всех. Кто недоволен этим обстоятельством, может рассмотреть вопрос об эмиграции. В мире существует более 60-и официально мусульманских государств.
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окна овертона????
алибабаича аул затянуть в Украину хотят
я понимаю еще если сиамских близницов в одну фотку
а обрезанные пусть у себя в горах бегают
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Якщо порушувати релігійні свободи людини, то треба це робити рівномірно для усіх релігій і тоді ліквідація держави гарантована. Другий варіант - знайти компромісне прийнятне рішення і не буде існувати проблеми.
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Закон - должен быть един для всех. И быть внятным и понятным.
Без головного убора, значит, без головного убора.
Потому что, если завтра разрешить женщинам фотографироваться в хиджабах и косынках, то послезавтра придут рэпперы в бейсболках или монахи в капюшонах, и ничего поделать будет нельзя...
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