 Где Лавров - там война, - украинская диаспора Португалии провела акцию протеста против визита главы МИД РФ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", - сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.
Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров - начинается война!".
"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока ", - отметил активист.
Напоминаем, это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию.
https://www.kremlinwatch.eu/userfiles/2018-ranking-of-countermeasures-by-the-eu28-to-the-kremlin-s-subversion-operations.pdf