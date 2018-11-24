 Главная елка в Киеве может быть искусственной, - компания-организатор новогодних праздников в столице

Об этом заявил Игорь Боруцкий - президент организации Folk Ukraine, которая занимается обустройством рождественского городка в столице, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, сейчас рассматривается три варианта новогодней елки, которую планируется установить. Главная елка будет, как и в прошлом, установленная на Софийской площади, еще одна - на Контрактовой.

"Елка может быть искусственной, сборочной из небольших ветвей, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. На данный момент решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся, 10 декабря - это критическая дата ", - сообщил Боруцкий.

До этого дня, добавил он, елки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях.

Организавтор пояснил, что в предыдущие годы было "много нареканий" на то, что в городе устанавливают живую столетнюю елку. Кроме того, возникали проблемы с ее транспортировкой.

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