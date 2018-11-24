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 Главная елка в Киеве может быть искусственной, - компания-организатор новогодних праздников в столице

Главная новогодняя елка в Киеве в этом году может быть искусственной, с этим вопросом определятся до 8 декабря.

 Об этом заявил Игорь Боруцкий - президент организации Folk Ukraine, которая занимается обустройством рождественского городка в столице, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, сейчас рассматривается три варианта новогодней елки, которую планируется установить. Главная елка будет, как и в прошлом, установленная на Софийской площади, еще одна - на Контрактовой.

"Елка может быть искусственной, сборочной из небольших ветвей, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. На данный момент решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся, 10 декабря - это критическая дата ", - сообщил Боруцкий.

До этого дня, добавил он, елки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях.

Организавтор пояснил, что в предыдущие годы было "много нареканий" на то, что в городе устанавливают живую столетнюю елку. Кроме того, возникали проблемы с ее транспортировкой.

Также читайте: Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет

Источник: https://censor.net.ua/n3098680
 
 
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ой, главное тогда требовать чтоб была огнестоикая, в кацапие были весма пламенные события.
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Вопрос не в том какая елка, а кто на ней будет висеть.
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А що, є вибір? Лоліта з шоблою бурбаків всі Карпати порізали на кругляк і вивезли контробандою, як дрова в ЄС.
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