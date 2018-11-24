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 Порошенко уволил Фищука с должности главы Черновицкой ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Освободить Фищука Александра Георгиевича от должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указепрезидента.

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Другим своим указом Порошенко наградил Фищука орденом "За заслуги" III степени, за "весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Источник: https://censor.net.ua/n3098678
 
 
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а он был нормальный руководитель или пеця просто увольняет а не применяет способ хуила.
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написал заяву, получил награду и ушёл. Не стал ждать финала.
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Та не, такое впечатление, что пэдро своих людей везде понатыкивать хочет. Фищук ведь от НФ, как и бывший мэр Черновцов, которого местная ОГА от должности отстранила. Там целый заговор был. )))
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Президент назначает глав областных администраций, а на всех каналах трещит о пользе местного самоуправления. Но это же чисто аленья логика! Барыги не доверяют процедуре выборов. Еще одно доказательство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Фищука с должности главы Черновицкой ОГА
 
 
 
 
 
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