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 Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска

Президент Словакии Андрей Киска сообщил о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму 125 тыс. евро.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине. И сегодня мы также передадим еще одну гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро", - сказал Киска.

Он подчеркнул, что между Украиной и Словакией нет нерешенных вопросов, объемы взаимной торговли растут - "это миллиарды евро", а 90% газа поступает в Украину из Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, - Киска

Киска также подчеркнул, что вопрос открытия Ужгородского аэропорта в нашей стране становится приоритетным, поскольку сообщение Киев-Ужгород и Словакия является очень важным.

Источник: https://censor.net.ua/n3098677
 
 
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Для партнера Медведчука это ни о чем!!!
Скупердяии
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Ото подія, віддадуть родичам Бальоги якийсь автомотомобіль із порожніми пуделками від дзигАрів, і то прояв приязності! За такі гроші порох останні роки 3 так не ракочився... Словаччина надасть Україні 125 тис. євро гуманітарної допомоги, - президент Кіска - Цензор.НЕТ 7086
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Геракл Платонович - а кто партнер Мертвечука ? Йуля или пидары из "за житя" Словаччина надасть Україні 125 тис. євро гуманітарної допомоги, - президент Кіска - Цензор.НЕТ 5930
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Так у Лёшки миномётчика миномерседес дороже стоит
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"...Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной
дороги для компании «Везувий» не будет. Как представитель
компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят
тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы
предложить двадцать пять.
- Двадцать пять тысяч pesos? - переспросил дон сеньор
Эспирисион.
- Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а
серебром.
- Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! -
воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с
места.
- Тогда, - сказал мистер Франзони угрожающим тоном, - мы
переменим его."
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Фото - эпическое! президент маленькой Словакии выписывает чек миллиардеру Порошенко...

Словаччина надасть Україні 125 тис. євро гуманітарної допомоги, - президент Кіска - Цензор.НЕТ 1333
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Не в миллиардах дело,а в мировоззрении."Сейчас я с него поимею!"
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Не может быть такого. Они, наверное, расписываются в какой-то книге. Потому что, если Гарант по стойке смирно, сложив ручки, ждет чек на 125 тыс. - это лютое позорище.
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Любой из обитателей Конча-Заспы этому нищеброду из кошелька больше дал бы.Нашелся тут...Благодетель...
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хотел уже высмеять за - в течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине, но потом что то кликнуло и что то про газ вспомнил
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125 тыс.евро? На фоне Петиных 60 млн., это выглядит по-нищебродски.)
Мне почему-то ужасно стыдно за нашу страну и больно за народ.
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а каков курс сегодня - гривна к евро? а то по твоему тексту разница в цыфрах огромна!
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а не, тогда уже не так, всё таки почти 4 милиона гривн
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Маленькая Словакия выделяет помощь бедной Украине, президент которой, за годы президентства и войны, вернул себе статус миллиардера, а депутаты прячут "под подушкой" миллионы.
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подожди, то он если бы разорился, то было бы всё ок, и хорошый президент или причина в другом, что имеешь весма негативное отношение к президенту
может всётаки жаба давит, а, ну по честноку, жаба, да
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Неужели богаче новинского и веревского?
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ПОЗОР !!! УКРАИНЦЫ ЗА ОДНУ ЗИМУ БОЛЬШЕ В СЛОВАКИИ ТРАТЯТ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСловакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска
 
 
 
 
 
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