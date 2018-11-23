 Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине. И сегодня мы также передадим еще одну гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро", - сказал Киска.
Он подчеркнул, что между Украиной и Словакией нет нерешенных вопросов, объемы взаимной торговли растут - "это миллиарды евро", а 90% газа поступает в Украину из Словакии.
Киска также подчеркнул, что вопрос открытия Ужгородского аэропорта в нашей стране становится приоритетным, поскольку сообщение Киев-Ужгород и Словакия является очень важным.
Скупердяии
миномерседес дороже стоит
то Путин НАПАДЕ!!!
дороги для компании «Везувий» не будет. Как представитель
компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят
тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы
предложить двадцать пять.
- Двадцать пять тысяч pesos? - переспросил дон сеньор
Эспирисион.
- Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а
серебром.
- Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! -
воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с
места.
- Тогда, - сказал мистер Франзони угрожающим тоном, - мы
переменим его."
Мне почему-то ужасно стыдно за нашу страну и больно за народ.
может всётаки жаба давит, а, ну по честноку, жаба, да