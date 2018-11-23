 Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине. И сегодня мы также передадим еще одну гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро", - сказал Киска.

Он подчеркнул, что между Украиной и Словакией нет нерешенных вопросов, объемы взаимной торговли растут - "это миллиарды евро", а 90% газа поступает в Украину из Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, - Киска

Киска также подчеркнул, что вопрос открытия Ужгородского аэропорта в нашей стране становится приоритетным, поскольку сообщение Киев-Ужгород и Словакия является очень важным.