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 Голодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США

В Госдепартаменте США назвали Голодомор в Украине 1932-1933 гг. самым жестоким преступлением коммунизма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - говорится в специальном заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт к 85-й годовщине Голодомора в Украине.

По словам внешнеполитического ведомства США, сейчас Россия снова пытается уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины. В результате этой агрессии погибло уже более 10 тыс. украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сегодня защищаемся от потомков тех, кто организовал голодоморы, - Порошенко

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь", - заявили в Госдепе.

Источник: https://censor.net.ua/n3098675
 
   
 Топ комментарии
 
дуже шкода тебе, убогий, що не ма в тебе мозку, та й читати не вмієш. нех.й шаст.ть
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Когда на московщине ватники будут друг друга убивать за продукты и медикаменты, то ввести криминальную ответственность за любые гуманитарные поставки уцелевшим недочеловекам с мещорских болот. По периметру кордонов всех стран - охрану без права на предупредительные выстрелы.
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дуже шкода тебе, убогий, що не ма в тебе мозку, та й читати не вмієш. нех.й шаст.ть
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Че, постановление за 2010 год относительно кагановича и компании тебе не вручили или про документы морских портов на поставки зерна с Украины в германию в 32-33 г.г. не слыхивал ?
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Вы дурак? Или читать не умеете архивные данные:-в интернете,библиотеке,архивах все доказательства есть.
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Вы читать не умеете длинные тексты? Поэтому вы смотрите тв рф и от них получаете информацию?😁😁😁
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Вы действительно с головой не дружите!😂😂😂 Вы думаете что все приказы Сталина в газете "Комсомольская правда" печатали?😂😂😎
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А почитайте архивы в открытом доступе...
Меня "умиляют"такие...
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Моя бабуля с Кременчунгской области,когда я была маленькой и она мне кашу манную в рот запиховала,говоря что я не понимаю счастья,когда все сытые. Она мне про годод многое расказала. Для меня доказательства реальные люди,а не Соловьев по тв.
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Придурок...почитай мой пост ниже к твоему идиотскому комментарию,не хочется повторяться.
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Ещё один "историк" идиот как вы добавился... Вам не стыдно не зная правды и истории такую х...ню писать? Пфуй
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Собственно, Ваша научная аргументация характерна и для американского посла, и для большинства остальных исследователей Голодомора.
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А для вас естественно правда посла рф научно характерна 😂😂😂😎🤗
Размешил,спасибо. Спакойной ночи😂😂😂
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
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Пісьмєнних доказательств тобі?
Мокшанін, ми це знаємо не по вашим брехливим «кнігам», написаних вашими брехливими мокшанськими «історікамі», а по розповідям наших рідних, які пережили цей Голодомор.
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Мне кажется, что в этом Вы правы, но также кажется, что в дальнейшем мы сможем пообщаться не скоро.
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Вот скажи, кретин, почему во всей "советской" Украине в 1932-1933 году был голодомор, хотя Сталин в январе 1933 года говорил, что «валовой урожай зерновых в 1932 году был выше, чем в 1931».
А в Галичине, нынешней Западной Украине, тогда бывшей частью территории Польши, никакого голодомора не было? То-есть, представь себе: вот "советская Украина", тут страшный голод и людоедство, и вот, в нескольких километрах за границей, в Польше - никакого голода, "засухи", "неурожая" нет.
Какие ещё нужны доказательства того, что голод был устроен искусственно?
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Почему только на Украине и Кубани был запрет покидать населенные пункты? Ничего подобного ни на Кавказа, ни на Дальнем Востоке или Сибири не было!
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винні в Голодоморі давно визначені - чому їх , і їхніх нащадків, й досі не покарано ? Голодомор був навмисною спробою підкорити український народ, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 3785
"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - Источник: https://censor.net.ua/n3098675 - в СССРу є пряма і конкретна правонаступниця - РФ , чому Україна не позивається на неї в міжнародний трибунал ?!
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Моя бабушка с дедом прожили всю жизнь в селе в Одесской области, и те тяжкие года голода, и все видели как было...мне бабушка рассказывали что зерно и все продукты забирали у людей, но забирали свои же из своего сельсовета , вывозили все в район...чужих в селе не было ...
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Т.зв. активісти були всюди, вони є і зараз.
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ПАМ'ЯТАЄМО НЕ ЛИШЕ ЖЕРТВИ, АЛЕ І ЇХНІХ КАТІВ
Вони організовували голод в Одеській області.
**
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак

(Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УРСР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.)
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Приходила в сельсовет бумажка: заготовить 5 тис. пудов зерна. За невыполнение - расстрел. Всё, машина запущена.
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Когда на московщине ватники будут друг друга убивать за продукты и медикаменты, то ввести криминальную ответственность за любые гуманитарные поставки уцелевшим недочеловекам с мещорских болот. По периметру кордонов всех стран - охрану без права на предупредительные выстрелы.
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вони це знають, не хвилюйтесь за бидло. вони не знають що таке гідність.
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Але це буде не превентивна міра, а відповідь, закон бумерангу! Моя рідня на той час 32-33р_ мешкала в Луганській (тоді Ворошиловградській) області. До кордону з рсфср (Воронєжська обл.) було менш ніж 65 км. Під час голодомору рідня хотіла пішки дійти до Воронєжської області, де голоду не було, щоб вижити. А дзуськи! Вздовж кордона стояли "заградотряди" та завертали українців назад по селах. Рідня вижила тільки завдяки тому, що своєчасно "завербувались" на шахти Донецької області! Неймовірна кількість людей з українського села загинула від голоду! Ще десь до 70-80 років там лунала українська мова, доки живі були свідки голодомору. А вже їхні діти соромилися розмовляти українською, бо "понаєхавшие" дражнились, що вони розмовляють"мовою селюків" і тому подібне!
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Сейчас вот придумали субсидии.
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Пишут до голодомора украинцевбыло миллионов на 30 больше русских. поєтому комуняки устроили это геноцид
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Саша Саша Саша
Sergey Kropko
Виктор Крук
Это вымышленые персонажи? Из лесу вышли? Типа Маугли?
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По словам экс-главы СБУ, среди материалов, которые не удалось сжечь, были приказы применять спецподразделения и принимать в Киеве в помещениях СБУ делегации ФСБ России и сопровождать их по Киеву за подписями первых лиц правоохранительных органов и спецслужб. Наливайченко подчеркнул, что эта доказательная база сейчас в распоряжении Генпрокуратуры.

«Что официально задокументировано - самое впечатляющее - это, безусловно, приказы, начиная с 18 февраля 2014 выдвигаться снайперам, выдвигаться спецподразделения СБУ и МВД на крыши вокруг, гостиницы Украина и Дом Профсоюзов и другие, для физического уничтожения протестующих. Второе - это … применение и участие подразделений ФСБ России во всех этих событиях. И третье - это я был поражен, что именно 20-21 февраля 2014 нам удалось собрать доказательства о непосредственной работе в Киеве помощника президента России Суркова. До этого - помощника президента России Глазьева. То есть Новороссия уже во время Майдана готовилась полным ходом «, - рассказал Наливайченко.
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ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ СПАСЕТ УКРАИНУ ОТ ОДНИХ И ОТ ДРУГИХ !!!
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Самое сильнее оружие это народ, сильнее еще ничего не придумали.
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УКРАИНА УЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПРОТИВ ВРАГОВ !!!
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Неужели есть люди серьезно так думающие?
Даже при намеке на использование ядерного оружия, все соседи, и не соседи тоже, мгновенно начнут войну против Украины, и EC и США будут в первых рядах.
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Единственная страна которая применила ядерное оружие это США.
И это была полномасштабная и ожесточенная война между государствами.

Украина же, даже не находится официально в состоянии войны.
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Маленькая поправочка.
США применили ядерное оружие против государства без ядерного оружия.
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То есть, вы думаете что вариант Ыня, который готов кормить своих граждан травой, а те массового рыдать и биться головой когда их живой божок умирает, может даже теоретически сработать в Украине?
Нет, не может. Потому что, придется закрывать страну на тройную железную занавеску с массовыми репрессиями, как и создавать такой же культ как у корейцев.
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Ой,да прекращайте уже.
У Израиля есть ядерное оружие,хотя это запрещено и никто не парится.
Наоборот даже миллирды дают.
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Глупости.
При намеке использования ядерного оружия россией войну с ней не начали ,с ыном не начали,а с Украиной начнут?
Отдохните.
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Когда и кто должен был начать войну с Россией но отменил ее из за ядерного оружия?

Ыня не тронули, потому что либералы и коммунисты в едином порыве этому помешали.
Но эти же либералы и коммунисты, мгновенно подпишут Украине смертный приговор даже при намеке на возможный ядерный удар в центре лоснящейся от жира Европы.
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Обама в 2014 году.
Путин конечно ужасный врун,но про то что он угрожал Обаме не врет.
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Інструкція пропагандонам як писати про голодомор.

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А СТАРЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПДРЫ РАСЧИТЫВАЮТ, ЧТО ИХ МЯСО ЖЕСТКОЕ, НО ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НЕТ !)
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Беда украинцев (да и вообще казаков) была в том что они были крестьянами. Если у кого то и отнимать еду - то у них.
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когда разсказал норвежцам об этом, они не поверили, но слёзы были на глазах, какое то время молчали (козалось что вечность) потом им предложил самим об этом прочесть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГолодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США
 
 
 
 
 
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