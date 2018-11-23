 Голодомор был умышленной попыткой покорить украинский народ, - Госдепартамент США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - говорится в специальном заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт к 85-й годовщине Голодомора в Украине.
По словам внешнеполитического ведомства США, сейчас Россия снова пытается уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины. В результате этой агрессии погибло уже более 10 тыс. украинцев.
"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь", - заявили в Госдепе.
Меня "умиляют"такие...
Размешил,спасибо. Спакойной ночи😂😂😂
Мокшанін, ми це знаємо не по вашим брехливим «кнігам», написаних вашими брехливими мокшанськими «історікамі», а по розповідям наших рідних, які пережили цей Голодомор.
А в Галичине, нынешней Западной Украине, тогда бывшей частью территории Польши, никакого голодомора не было? То-есть, представь себе: вот "советская Украина", тут страшный голод и людоедство, и вот, в нескольких километрах за границей, в Польше - никакого голода, "засухи", "неурожая" нет.
Какие ещё нужны доказательства того, что голод был устроен искусственно?
"Варварский захват Советским Союзом украинских земель и урожая был совершен умышленно в политических целях покорить украинский народ", - Источник: https://censor.net.ua/n3098675 - в СССРу є пряма і конкретна правонаступниця - РФ , чому Україна не позивається на неї в міжнародний трибунал ?!
Вони організовували голод в Одеській області.
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Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - Я. Д. Борецкий
Начальник Оперативного УДБ УНКВС Одеської обл. - А. М. Ратинский
Начальник Секретно-політичного УДБ УНКВС Одеської обл. - Г. М. Осинин-Винницкий
Начальник Економічного УДБ УНКВС Одеської обл. - Н. Б. Едвабник
Начальник Транспортного УДБ УНКВС Одеської обл. - В. М. Блюман
Начальник УНКВС Одеської обл. - О. Б. Розанов
Заступник начальника УНКВС Одеської обл. - М. Г. Чердак
(Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УРСР (1932-1933 рр.) // ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", № 2 (17), 2001. - с. 477-495.)
Sergey Kropko
Виктор Крук
Это вымышленые персонажи? Из лесу вышли? Типа Маугли?
«Что официально задокументировано - самое впечатляющее - это, безусловно, приказы, начиная с 18 февраля 2014 выдвигаться снайперам, выдвигаться спецподразделения СБУ и МВД на крыши вокруг, гостиницы Украина и Дом Профсоюзов и другие, для физического уничтожения протестующих. Второе - это … применение и участие подразделений ФСБ России во всех этих событиях. И третье - это я был поражен, что именно 20-21 февраля 2014 нам удалось собрать доказательства о непосредственной работе в Киеве помощника президента России Суркова. До этого - помощника президента России Глазьева. То есть Новороссия уже во время Майдана готовилась полным ходом «, - рассказал Наливайченко.
Даже при намеке на использование ядерного оружия, все соседи, и не соседи тоже, мгновенно начнут войну против Украины, и EC и США будут в первых рядах.
И это была полномасштабная и ожесточенная война между государствами.
Украина же, даже не находится официально в состоянии войны.
США применили ядерное оружие против государства без ядерного оружия.
Нет, не может. Потому что, придется закрывать страну на тройную железную занавеску с массовыми репрессиями, как и создавать такой же культ как у корейцев.
У Израиля есть ядерное оружие,хотя это запрещено и никто не парится.
Наоборот даже миллирды дают.
При намеке использования ядерного оружия россией войну с ней не начали ,с ыном не начали,а с Украиной начнут?
Отдохните.
Ыня не тронули, потому что либералы и коммунисты в едином порыве этому помешали.
Но эти же либералы и коммунисты, мгновенно подпишут Украине смертный приговор даже при намеке на возможный ядерный удар в центре лоснящейся от жира Европы.
Путин конечно ужасный врун,но про то что он угрожал Обаме не врет.