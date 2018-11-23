 В Польше открыли дело за трезубец на автомобиле украинца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП .
17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере.
Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.
Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он все же снял. Полиция начала официальное расследование дела".
И там курица и там курица.
А вот рассказывать нам кого мы обязаны любить не надо.
Не айтишник ли ты часом?
Часто этим пользуются касабы т.к. у них цензор запрещен или с Украины, что бы зайти на сайт одноГлаЗников или вкАнтАкЄ или на маилСру пользуются
Единственный раз столкнулся с ксенофобом - водителем такси. Ему очень не понравились негры, которых мы встретили по дороге. Да и то ему хватило ума и такта не начинать высказывать недовольство мне, клиенту.
Tl;dr: если не в рванье и платишь - отношение вполне себе. Если "бедный родственник" - отношение соответствующее. От страны происхождения не зависит практически ничего.
Я в Польше жил достаточно что бы сделать выводы,доброжелательное отношение и дома и на работе,в госструктурах гораздо лучше,чем в Украине
Сегодняшняя новость: Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Председатель Херсонского облсовета Мангер сбежал из Украины, а в Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске в Париже.
Хрен бы американцы разместили у них воиска,вот и воют.
А Украина им поперек горла стоит.