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Все про:Польша (4609) Тризуб (69)

 В Польше открыли дело за трезубец на автомобиле украинца

Полиция Перемышля начала расследование из-за наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП .

17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере.

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Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он все же снял. Полиция начала официальное расследование дела".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098674
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо нас любить,мы не червонец что бы всем нравиться.
А вот рассказывать нам кого мы обязаны любить не надо.
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ничего , когда придут кацапы , будете их символику с петухами-мутантами в засос целовать ...
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и что тут такого,в Украине запрещена георгиевская лента,в Польше флаг УПА,каждая страна сама решает что запрещать
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где был запрещён герб украины на чёрном фоне , товарисчи.
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Чем польский герб отличается от россиянского?
И там курица и там курица.
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Вся суть раши в карикатуре на ее герб У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 8269

У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 9204
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А шо у тебя с флагом?Может ты проксенышь?🌷
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ватнік с георгівською стрічкою носиться, колорадка вже давно забули про неї.
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та пес з нею с твоєю колорадкою, нікого це не хвилює крім ватників що її заборонили)
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ватники запретили колорадскую ленточку У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5035 вам пора спать уже давно,хотя сомневаюсь что поможет
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ти тупий кацап, навіть перекласти не можеш.¥ ну не поставив кому о яке лихо) в Україні і серп та молот заборонений що доречніше про асоціацію, але ти згадав свою боль про колорадку.)
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это не французский флаг,ну это мелочи,по сравнению с паленным переводчиком
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а что с флагом?Мало что-ли украинцев в Европе,посмотрите лучше статистику,что бы прокси не мерещились ,а то дело к ночи
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Кацапчику, що таке "гейоргіївська лєнта"? Реклама "Білайну"? Чи колорадський жук?
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Восточная Польша... там нашего брата не любят.
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А где любят ?
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Не надо нас любить,мы не червонец что бы всем нравиться.
А вот рассказывать нам кого мы обязаны любить не надо.
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Паленые пирожки выбрасывают, не правда ли?
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ничего , когда придут кацапы , будете их символику с петухами-мутантами в засос целовать ...
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так не только в Восточной. Везде то же самое.
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Странно объездил всю Польшу и жил там,но никогда не встречал неприязни со стороны поляков,нормальное отношение,любят поговорить
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как говорят в Одессе - не путайте туризм с эмиграцией. Поживи, пообщайся на бытовом уровне, чтоб дети походили в школу а жена попыталась устроиться на работу, тогда поговорим.
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живу периодически и имею staly pobyt,общаюсь и есть друзья поляки,никогда не было никакого негативного отношения,могу только повторить
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Если не секрет, как и зачем тебя занесло в Нидерланды?
Не айтишник ли ты часом?
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нет,я моряк и работаю в голландской фирме
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Обычный VPN ставится в браузер и заходи под любым флагом.
Часто этим пользуются касабы т.к. у них цензор запрещен или с Украины, что бы зайти на сайт одноГлаЗников или вкАнтАкЄ или на маилСру пользуются

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все украинцы за границей кацапы под прокси и только интернет титушки истинные украинцы)))правда немного продажные,ну то таке
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Фірма називається "проксі сервер"?
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У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 3357 Так ти по-польські ні в зуб ногою, сякаєшся пальцями і переходиш дорогу на червоне - тому і відношення таке...
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когда рабочий с Украины живет в студенческом общежитии в Польше и выходит на площадку с голым торсом посмотреть что и чего и как,то польки шарахаются и относятся с настороженностью,но виноват конечно не он,а поляки высокомерные,сам такую картину наблюдал
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мимо кассы совершенно. Приедь не наездами сюда, а перевези семью Тогда поговорим. А пока что это пустые разглагольствования с твоей стороны.
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Запад, 2 часа до Чехии. Ни разу не слышал гонева в свой адрес. Ни разу не слышал гонева в адрес украинцев.

Единственный раз столкнулся с ксенофобом - водителем такси. Ему очень не понравились негры, которых мы встретили по дороге. Да и то ему хватило ума и такта не начинать высказывать недовольство мне, клиенту.

Tl;dr: если не в рванье и платишь - отношение вполне себе. Если "бедный родственник" - отношение соответствующее. От страны происхождения не зависит практически ничего.
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Когда ты клиент и платишь - это понятно что отношение будет нормальное. А ты поживи в бытовом плане, не как клиент с деньгами, а чтобы жена твоя работу искала, дети в школу ходили, а ты в местную больницу обращался. И я не говорю что прям все плохо, в основном конечно отношение нейтральное, но кое-где проскакивает плохое отношение, и не чувствовать это невозможно.
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russkiy ukrainec так кто тебя заставлял ходить в польское посольство просить визу,потом семью перевозить,если к тебе там такое "плохое отношение"???Вот в чем вопрос,
Я в Польше жил достаточно что бы сделать выводы,доброжелательное отношение и дома и на работе,в госструктурах гораздо лучше,чем в Украине
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я не говорю что сплошь плохое отношение. Я говорю что есть негатив, конечно наплевать и можно с этим жить. Но утверждать что "доброжелательное отношение" - ну извини, это звездежь. Может когда ты жил так и было, но в последние пару лет когда хлынули массы по безвизу, из низших слоев, готовые работать за еду и бухие, то отношение поменялось не в лучшую сторону.
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я повторю еще КО МНЕ ЛИЧНО ВЕЗДЕ было хорошее отношение,а к низшим бухим слоям у меня самого пренебрежительное отношение,еще хуже чем у поляков
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мой малой не бухает (11 лет), но его одноклассника-поляка с которым он дружит, родители не пускают на день рождения, не разрешают приходить в гости. К другим одноклассникам (полякам) пускают. Моя жена не бухает и выглядит прилично, но в магазине ей приходилось сталкиваться когда продавцы ее игнорили и обслуживали только поляков. Ну и такого много, по мелочи. Впрочем, что тебе объяснять. Ты говоришь про то что БЫЛО а я говорю про СЙЕЧАС и объясняю что отношение ИЗМЕНИЛОСЬ потому что понаехало много быдла и создался стереотип. Если 3-4 года назад стереотип был что украинец - это культурный человек, любящих работать, то сейчас стереотип другой. Спорить бессмысленно, приезжай поживи тут в быту и тогда продолжим.
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В 2015 получал ПМЖ,на основании польского происхождения,везде шли на встречу и все проходило гораздо легче,чем в Украине,Польша мне лично нравится больше Западной Европы,как раз по причине близкого менталитета и отсутствия языкового барьера,мелкие недостатки есть везде,если приезжаешь в чужую страну ,а опыт проживания в англоязычной стране у меня несколько лет,все же если не едите домой,то вас в Польше все устраивает больше,чем в Украине
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ой эти Бздэныкы давно по хлебалу не ловили курва вот и петушатся
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"наші західні союзники і партнери ..."(с) У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5712
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тоже мне эуропэйцы У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5940 строили у нас в Нитишине при союзе атомную станцию тащили в свою поляндию с магазинов ВСЕ!!! золото, консервы, хрусталь, ложки вилки, кофе в зернах зеленый МЕШКАМИ!!! долбаные голодранцы!!! давно с говна вылезли? гансы ножкой топнут У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5940 снова под шконкой будите пшэцка курва!!!!
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У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 3410 Дурню, ти полякам завдячуєш своїм життям! Польські працівники з атомної станції пердолили місцевих курвів, от випадково тебе і зачали! Спробуй подати на "карту поляка"
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был я у вас в нитишине , пшеки у меня 9 ку купили !!! все скупали барыги последнии, маму продадут !!
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Ну що ж - треба у Львові на "цвинтарі орлят" усе тризубами розмалювати....
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та нічого не треба! хай падли не ви-буюця бо буде люч майн шванц!
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Навіть у Польщі є придурки, які лізуть у внутрішні справи українців.
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от скажи хіба ми ліземо до Бздеників? я пшецка всіх називаю та від слова БЗДО!
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Вчерашняя новость: Активисты заявили, что фигурант убийства Гандзюк бежит из Украины.
Сегодняшняя новость: Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Председатель Херсонского облсовета Мангер сбежал из Украины, а в Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске в Париже.
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Червоно-чорний прапор сприймається в Польщі як антипольський - такий у них комплекс. Звичайно, Москва доклала чимало зусиль із роздмухуванням так званої "волинської різні", коли вся відповідальність за ті трагічні події покладається на українців.
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просто соратники и единомышленники.
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ну и?зрада?ляшко тоже агент кремля?
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"Лещенко назвал Ляшко «клоуном» олигарха Рината Ахметова. И не очень прилично прошелся и по адресу Ляшко и его спарринг-партнера в политических раскладах Ахметове, намекая на гомосексуальную связь между олигархом и радикалом". У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 4591 Не удивлюсь.
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Я так думаю если серьезно поляки сильно уверились в своей неуязвимости и защищенности. Да они члены Евросоюза, члены НАТО!!!! Короче пи-зды они давно не получали!!! Но я думаю все не за горами ведь ни что, не вечно под Луной У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5217
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У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 2240 Щось ти дуже агресивно ставишся до поляків. Можливо, вони тебе групою скривдили?
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Польша и Литва - это наши главные союзники и лоббисты наших интересов в Европе. Рассорить нас выгодно только московии. Все эти недружественные жесты всего лишь результат их интриг. Не ведитесь на вражескую пропаганду. Выкрикивая антипольские лозунги, Вы только помогаете врагу.
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А, Перемишль, місто Данила Галицького...
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Жовква, місто Станіслава Жолкевського...
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Ничего. Это пока кацапы не начали педалировать тему Сувалковского коридора, и пока этого поляка не призвали в его тероборону. Тогда у таких наступает просветление в голове.
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Та анони поляки ще ті, до нас поляк на кордоні домахувався за червоно-чорний прапор на торпеді авто, поляки нас мають за гімно і тільки тому носяться з нами, бо сцять москалів. А так ми їхні жопи від кацапів прикриваєм. От вам і вся правда про укрансько-польську дружбу. Як співав Кузя: "Наші друзі дорогі сусіди-поляки, наші дружні почуття від самої сраки!"
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Сто процентов.
Хрен бы американцы разместили у них воиска,вот и воют.
А Украина им поперек горла стоит.
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НУ ШЛЯХИ ГОТОВТЕСЬ К ПРИЕМУ В КИЕВЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Як би не різне віросповідання то були би ми з поляками рідніщі за братів, а так просто друзі і то не завжди. Гонор в Польщі завжди цінувався, в творах Сенкевича поляки завжди лицарі, а українці якісь другосортні, отака біда. Не треба було поляків пускати до Великого Князівства Литовського - вони все спаскудили і зробили Речю Посполитою яка розпалась і лягла під Масковію.
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Чужие законы надо уважать,ведь у нас точно такое же отношение к георгиевсой ленте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Польше открыли дело за трезубец на автомобиле украинца
 
 
 
 
 
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