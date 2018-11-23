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Все про:Польша (4609) Тризуб (69)

 В Польше открыли дело за трезубец на авто украинца

Полиция Перемышля начала расследование из-за наклейки с гербом Украины на автомобиле преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП .

17 ноября житель Перемышля Томаш заблокировал автомобиль Кульчицкого и вызвал полицию из-за наклейки с изображением трезубца на заднем бампере.

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Обвинение заключалось в том, что трезубец был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном.

Полиция на месте зарегистрировала заявление Томаша о подозрении на совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Польши. Кульчицкого допросили в качестве свидетеля. Наклейку с автомобиля он все же снял. Полиция начала официальное расследование дела".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098674
 
 
 Топ комментарии
 
ничего , когда придут кацапы , будете их символику с петухами-мутантами в засос целовать ...
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Не надо нас любить,мы не червонец что бы всем нравиться.
А вот рассказывать нам кого мы обязаны любить не надо.
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и что тут такого,в Украине запрещена георгиевская лента,в Польше флаг УПА,каждая страна сама решает что запрещать
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где был запрещён герб украины на чёрном фоне , товарисчи.
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Чем польский герб отличается от россиянского?
И там курица и там курица.
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А шо у тебя с флагом?Может ты проксенышь?🌷
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ватнік с георгівською стрічкою носиться, колорадка вже давно забули про неї.
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а что с флагом?Мало что-ли украинцев в Европе,посмотрите лучше статистику,что бы прокси не мерещились ,а то дело к ночи
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Влом.Отныне твое второе имя на этом сайте спам😂🌷
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Восточная Польша... там нашего брата не любят.
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А где любят ?
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Не надо нас любить,мы не червонец что бы всем нравиться.
А вот рассказывать нам кого мы обязаны любить не надо.
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Паленые пирожки выбрасывают, не правда ли?
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ничего , когда придут кацапы , будете их символику с петухами-мутантами в засос целовать ...
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так не только в Восточной. Везде то же самое.
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Странно объездил всю Польшу и жил там,но никогда не встречал неприязни со стороны поляков,нормальное отношение,любят поговорить
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как говорят в Одессе - не путайте туризм с эмиграцией. Поживи, пообщайся на бытовом уровне, чтоб дети походили в школу а жена попыталась устроиться на работу, тогда поговорим.
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живу периодически и имею staly pobyt,общаюсь и есть друзья поляки,никогда не было никакого негативного отношения,могу только повторить
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У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 3357 Так ти по-польські ні в зуб ногою, сякаєшся пальцями і переходиш дорогу на червоне - тому і відношення таке...
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ой эти Бздэныкы давно по хлебалу не ловили курва вот и петушатся
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"наші західні союзники і партнери ..."(с) У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5712
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тоже мне эуропэйцы У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5940 строили у нас в Нитишине при союзе атомную станцию тащили в свою поляндию с магазинов ВСЕ!!! золото, консервы, хрусталь, ложки вилки, кофе в зернах зеленый МЕШКАМИ!!! долбаные голодранцы!!! давно с говна вылезли? гансы ножкой топнут У Польщі відкрили справу за тризуб на авто українця - Цензор.НЕТ 5940 снова под шконкой будите пшэцка курва!!!!
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Ну що ж - треба у Львові на "цвинтарі орлят" усе тризубами розмалювати....
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та нічого не треба! хай падли не ви-буюця бо буде люч майн шванц!
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Навіть у Польщі є придурки, які лізуть у внутрішні справи українців.
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от скажи хіба ми ліземо до Бздеників? я пшецка всіх називаю та від слова БЗДО!
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Вчерашняя новость: Активисты заявили, что фигурант убийства Гандзюк бежит из Украины.
Сегодняшняя новость: Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Председатель Херсонского облсовета Мангер сбежал из Украины, а в Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске в Париже.
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Червоно-чорний прапор сприймається в Польщі як антипольський - такий у них комплекс. Звичайно, Москва доклала чимало зусиль із роздмухуванням так званої "волинської різні", коли вся відповідальність за ті трагічні події покладається на українців.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Польше открыли дело за трезубец на авто украинца
 
 
 
 
 
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