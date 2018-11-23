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 Самолет Ан-2 украли из ангара на Полтавщине, - Нацполиция

В Полтавской области неизвестные украли из ангара самолет Ан-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что его самолет, а также 6 комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель исчезли из ангара, который он арендовал в селе Божковское.

По предварительным данным, неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Источник: https://censor.net.ua/n3098673
 
 
 Топ комментарии
 
учатся жить по новому,пилят прямо в ангаре
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Літак алюміньовий. А люмінь явно не по 3.
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А пока не поймали, исходя из опыта с арсеналами, надо на своих базах караул вздрючить. Да и пункты приема строго-настрого предупредить, ну или ментов которые их крышуют.
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учатся жить по новому,пилят прямо в ангаре
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Літак алюміньовий. А люмінь явно не по 3.
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сдали цельный самолет за 2350 евро
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В кремле эвакуируют трех дебилов вертолетом(учения) а у нас учения на кукурузнике
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ищите в пунктах приёма металлолома ..
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Оставил лимон без присмотра. В такое время.
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Если этих пацанов поймают, нужно их в Сирию снарядить. Поближе к Вовиным авиабазам.
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А пока не поймали, исходя из опыта с арсеналами, надо на своих базах караул вздрючить. Да и пункты приема строго-настрого предупредить, ну или ментов которые их крышуют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет Ан-2 украли из ангара на Полтавщине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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