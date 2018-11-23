 Самолет Ан-2 украли из ангара на Полтавщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что его самолет, а также 6 комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель исчезли из ангара, который он арендовал в селе Божковское.
По предварительным данным, неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).