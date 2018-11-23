 Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал"

Как передает Цензор.НЕТ, об такую информацию предоставили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента в пятницу вечером.
"Петр Порошенко в соответствии с действующим законодательством задекларировал 60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал". Этот фонд, как известно, управляет активами Петра Порошенко", - отмечается в информации.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и др.
"Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На политическую рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что из задекларированных 60 млн грн П.Порошенко оплатил все налоги, включая военный сбор.
В пресс-службе также заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев), поскольку они еще не поступали на счет П.Порошенко как физического лица. "Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и военный сбор", - подытожили в АП.
23 ноября в Едином государственном реестре деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии П.Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом – 50 млн грн, обе – как дивиденды от ПАО "Прайм Эссетс Капитал".
дурня полная.
Человек продал бизнес ещё 4 года назад а тут прет и прет.
Прям путинские троли.
Человек перечислить хотел на армию, но бухгалтерша чисто случайно попутала пару цифер и бабло ушло в какой то фонд, который стал суперприбыльным и принес за год 60 млн.. Совпадение, не более.
2 лимона долларов. На протяжении последних дней, Карл... Война, сука, шо поделаешь.. Сейчас всем тяжело.
коррупционеров нет, есть только борцы с коррупцией, так же как и с оффшорами.
ссцуко, слезы наворачиваются...
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы.
(Даниил Чкония)
Он просто болен клептоманией - достоин жалости...
Мог остаться в веках великим Гетманом на содержании украинского народа его отпрысков в поколениях...
А так останется в памяти как жадный барыга, которого наверное будет разыскивать Интерпол..., и которому грозит конфискация всех активов....
Вот такая вот пичалька...
та не міг він ніколи ! Народжений повзати - літати не зможе !
Но "честно"...
Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на
государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны стоит
президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
Повідомлення прес-служби "Блоку Петра Порошенка":
Президент Порошенко, перебуваючи №11 у списку СДПУо, вимушений був призначити Медведчука під №4 у списку СДПУо на парламентських виборах 1998р. лише на вимогу Меркель&Путіна і за наполяганням СБУ
1998 рік. Член Правління Медведчуківської СДПУо П.Порошенко
Об этом сообщила в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
... оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 году вырастет более чем на 15%", - написала она.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/23/642942/
багаторазове повторення однієї і тієї ж маячні - запорука успішної пропаганди ... доведено - Гєбельсом - Кисельовим - Стецьком ...
да вроде бы и готов,а тут бац:
- национальная комиссия решила повысить тарифы...
и ничего с собой сделать ни могу...
https://www.youtube.com/watch?v=uUdrAnS4LCE
молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход - тем больше
налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных воров и
большинством населения Украины.
по друге Порошенко став єдиним власником паїв "Прайм Эссетс Капитал" саме під час Іловайської трагедії а саме 25 серпня 2014р, а це вже скотство.