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Все про:Порошенко (15805) дивиденды (5) электронное декларирование (633)

 Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал"

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 23 ноября, задекларировал 60 млн грн (10 млн и 50 млн) дивидендов, которые поступили от Фонда "Прайм Эссетс Капитал".

Как передает Цензор.НЕТ, об такую информацию предоставили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента в пятницу вечером.

"Петр Порошенко в соответствии с действующим законодательством задекларировал 60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал". Этот фонд, как известно, управляет активами Петра Порошенко", - отмечается в информации. 

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При этом в пресс-службе подчеркнули, что задекларированные суммы не связаны с ростом материального достатка, так как дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и др.

"Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На политическую рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источники поступления денег", - разъяснили в пресс-службе, добавив при этом, что из задекларированных 60 млн грн П.Порошенко оплатил все налоги, включая военный сбор.

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В пресс-службе также заверили, что эта сумма не связана с доходами от продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев), поскольку они еще не поступали на счет П.Порошенко как физического лица. "Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы. Из суммы поступлений будут оплачены НДФЛ по ставке, предусмотренной для дивидендов, и военный сбор", - подытожили в АП.

23 ноября в Едином государственном реестре деклараций появились два сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии П.Порошенко. В одном сообщении указана сумма в 10 млн грн, в другом – 50 млн грн, обе – как дивиденды от ПАО "Прайм Эссетс Капитал".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098672
 
 
 Топ комментарии
 
...60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его счета.

2 лимона долларов. На протяжении последних дней, Карл... Война, сука, шо поделаешь.. Сейчас всем тяжело.
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Порошенко, наверное, единственный человек в мире, который "продал бизнес", но продолжает получать от него прибыль Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал" - Цензор.НЕТ 9800 Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал" - Цензор.НЕТ 2250
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Никогда порошенко не потратит ни одной копейки своей, если есть доступ к государственной. Это по умолчанию и не обсуждается. Патологически жаден! Так что сказки о помощи армии, отпуске за свои кровные и реклама из собственного кармана - это метода для порохоботов. Не более того.
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цензор,вы хотя бы читайте, что постите. ..
дурня полная.
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100%
Человек продал бизнес ещё 4 года назад а тут прет и прет.

Прям путинские троли.
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Порошенко кристально чистый бизнесмен и президент,все зло от евробляхеров с их старыми опелями,вот кто налоги не платит
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В какой фонд не вложу и 300% годовых, как же мля избавится от этих денег, я стараюсь. Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 9756
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блин! как я его понимаю, с кости на камень чувак бедует!!! пенсам вона целых 62 тугрика отвалят с нового года, жируют падлы если все бвбло до кучи собрать а тут вот так вот задеклариловал................
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Ну где то так.
Человек перечислить хотел на армию, но бухгалтерша чисто случайно попутала пару цифер и бабло ушло в какой то фонд, который стал суперприбыльным и принес за год 60 млн.. Совпадение, не более.
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Опять слепые трасты....Но уже народ не слепой траст.
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Президент не дурак, знает куда бабло вкладывать. Компания даже не имеющая своего сайта платит по 60 млн дивидентов. Ну ни чё, не в первый раз, для наивных хохлов прокатит
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А кто спамит? Неужто Марина не спит или Леха минометчик?
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...60 млн грн, которые на протяжении последних дней поступили на его счета.

2 лимона долларов. На протяжении последних дней, Карл... Война, сука, шо поделаешь.. Сейчас всем тяжело.
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В Украине и коррупционеров нет.Коррупция, говорят, есть, анти коррупционное бюро тоже, а
коррупционеров нет, есть только борцы с коррупцией, так же как и с оффшорами.
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...на протяжении последних дней...
ссцуко, слезы наворачиваются...
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Это еще цветочки...так, в следующем году, у Петра ожидается пополнение счетов уже не по детски - ни больше и не меньше, а ровно миллиард гривень, именно столько из бюджета депутаты направили у "фонд президента", который он создал всего две недели назад!
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Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы.
(Даниил Чкония)
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те кто наворовали на собственные самолеты учат людей что евробляхи это непозволительная роскошь и надо заплатить по их "справедливому закону" налог и не хитрить
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Порошенко, наверное, единственный человек в мире, который "продал бизнес", но продолжает получать от него прибыль Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал" - Цензор.НЕТ 9800
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Никогда порошенко не потратит ни одной копейки своей, если есть доступ к государственной. Это по умолчанию и не обсуждается. Патологически жаден! Так что сказки о помощи армии, отпуске за свои кровные и реклама из собственного кармана - это метода для порохоботов. Не более того.
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Раскажи как Люля по декларации нищий бомж так шикарно живёт?? научи меня так???
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Попроси Порошенко тебя научит прятать деньги в оффшорах от своей Родины
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даже на фонд имени себя самого лярд из народных закинул) Будет теперь за что борды малюваты против оппонентов. Жалкое ничтожество. Сказал бы ... да правила форума больно жестки Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Капітал" - Цензор.НЕТ 9642
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Tatyana Pomolova -
Он просто болен клептоманией - достоин жалости...
Мог остаться в веках великим Гетманом на содержании украинского народа его отпрысков в поколениях...
А так останется в памяти как жадный барыга, которого наверное будет разыскивать Интерпол..., и которому грозит конфискация всех активов....
Вот такая вот пичалька... Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 5864
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Мог остаться в веках великим Гетманом на содержании

та не міг він ніколи ! Народжений повзати - літати не зможе !
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Роттердам плюс это оффшорная компания она не подлежит декларированию.
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от саме так бабло і заробляється ! Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 1828 інвесткомпанія Офшоренка-Гонтарєвої якось дивно передбачила , що євробонди ДЕТКу виростуть в ціні і купила їх одразу перед запровадженням формули "вРттедам+" ... і заробили купу бабла .
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А 1млр гривень в бюджете вчера откусил, это только официально.
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Больше, лярд в лично свой фонд, 700 млн в фонд Марыны, теперь будут ездить по стране и ленточки на туалетах и остановках резать на камеру за наш счет.
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То ли дело декларации Люли -- нищий БОМЖ! Правда живёт очень шикарно -только дорогие отели, постоянные поездки за границу, только лутшая брендовая одежда самых дорогих фирм, только иномарки премиум класса, предвыборная кампания на многомиллионов, доча нивароффки только в Европе, тольок по бутикам, только на шикарных курортах, но Жюля бедная - нищая да люляботы??? и коненчно ничего не крала это всё на зарплату депутата??
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Тимошенковские тролли упрекают человека в успешности. У самой-то Юли в декларации мышь повесилась, зато все родственники - миллионеры. Порошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал" - Цензор.НЕТ 7197
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Никто ни в чем никого не упрекает, все зрячие видят к-во новых магазинов Рошен за последние 4 года. Естественно все понимают что успешность и должность президента это совпадение не более.
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Все очень просто. Магазины открываются из-за спроса, никто не будет открывать магазин просто так, чтобы нести убытки. Предъявляй претензии людям. Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 8848
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Да 100% коммуналку платить нечем зато на конфеты спрос. Украинцы они такие.
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У юлька кончились аргументы, юлек завел песню про зубожіння.
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А что не такие? ВОн пол страны бастует за то шоб машина на халяву была, а ты ноешь за конфеты и комуналку....
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Он давно в торговые центры, рестораны, кинотеатры не захаживал. Там такое зубожіння, что просто слов нет. Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 8632
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пойди оформи субсидию! Зубожилэ населення.
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В смысле? народ покупает магазины открывают. В чём проблема люлябот? Рошен всегда была прибыльной, Порошенка был миллиардером задолго до должности президента - зачем так нагло врёшь и перекручиваешь??? Какое совпадение??
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10000% всегда, но до 2014 у низ было 4 магазина по всей стране, а сейчас в каждом райцентре, народ просто с ума сошел, газ подешевел в 10 раз, вот все и стали конфеты жрать, какой же тут "админресурс пока у корыта".
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на
государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны стоит
президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Какие заводы Порошенко работают в Хуйлостане? Огласите весь список, пожалуйста. Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Капітал" - Цензор.НЕТ 9294
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Молодець Порошенко, все відкрито, чесно, не те що "бідна" кремлівська злодюжка тімашонка, яка нічого нічого не має і живе на вулиці)) правда зятек чечеткін і інші члени її мафіозного клану добре навчились ховати награбовані в народу Країни гроші
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ФОрмально живёт на улице по декларации, неформально якобы "арендует" дом у собственной же родной тёти Ульяхиной, которая конечно же миллионер и владелец кучи бизнеса и элитной недвиги, и чисто случайно возглавляет Днепровское отделение партии Родина...
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Володимир Хмельницький
Повідомлення прес-служби "Блоку Петра Порошенка":
Президент Порошенко, перебуваючи №11 у списку СДПУо, вимушений був призначити Медведчука під №4 у списку СДПУо на парламентських виборах 1998р. лише на вимогу Меркель&Путіна і за наполяганням СБУ

Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 7114
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Володимир Хмельницький
1998 рік. Член Правління Медведчуківської СДПУо П.Порошенко
Порошенко задекларував 60 млн грн дивідендів від Фонду "Прайм Ессетс Кепітал" - Цензор.НЕТ 3826
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Нет, я не завидую ,но когда ОНО, с ука, нажрётся? Народ в полной опе, Украина-беднейшая на континенте, в стране война, а тут манна с небес падает.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сегодня рассмотрит вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для генерирующих предприятий.
Об этом сообщила в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
... оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 году вырастет более чем на 15%", - написала она.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/23/642942/
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Можно как Жюля сделать - по декларации бомж нищий, НО все родичи миллионеры, живёт на хате у родной тётки Ульяхиной, да и вообще живёт не реально шикарно и явно выше дохода зарплаты депутата, но формально ведь по бумажкам Юличка нищая нивароффка правда???
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ЮВТ не президент, это во-первых.А во-вторых, хватит строчить заезженые мантры.Уже тошно читать на всех форумах одно и то же от одних и тех же.Вы же, крысы, боитесь Юлю, как огня, вы понимаете ,что если она придёт к власти, вам, шоколизам, кранты и вашим 11.80.
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хватит строчить заезженые мантры.

багаторазове повторення однієї і тієї ж маячні - запорука успішної пропаганди ... доведено - Гєбельсом - Кисельовим - Стецьком ...
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Когда нажраться?
да вроде бы и готов,а тут бац:
- национальная комиссия решила повысить тарифы...
и ничего с собой сделать ни могу...
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"Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет"__________________________________ГОМЕРИЧЕСКИХ ХОХОТ В ЗАЛЕ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Який молодець! Але "Кузню" Бібібку в офшорі скинув. Набуя ?
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Богатейший президент в Европе, при этом самой бедной страны в Европе.
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Евробляхеры горят в каментах. КАД и Андрей Полтава. ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=uUdrAnS4LCE
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29.11 відбудеться 1е судове засідання у справі "яйця Барни". Автомайданівцям загрожує до 7 років ув'язнення за жбурляння яєць в нардепа Барну. Свого часу навіть за жбурляння яйця в Януковича справу закрили, а тут справа дійшла до суду. А ви говорите в країні нічого не змінюється.
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Бабки получил. Пора в отпуск. Фигня, что идет война. Ведь успехи по всем фронтам, если слушать говорящих голов из БПП. Главнокомандующий должен отдыхать. На Мальдивах уже был, может какие-нибудь Сейшелы осчастливит?
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Президент не дурак, знает куда бабло вкладывать. Компания даже не имеющая своего сайта платит по 60 млн девидентов. Учитесь хахлы.
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Це ж треба, президент сплатив всі податки!!! Героооой.
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Почему наши «благодетели»
молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход - тем больше
налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных воров и
большинством населения Украины.
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по перше президент не має права за конституцією займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.
по друге Порошенко став єдиним власником паїв "Прайм Эссетс Капитал" саме під час Іловайської трагедії а саме 25 серпня 2014р, а це вже скотство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко задекларировал 60 млн грн дивидендов от Фонда "Прайм Эссетс Капитал"
 
 
 
 
 
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