 Грузовик сбил женщину насмерть на тротуаре в Черновцах, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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