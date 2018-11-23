 Грузовик сбил женщину насмерть на тротуаре в Черновцах, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Так, сообщается, что водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.
Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Вопрос 2 а инфаркты каким боком?
1. Ти пишешь: "Я проработал 27 лет водителем - дальнебойщиком на фирме Сумытрансэкспедиция".
Справка: ЧП "Сумытрансэкспедиция" на рынке транспортных услуг ...Предприятие зарегистрировано 20 ноября 1990 года
2. С 2009 года на группе - два инфаркта...
Математическими подсчетами получается, что 2009 год минус 1990 год = 19 лет.
Задаем вопросы. Где пропали еще 8 лет, или брешем, уважаемый. Ты такой дальнобой, как я пилот самолета.