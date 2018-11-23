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 Грузовик сбил женщину насмерть на тротуаре в Черновцах, - Нацполиция

Сегодня днем, 23 ноября, в Черновцах произошла смертельная авария: грузовик на тротуаре сбил женщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил стоявших на обочине беременную женщину с двухлетним малышом, - полиция Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3098671
 
 
 Топ комментарии
 
Окуеть - решают вопрос.... Вопрос упирается в сумму?
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Слепой? Черным по белому написано "Выезжал с территории задним ходом". Это раз в грузовом автомобиле куча слепых зон. 1 это естественно сзади, 2 со стороны правой двери и 3 это прямо под машиной. Долбоебы пешики переходящие прям под фурой незнают элементарного, чтобы водила тебя видел нужно чтобы ты ввидел водилу. Нередко обжигаются и растаются с жизнью.
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Окуеть - решают вопрос.... Вопрос упирается в сумму?
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укроп сумской - ти, окрім кат.А та В, ще якіськатегорії маєш ? Я веду до того, що 10 тонником, або фурою 40 тонн - ти не побачиш пішохіда, коли рухаєшся задім ходом, тим більше, що сам пішохід повине впевнитись в тому, що він знаходится в безпеці. І не треба говорити, стосовно ПДР...
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Я проработал 27 лет водителем - дальнебойщиком на фирме Сумытрансэкспедиция. С 2009 года на группе - два инфаркта.Задаем вопросы.
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укроп сумской - "С 2009 года на группе - два инфаркта" - из-за 2 пешеходов Вантажівка збила жінку на смерть на тротуарі у Чернівцях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6935 Вернее, что от них осталось
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Вопрос 1 молодых брать не пробовали?
Вопрос 2 а инфаркты каким боком?
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Молодых должен брать босс фирмы(работа только с негабаритом и с тяжеловесным грузом) работали только с немецкой фирмой Блоэндор. А инфаркты - от работы Вантажівка збила жінку на смерть на тротуарі у Чернівцях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6460
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Alex Yugov - это не дальнобой - это трепло и не более. 2 инфаркта, 4 церроза, 12 геммороев итд
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укроп сумской - что то не сходится по датам с "Сумытрансэкспедиция"
1. Ти пишешь: "Я проработал 27 лет водителем - дальнебойщиком на фирме Сумытрансэкспедиция".
Справка: ЧП "Сумытрансэкспедиция" на рынке транспортных услуг ...Предприятие зарегистрировано 20 ноября 1990 года Вантажівка збила жінку на смерть на тротуарі у Чернівцях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2053

2. С 2009 года на группе - два инфаркта...
Математическими подсчетами получается, что 2009 год минус 1990 год = 19 лет.
Задаем вопросы. Вантажівка збила жінку на смерть на тротуарі у Чернівцях, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5415 Где пропали еще 8 лет, или брешем, уважаемый. Ты такой дальнобой, как я пилот самолета.

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Новость нужно выделить жирным, ведь это не просто новость а сенсация, одна из 3-5 тыс в день.
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Движение задним ходом транспортного средства, самое опасное движение. К сожалению ликбез пешехода на уровне нуля, а у водителя "слепые" зоны, но ответит всегда водитель, погибшей только и её родным от этого не легче.
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Gen Vas - від себе добавлю, що самі бидлотні пішоходи - це пішоходи українці. Що в Україні, що в ЕС. Смертники, ну тай слава Богові
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о шо правила поменялись? можно ездить по тротуарам? или леньки коробки тягать 5 метров? водятел поплатился за свою лень.
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Слепой? Черным по белому написано "Выезжал с территории задним ходом". Это раз в грузовом автомобиле куча слепых зон. 1 это естественно сзади, 2 со стороны правой двери и 3 это прямо под машиной. Долбоебы пешики переходящие прям под фурой незнают элементарного, чтобы водила тебя видел нужно чтобы ты ввидел водилу. Нередко обжигаются и растаются с жизнью.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузовик сбил женщину насмерть на тротуаре в Черновцах, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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