 Рассмотрение апелляции на закрытие дела против Кернеса снова отложили, мэр Харькова находится на лечении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оба охранника Кернеса явились в суд. Кернес не появился. По сообщению адвоката Александра Гунченко, Кернес находится на лечении с 22 ноября 2018 в связи с обострением заболевания. Медицинская справка прилагается", - сообщили в суде.

Рассмотрение трех апелляций отложено: "Очередное заседание назначено на 7 декабря, на 11:00. В то же время, сторона обвинения настаивала на проведении заседания в режиме видеоконференции".

Верховный суд, сказали в суде, отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела в Харьковский апелляционный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты заявили об "ухудшении здоровья" Кернеса - суд перенесли на 23 ноября

Напоминаем, 12 ноября Полтавский апелляционный суд перенес заседание, где планировали рассмотреть все три апелляции на решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников: Кернес не явился из-за ухудшения здоровья. В результате, суд перенесли на 23 ноября.

10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского евромайдана. Судья Антонов заявил, что сторона обвинения переложила на суд доказательство преступления, а сами прокуроры не явились на семь последних заседаний суда.

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12 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости возвращения дела Кернеса на рассмотрение в суд - "для принятия объективного приговора".