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 Рассмотрение апелляции на закрытие дела против Кернеса снова отложили, мэр Харькова находится на лечении

Суд снова отложил рассмотрение апелляций на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оба охранника Кернеса явились в суд. Кернес не появился. По сообщению адвоката Александра Гунченко, Кернес находится на лечении с 22 ноября 2018 в связи с обострением заболевания. Медицинская справка прилагается", - сообщили в суде.

Рассмотрение трех апелляций отложено: "Очередное заседание назначено на 7 декабря, на 11:00. В то же время, сторона обвинения настаивала на проведении заседания в режиме видеоконференции".

Верховный суд, сказали в суде, отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела в Харьковский апелляционный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты заявили об "ухудшении здоровья" Кернеса - суд перенесли на 23 ноября

Напоминаем, 12 ноября Полтавский апелляционный суд перенес заседание, где планировали рассмотреть все три апелляции на решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников: Кернес не явился из-за ухудшения здоровья. В результате, суд перенесли на 23 ноября.

10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского евромайдана. Судья Антонов заявил, что сторона обвинения переложила на суд доказательство преступления, а сами прокуроры не явились на семь последних заседаний суда.

Также читайте: Апелляция на закрытие дела Кернеса будет рассматриваться в Полтаве, - Верховный Суд

12 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости возвращения дела Кернеса на рассмотрение в суд - "для принятия объективного приговора".

Источник: https://censor.net.ua/n3098669
 
 
 Топ комментарии
 
Ну кореш не кореш, а это не евробляхи, такое дело может и подождать лет хоть и 100, ну как и дела Майдана.
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доки Гєпа буде підтримувати Офшоренка - він неоторканий !
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Ну кореш не кореш, а это не евробляхи, такое дело может и подождать лет хоть и 100, ну как и дела Майдана.
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доки Гєпа буде підтримувати Офшоренка - він неоторканий !
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Дык они друг дружку и поддерживают,кто чем может,кто на что способен.. Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 3554 Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 6374
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Или Кернес сдохнет или ишак заговорит...
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Харьковчане, не забудьте проголосовать за Кернеса еще раз!
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Так и проголосуют, ведь Ваш кумир, за 4 года так и не смог пред]явить и одного обвинения.
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секрет успіху - правильно обирати друзів ! Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 3772
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так він сам такий - і друзі , в нього , такі ... це і є секрет успіху .
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Кернес уже не носится с колорадской ленточкой, назначил своим замом бывшего АЗОВца, Харьков вылизан до блеска. Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 3229
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для зрадоботів то не доказ, навіть те
що біля офісу Кернеса вісить прапор ЕС.)
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гепа і штепа скоріше здохнуть (як тварі останні),аніж поки наш тіпа суд їх засудить Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 2748
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Нормальный пацан.Ну сепарское прошлое...с кем не бывает.Главное-договороспособный.Сейчас абсолютно системный парень.Логика,кстати,чисто путлеровская.
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Гепа- у тебя скучное лицо. С таким лицом тебе денег не дадут. Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 2937
Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса знову відклали, мер Харкова перебуває на лікуванні - Цензор.НЕТ 4649
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Так он будет всю жизнь лечится, пока не подохнет.
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Вот удивительно. Еак сессия горсовета по деребану земли-ЧУДО!!! здоров как бык. Как в прокуратуру- дни считаем до кончины... Воистину, неисповедимы пути твои Господи..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассмотрение апелляции на закрытие дела против Кернеса снова отложили, мэр Харькова находится на лечении
 
 
 
 
 
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