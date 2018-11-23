 Рассмотрение апелляции на закрытие дела против Кернеса снова отложили, мэр Харькова находится на лечении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оба охранника Кернеса явились в суд. Кернес не появился. По сообщению адвоката Александра Гунченко, Кернес находится на лечении с 22 ноября 2018 в связи с обострением заболевания. Медицинская справка прилагается", - сообщили в суде.
Рассмотрение трех апелляций отложено: "Очередное заседание назначено на 7 декабря, на 11:00. В то же время, сторона обвинения настаивала на проведении заседания в режиме видеоконференции".
Верховный суд, сказали в суде, отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела в Харьковский апелляционный суд.
Напоминаем, 12 ноября Полтавский апелляционный суд перенес заседание, где планировали рассмотреть все три апелляции на решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников: Кернес не явился из-за ухудшения здоровья. В результате, суд перенесли на 23 ноября.
10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского евромайдана. Судья Антонов заявил, что сторона обвинения переложила на суд доказательство преступления, а сами прокуроры не явились на семь последних заседаний суда.
12 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости возвращения дела Кернеса на рассмотрение в суд - "для принятия объективного приговора".
що біля офісу Кернеса вісить прапор ЕС.)