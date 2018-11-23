EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  359  13
Все про:Азовское море (327) МИД (4802) резолюция (219) Черное море (437) Зеленко (3)

 Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, - Зеленко

Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Российской Федерацией Черного и Азовского морей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В частности, она рассказала о подготовке Украиной проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.

Отметим, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные проверки судов в Азовском море, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3098668
 
   
 Топ комментарии
 
Главное подготовить резолюцию так, чтоб вроди и резолюция, но и не ущемляет интересов торговых партнеров.
 показать весь комментарий
 
Готовит... это хорошо... Работают... так сказать...
 показать весь комментарий
 
27 резолюций приняла Генассамблея ООН с требованием к США прекратить экономическую блокаду Кубы. Последнюю резолюцию не поддержали только США и Израиль.
Вопрос. Для чего эти резолюции?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Готовит... это хорошо... Работают... так сказать...
 показать весь комментарий
 
 
Ни один гвоздь в гроб путинско-фашистской Рашки лишним не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Главное подготовить резолюцию так, чтоб вроди и резолюция, но и не ущемляет интересов торговых партнеров.
 показать весь комментарий
 
 
Вы это о чём? Обратно Порошенко для вас предатель только потому,что хочет законно границы определить Украины в Чёрном и Азовском море на международном праве ? Ну вы ...
 показать весь комментарий
 
В принципе вообще неважно что говорит Катерина Зленко. Видная красотка, где такую откопали в душно сером и мерзком чиновничьем мире. У них даже секретарши обычно с печатью кончености на лице и тазе. Наверно Зленок из корпоративного сектора вышла, там можно встретить таких очаровательных пиарщиц.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая новость.
Больше санкций, хороших и разных.
А "долги" парашистам отдадим. Всему своё время.
 показать весь комментарий
 
санкции мокши научились обходить, через тот же Deutche Bank 200 лярдов прошли...а от цен на нефть бюджет треснет и кубышка сдохнет
 показать весь комментарий
 
 
27 резолюций приняла Генассамблея ООН с требованием к США прекратить экономическую блокаду Кубы. Последнюю резолюцию не поддержали только США и Израиль.
Вопрос. Для чего эти резолюции?
 показать весь комментарий
 
 
ну и шо оон проти ядерной зброи. занепокояться. це туда нада плакатись де рубиль опускають
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, - Зеленко
 
 
 
 
 
 вверх