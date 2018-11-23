 Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей, - Зеленко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
В частности, она рассказала о подготовке Украиной проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.
Отметим, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.
Больше санкций, хороших и разных.
А "долги" парашистам отдадим. Всему своё время.
Вопрос. Для чего эти резолюции?