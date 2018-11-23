 В деле нацгвардейца Маркива опросили первых свидетелей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".



Отмечается, что в течение трех с половиной часов участники процесса заслушали первых двух свидетелей по делу. В частности, представителя следственной группы карабинеров, которые после гибели фотографа 2014 открыли первое уголовное дело по расследованию причин его смерти. Во время судебного заседания он рассказал, что забирал тело Рокелли.



Вторым свидетелем по делу стал итальянский предприниматель, владелец керамической фабрики в Славянске Лука Майокки. С помощью спутниковых снимков он подробно рассказал о расположении сил поддерживаемых Россией боевиков в зоне фабрики, а также описал повреждения, которые получила фабрика в результате минометных обстрелов.



Майокки уточнил, что по состоянию на апрель 2014-го склады его фабрики были заняты боевиками. Он добавил, что охранник именно его предприятия нашел тела погибших: фотографа Рокелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, сообщает "Радіо Свобода".



Издание отмечает, что на заседании присутствовали адвокаты, которых назначили защищать в этом деле интересы государства Украина. Соответствующий тендер на юридические услуги провели только на прошлой неделе, поэтому итальянские юристы не успели ознакомиться с деталями дела. Во время прошлого заседания союз журналистов региона Ломбардия подала иск против Украины, который объединили с делом.



Следующее заседание состоится 30 ноября. На нем заслушают главного свидетеля – французского фотографа Уильяма Рогелона. Он был в одной машине с погибшим итальянцем и был тяжело ранен.

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Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

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Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.