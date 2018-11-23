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Все про:Лавра (194) Минюст (1355) УПЦ (771) церковь (950)

 Минюст отменил права Московского патриархата на Почаевскую лавру

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня ", - сообщила первый заместитель Министра юстиции Елена Сукманова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почаевский горсовет отказал УПЦ МП в передаче земли. ФОТО

По ее словам, члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила Сукманова.

Также читайте: Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3098664
 
   
 Топ комментарии
 
«Какая боль, какая боль, Українська Помісна - РПЦ/ФСБ - 5:0 !»

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Щя будет - БДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫШ, и зарево от такой русофобии.
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Щя будет - БДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫШ, и зарево от такой русофобии.
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«Какая боль, какая боль, Українська Помісна - РПЦ/ФСБ - 5:0 !»

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я был в Лавре еще в советские годы пацаном мне было 12- лет когда приехал туда впервые так вот никто как то не вспоминает, что на территории Лавры была закрытая психиатрическая больница, там где сегодня монахи сделали гостиничный и постоялый дворовой комплекс...
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кстати по такому пути надо пойти по всем- монастырям и лаврам и церквам РПЦ... у нас в Одессе Труханов столько раздало земли им подарил и многие дарственные акты от мэрии решения- ну чисто гоп- стоп...
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Кидалов под видом строительства собора рпц прихватил целую межрейсовую базу моряков в Аркадии, а решение привел через подконтрольный трухлявому горсовет
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Кот проамериканский какой-то! Зубы фальшивые и русофобию затевает!
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зато с дедами все в паряде Антирейдерська комісія скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської Лаври, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 9148 а катейка свое еще отгребет
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Атеистическое воспитание народа - важнейшая задача украинской революционной державы, поэтому она всячески дискредитирует попов - раскольников, открыто грабя их конкурентов и столь же открыто одаривая милостями за казенный счет.
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У "раскольников" у храмах правиться УКРАЇНСЬКОЮ мовою, а у їх конкурентів - хрін зна якою мертвою церковно-слов"янською. І хто після цього має право називатися УКРАЇНСЬКОЮ церквою?
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Если государство зарегистрировало название, то имеет. Вообще не дело державы и гей-клубов вмешиваться в церковные дела, это если по Конституции, а если по хулигански, то все можно, но не всем.
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Едь на Московию там тебе расскажут про вмешиваца... из за таких правильных как ты страну и просераем..соплежуи бесхребетные нытики...
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та нее
то не славянская
то один из болгарских диалектов
от Мифодиев и Кириллов
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а что им плакать они как проститу походу, как люди искусства короче богемные, как карта ляжет так и они
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А шо по этому поводу бзд...ул Главнокомандующий, генералисимус от инфантерии Порошок? )))
Он обычно в каждую дупу нос сунет.....)))
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Рано радуетесь, этих попов еще из Почаевской не убрали, и в 2-х еще сидят с хрен знает на сколько лет договорами, одна из которых в самом сердце Украины, Печерской.
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Все договоры с сатанистами можно отменить, это дело техники.
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Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет заявил, что украинский Томос заставляет дрожать Москву.
Об этом он заявил во время заседания парламента относительно почтения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, передает Еспресо.TV.
По его словам, если украинская церковь станет признанной и автокефальной, это будет означать, что "Москвы в Украине не будет". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/filaret-ukrainskiy-tomos-zastavlyaet-moskvu-drozhat-1254297.html
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горе то какое гдеж теперь этот регистратор харчеваться будет, попы мацковские небось доллары пиндосовские назад забрали кодилом холопу настучали и свечку церковную в третий глаз вставили.
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сцуко-я уже было подумал,что это гроза среди зимы!!!!А то ватные пердаки рвануло запоребриком
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Как-то слабо и боязливо работают наши инстанции, раша быстро работает, все украинские церкви с полуострова Крым выселила, а наши трусятся, противно...
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Как ты не понимаешь: может пострадать бизнес с оккупантом ...
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Тотально проверить документы всех зданий РПЦ-ФСБ, создать специальный комитет и при малейших несоответствиях признавать недействительными з взысканием всех видов ущербов за время незаконного пользования. Принять ВР закон, который запрещает агентуре агрессора - Мордора владеть и пользоваться любыми видами имущества в Украине, а имеющееся - национализировать.
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Как объявил Петрушка - армия, мова, вера. Про жити он уже не заикается. Только и осталось молиться.
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Ти все переплутав. То Хуйло про життя нє заїкається, бо ж це він сказав: «рашка пойдєт в рай....»

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Переводя с юридического языка на простой: гундяевский сатанат плавно послан на первые 3 буквы имени своего (У)божества.

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Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет заявил, что украинский Томос заставляет дрожать Москву.
Об этом он заявил во время заседания парламента относительно почтения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, передает Еспресо.TV.
По его словам, если украинская церковь станет признанной и автокефальной, это будет означать, что "Москвы в Украине не будет". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/filaret-ukrainskiy-tomos-zastavlyaet-moskvu-drozhat-1254297.html
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Её ещё надо выселить. Тут вон с банками, торговыми сетями и мобильными операторами справится не способны.
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питання деокупації лавр, які наразі є оплотом рашапоїдного світу на заході країни і в самому серці країни, являються надзвичайно архіважливим питанням для становлення фактичної незалежності країни, тому, хоч і з запізненням але краще хоч так, чим ніяк.
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А я все думаю"ну шо так воняет",а оно вон чего пуканы на московии разлетаются в хлам))
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а этот гос регистратор что совершил должностное преступление понесет реальную ответственность??
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а ведь с Печерской Лаврой УПЦ МП тоже много мутняков натворила. .там договор аренды можно расторгать, и Пашу "Мерседеса" с его пришлыми мацковскими попами выкидывать на улицу..
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Интересно кто будет стоять на страже святынь и всех сокровищ, когда эти попы будут оттуда уходить, или когда отроют ворота,а там мышь повесилась
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Можно ведь сделать, если захотеть, и всё законно. Такой же подход должен быть и к олигархам, прихватизировавшим самые лучшие украинские предприятия, за копейки, но под миллиардные приватизационные обязательства. Новый ФГИУ должен скрупулезно проверить фактическое выполнение нерадивыми хозяевами данных обязательств, и решить что делать с ними дальше, по закону, через суд. Имхо
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отже "покарання" велике для реєстратора блокування доступо у реєстр, а треба було карну справу відкривати, він же бачив що це за майно державна лавра, а не сарай.
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Наконец-то начали заметать это мокшанское говно из Украины!

Геть це мокшанське сміття, геть мокшанську секту РПЦ-КДБ!
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Скарга на рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів має бути подана до територіального органу Мін'юсту за місцем здійснення діяльності таким державним реєстратором протягом 30 днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, або з моменту, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення її прав. У разі пропуску скаржником такого строку, скарга не підлягає задоволенню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст отменил права Московского патриархата на Почаевскую лавру
 
 
 
 
 
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