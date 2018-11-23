 "К недостойным средствам прибегают недостойные люди": Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.
"Тимошенко Юлия Владимировна, как Вы понимаете - это не мой выбор. У нас с ней разные принципы и ценности. Но такой грязный PR против нее, как и против кого-либо из политических оппонентов - я не воспринимаю и осуждаю. К негодным средствам прибегают негодные, нечестные люди", - написал он.
все логічно
непрекращающиеся попытки дискредитацииТимошенко говорят о том, что именно ее боится олигархическая
власть.
все по спирали.
тогді бджолосоеві злигались з тричі несудимими так і зараз з
вілкулами медведчуками та бойками з мураєвими пакт про ненапад і співпрацю універсал ,
неоголошений підписали.
не видно і не чути щоб вони один на одного своє **но кидали.
а этой навязанной нам нынче услуги, перерезать ленточки государство тратит с бюджета более миллиарда
С 22 сентября 2006 г. по 20 августа 2007 г. существовал запрет на реализацию «лишнего» военного имущества, отмену которой поддерживал Гриценко.
По данным народного депутата Украины, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, за время возглавления министерства обороны Анатолием Гриценко были проданы за рубеж новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300 по цене 2,5 миллиона долларов каждый. По его данным, «в феврале 2007 года Государственное предприятие «Укроборонсервис» и Министерство обороны заключили договор комиссии об отчуждении и реализации военного имущества (ЗРК С-300-ПС) на внутреннем рынке. В дальнейшем, как утверждает секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, ГП «Укроборонсервис» по договорам о предоставлении услуг, которые, вероятно, были фиктивными, передало приобретенные составляющие ЗРК С-300 ПС на ремонтные предприятия для технического обслуживания и профилактики. А уже в марте 2007 года должностные лица ГП «Укроборонсервис» и Министерства обороны Республики Казахстан заключили контракт на поставку ЗРК С-300 ПС на общую сумму 23,6 миллиона долларов, что значительно превышает сумму, которую получило наше Минобороны от первой продажи этого военного имущества на внутреннем рынке».
Система из нескольких ЗРС дает возможность создать группировку ПВО, способное обеспечить оборону объектов на территории площадью в десятки тысяч квадратных километров. Таким образом, по данным Ивана Винника, Анатолий Гриценко продал эту систему в десятки раз дешевле ее рыночной цены. Кроме того, якобы два самолета и два вертолета за время пребывания на посту Анатолия Гриценко были переданы на безвозмездной основе.
На момент начала агрессии России против нашей страны в Украине не было достаточно исправного оружия и техники, прежде всего самолетов и вертолетов, а также танков, БТР, БМП, которые являются весомой составляющей частью вооружения Сухопутных войск.
ответ на эти обвинения Анатолий Гриценко не отрицает, что санкционировал продажи «избыточного имущества», но утверждает, что «Украине не хватает не количества техники, а качества управления». Хотя вряд ли это может касаться дефицитных для Украины комплексов ПВО, самолетов, вертолетов, танков и ракетных и артиллерийских вооружений на фоне того, что Украина в начале войны пришлось использовать старые, наскоро восстановленные образцы вооружений.
события это подтверждают.
медведчук с Блатной Хаты на Банковой не вылазит.
здесь потужно працюють
группа примитивных соевых троллей, на госбюджете. упорно опускающая нас все глубже в лоханку отборного pr-дерьма)..
Скоріше повірю, що "серливий Толя" вирішив врятувати Лоліту від ганьби цією заявою, порядністю там і не пахне
https://www.youtube.com/watch?v=uUdrAnS4LCE
розумныешиды останетесь .И кто же работать тогда будет , если все гои уедут ?