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Все про:Гриценко Анатолий (1146) Тимошенко (24015)

 "К недостойным средствам прибегают недостойные люди": Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко

Грязный PR против лидера "батькивщины" Юлии Тимошенко, как и против кого-либо из политических оппонентов, является неприемлемым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Тимошенко Юлия Владимировна, как Вы понимаете - это не мой выбор. У нас с ней разные принципы и ценности. Но такой грязный PR против нее, как и против кого-либо из политических оппонентов - я не воспринимаю и осуждаю. К негодным средствам прибегают негодные, нечестные люди", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антирекламные билборды с Тимошенко в Киеве: "Батькивщина" уверена в "личном указании Порошенко", Березенко отрицает и говорит о "грязной провокации". ФОТО

К недостойным средствам прибегают недостойные люди: Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098663
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего нет на Тимошенко вот и приходится рошенам исходить на кривляния и оскорбительные рисунки
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Это нас, прежде всего, не должно устраивать. И нам не должно быть наплевать на имидж своей страны.
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так в тому то і річ ... пофігу людям - то чому б нашим "елітам" цим не скористатися ?
все логічно
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Они тут не растут. Это рассейский продукт. Есть только в минСтець. метветчук самолётами контрабасом от кума возит со стецьками местными делится. Общее же дело делают.Для СВОИХ ему не жалко.
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Да-да. И ежи, кроты и зайцы у нас тоже не водятся. А популистов - завались.
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Мухоморов я у нас НЕ видел ни разу. На рассее - полна коробочка. Ежи , кроты и зайцы водятся почти повсеместно по всей Евразии .
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Скучно. Запускайте Настю Криводулову еще раз.
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У порошенка ще є шанс : підняти пенсії не на 40 гривень до грудня , а в три рази до березня наступного року , ( як бандюкович перед першим майданом ) . "До негідних засобів вдаються негідні люди": Гриценко про білборди з антирекламою Тимошенко - Цензор.НЕТ 6317
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Многолетние
непрекращающиеся попытки дискредитацииТимошенко говорят о том, что именно ее боится олигархическая
власть.


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Ага, именно поэтому Тимошенко катается от одного беглого олигарха к другому. "До негідних засобів вдаються негідні люди": Гриценко про білборди з антирекламою Тимошенко - Цензор.НЕТ 53
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Какие вы, порохоботы, молодцы, что Юльку разозлили. Это уже не какие-то политические оскорбления... Мясо будет и на Пасху и до следующего Рождества хватит, а может и на пять лет. А я мясо люблю.
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Молодец, покрайней мере этот хоть цивилизованый. С такой заявой должны выступить все нормальные кандидаты.
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все повторяется.
все по спирали.

тогді бджолосоеві злигались з тричі несудимими так і зараз з
вілкулами медведчуками та бойками з мураєвими пакт про ненапад і співпрацю універсал ,
неоголошений підписали.
не видно і не чути щоб вони один на одного своє **но кидали.
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Скоро ляшко з вилами туди прийде і складе всю ету команду в одну путінську копицю ., - буде бойко і ляшко . У другому турі буде російський бойко .
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Не она режет ленточки на открытии придорожных туалетов...
а этой навязанной нам нынче услуги, перерезать ленточки государство тратит с бюджета более миллиарда
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А вот «достойные средства « избавления Украины от военной техники перед нападением агрессивного соседа. "До негідних засобів вдаються негідні люди": Гриценко про білборди з антирекламою Тимошенко - Цензор.НЕТ 3795
С 22 сентября 2006 г. по 20 августа 2007 г. существовал запрет на реализацию «лишнего» военного имущества, отмену которой поддерживал Гриценко.

По данным народного депутата Украины, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, за время возглавления министерства обороны Анатолием Гриценко были проданы за рубеж новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300 по цене 2,5 миллиона долларов каждый. По его данным, «в феврале 2007 года Государственное предприятие «Укроборонсервис» и Министерство обороны заключили договор комиссии об отчуждении и реализации военного имущества (ЗРК С-300-ПС) на внутреннем рынке. В дальнейшем, как утверждает секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, ГП «Укроборонсервис» по договорам о предоставлении услуг, которые, вероятно, были фиктивными, передало приобретенные составляющие ЗРК С-300 ПС на ремонтные предприятия для технического обслуживания и профилактики. А уже в марте 2007 года должностные лица ГП «Укроборонсервис» и Министерства обороны Республики Казахстан заключили контракт на поставку ЗРК С-300 ПС на общую сумму 23,6 миллиона долларов, что значительно превышает сумму, которую получило наше Минобороны от первой продажи этого военного имущества на внутреннем рынке».

Система из нескольких ЗРС дает возможность создать группировку ПВО, способное обеспечить оборону объектов на территории площадью в десятки тысяч квадратных километров. Таким образом, по данным Ивана Винника, Анатолий Гриценко продал эту систему в десятки раз дешевле ее рыночной цены. Кроме того, якобы два самолета и два вертолета за время пребывания на посту Анатолия Гриценко были переданы на безвозмездной основе.

На момент начала агрессии России против нашей страны в Украине не было достаточно исправного оружия и техники, прежде всего самолетов и вертолетов, а также танков, БТР, БМП, которые являются весомой составляющей частью вооружения Сухопутных войск.

ответ на эти обвинения Анатолий Гриценко не отрицает, что санкционировал продажи «избыточного имущества», но утверждает, что «Украине не хватает не количества техники, а качества управления». Хотя вряд ли это может касаться дефицитных для Украины комплексов ПВО, самолетов, вертолетов, танков и ракетных и артиллерийских вооружений на фоне того, что Украина в начале войны пришлось использовать старые, наскоро восстановленные образцы вооружений.
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Сразу видно вован пете политтехнологов подогнал. Их уровень.
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И ботов тоже. Одна контора по стилю и по развитию.
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ведь торговые партнеры же
события это подтверждают.
медведчук с Блатной Хаты на Банковой не вылазит.
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Всьо шо ви тут накарябали, це буря в стаканЄ. Владу обиратимуть пенси, які про Тирнет чули лише краєм вуха і дивляться тільки Інтер.
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ОСТОРОЖНО!
здесь потужно працюють
группа примитивных соевых троллей, на госбюджете. упорно опускающая нас все глубже в лоханку отборного pr-дерьма)..
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Це було завжди з часу створення міністерства інформаційної політики(мінстець). З кожним роком на цю структуру збільшувалось фінансування. Але досі не було створено ЖОДНОГО англомовного українського сайту і іноземці вимушені отримувати інфу про Україну з російських зливних бачків
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Я не є прихильником Тимошенко. Я прихильник Гриценка. Але Тимошенко все одно краща, ніж нинішня влада.
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Чим??? Як на мене голий популізм це найбільше зло в нашій державі...
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а кто у нас не популист, из известных кандидатов?
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Как кто ? Сами же знаете ! Пацан сказал , пацан -сделал ! Сделал всё . Сделал сам. И армию . И мову. И веру .И ато за две недели и доллар за десять гривен
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да уж...как говорится "свое говно не пахнет"...
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ничего нет? да вы сказочники... кто подписал газ по 500 баксов?
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а кто теперь заставляет население платить по 500 баксов, вот скажи?причем имея довольно много более дешевого газа собственной добычи
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ок прилетит волшебник махнет палочкой и газ будет по 10 грн. вам сколько лет? первый раз кто подписал газ по 500 баксов на кучу лет? с условием при недоборе огромной пени? память коротка?
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причем тут по 10?или абы что ляпнуть?цена должна быть обоснованной и где между ценой импортного и отечественно..а не выравнивать все по импорту, посадив полстраны на субсидии...еще раз, тролляка, даже при формальной цене 500 долл(которая была при яныка на волне высоких цен на нефть) население платило немного, но при наших шоколадных деятелях, которые пиарятся, что у раши ничего не покупают(тогда причем тут вообще йулин контракт?)население будет скоро платить(планы на 19 год) 13,5 тыщ/куб...
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на самом то деле, авторы этого дела довольно тупы и не понимают электоральной психологии, где любой пиар идет на пользу, поэтому порохоботные товарищи просто немного попиарили йулю, сами о том не подозревая
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по контексту очень похоже на порохоботных деятелей, вот и тут на форуме видно, желчью исходят...думаю йуле нет смысла саму себя пиарить черным пиаром...или думаешь, она так хотела подставить порохоботов и самого петю?
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Поки наші "політики" не навчаться об'єднуватись завдяки досядження мети, крім своїх меркантильних побажань, нічого в Україні не буде крім зубожіння. З історії, якщо людські масси не мають достатку. то вони починають відбірать у тих, хто це має. Спаси БОГ, вас провладні од гніву народного.
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Нема в нас політиків. Є лише двоє - Юля і абинеюлька. Бо всі шпигуни і крадуни добре розуміють, що Юля-президент для них КАПЕЦЬ.
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Анатолій, вам потрібно визначитись, чи ви бажаєте стати "кардиналом", чи залишитись "мушкетером". Люля не жінка, це бісеня у жіночій подобі і не факт, що антиреклама це також не її рук справа.
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Тобто пан "серг" - балабол дешевий? Чи в нас нема СБУ, щоб дізнатись про замовника?
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Скажи ти вже будку побудував для соєвого хазяїна?
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"Порядний" Толя у 2010му привів протифсіх янека, а потім три роки сидів з язиком у дупі. Ющенко за це отримав мільярд доларів. Тягнибок і Юрій Костенко теж росписались в "чорній бухгалтерії" регіоналів за грошики. Толя нічого не отримав?
Скоріше повірю, що "серливий Толя" вирішив врятувати Лоліту від ганьби цією заявою, порядністю там і не пахне
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Ну да! А врать людям с экранов телевизора и разъезжая по стране с полными автобусами купленного электората, как это делает Тюлька, это значит правильно и честно? Более 20 лет она депутат, два раза была Премьером, один раз вице-премьером и что реального для людей эта тварь сделала? Раздала по 1 тысяче гривен лохам? Что ещё? Она лезет в Президенты уже четвёртый раз, а зачем? Ну вот подумайте, зачем она так упорно лезет туда? Думаете ради вас, болезных? Не зря она вас всех быдломассой называла в своё время. Она о вас и сейчас так думает, а вы ведётесь. Дебилы, бля!😀😀😀
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Так вам же не понравилось и в спам отправили😀
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Відкрию вам велику таємницю- в спамі коментарі теж читаються, ну я маю на увзі ті які варті уваги, звичайно...
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а ведь "заказ" просчитывается на раз-два! у этих билбордов есть владельцы, которым заплатили за "рекламу"!
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а может там на подставных лиц все оформлено?
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"Партии "Батькивщина" доподлинно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть "украсила" Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнитель этой грязной провокации - один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади", - говорится в заявлении на официальном сайте политсилы. Источник: https://censor.net.ua/p3098641
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Евробляхеры горят в каментах. КАД и Андрей Полтава. ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=uUdrAnS4LCE
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Ясно .Короче все съедут в Польшу одни вы розумныешиды останетесь .И кто же работать тогда будет , если все гои уедут ? "До негідних засобів вдаються негідні люди": Гриценко про білборди з антирекламою Тимошенко - Цензор.НЕТ 4231
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Коли хочеш щось написати українською, кацапе, то краще відразу пірнай до себе у калюжу і там вже тренуйся. Бо тут тебе видно, як штані обіссяні "До негідних засобів вдаються негідні люди": Гриценко про білборди з антирекламою Тимошенко - Цензор.НЕТ 6997
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К недостойным средствам прибегают недостойные люди": Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко
 
 
 
 
 
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