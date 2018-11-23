 "К недостойным средствам прибегают недостойные люди": Гриценко о билбордах с антирекламой Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Тимошенко Юлия Владимировна, как Вы понимаете - это не мой выбор. У нас с ней разные принципы и ценности. Но такой грязный PR против нее, как и против кого-либо из политических оппонентов - я не воспринимаю и осуждаю. К негодным средствам прибегают негодные, нечестные люди", - написал он.

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