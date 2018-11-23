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 Киевские новости
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 "Однозначно, это неправильное решение", - Кличко об открытии фастфуда в Доме профсоюзов

23 ноября мэр Киева Виталий Кличко назвал "большой ошибкой" открытие заведения фастфуда KFC в Доме профсоюзов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире радио НВ 

"Однозначно, это неправильное решение. Когда у нас нет музея Революции достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране, – это неправильное решение", – сказал Кличко.

Он добавил, что понимает эмоции людей, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации отметили, что Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины.

Столичный Дом профсоюзов загорелся в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание, которое активисты использовали как штаб сопротивления, штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа". По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание. Погибли два человека.

Обновленный фасад открыли 30 мая 2018 года.

21 ноября, в годовщину начала Революции достоинства, в Доме профсоюзов в Киеве открыли фастфуд KFC. Вечером активисты разрисовали заведение надписями "Здесь умерли люди" и "Где ваше достоинство?", а также принесли покрышки. В праворадикальном движении С14 заявили о задержании семи их представителей.

В полиции проинформировали, что у Дома профсоюзов задержали шестерых участников протестной акции. После дачи объяснений всех отпустили. 

Источник: https://censor.net.ua/n3098662
 
 
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не пройшло і кількох днів.... реакція мера не забарилася
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не все могут... точнее могут, но не все...
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Дозвіл Київради хто підписав як очільник ? Напевно Льоня-космос... Хер там Віталік, ти і підписав, аби надати приміщення, а тепер блеєеш..., козел
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У ЖИРАФА шея длинная! Да и головка контуженная!
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"Однозначно, это неправильное решение, - Кличко об открытии фастфуда в Доме профсоюзов - Цензор.НЕТ 7304
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Однозначно, это неправильное решение", - Кличко об открытии фастфуда в Доме профсоюзов
 
 
 
 
 
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