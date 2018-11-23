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 Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет

Автокефалия, которую вселенский патриарх Варфоломей предоставит православной церкви в Украине, сделает украинскую церковь независимой от всех церковных центров.

 Об этом 23 ноября в Верховной Раде заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сейчас ждем от вселенского патриарха Варфоломея признания Украинской православной церкви автокефальной церковью, то есть независимой не только от Москвы, но и от самого Константинополя. Мы будем независимыми от всех центров и получим томос, что приводит буквально в дрожь Москву. Потому что если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа, а будет господствовать украинство", – сказал он.

Филарет считает, что единая украинская церковь в Украине будет.

"В единстве наша сила, и причиной всех бед, которые украинский народ претерпел за тысячелетнюю историю, является наша разобщенность", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами"

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3098660
 
   
 Топ комментарии
 
хорошо достали мудрого Филарета что аж прямиком в лоб мокшам плюнул.
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Поддерживаю целиком и полностью! Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 613
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хорошо достали мудрого Филарета что аж прямиком в лоб мокшам плюнул.
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в данном случае нужна мудрость а не прямолинейность Нужно красиво с умом и так жестко под красивым соусом чтобы и сомнений не было
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Короче, независимая от Гуни и Варфоломея бизнес-корпорация, завёрнутая в патриотическую обёртку. Уря!
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Не очень, но вместо вопросов - крестики...
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Юра! Крестики это в Даунбасе и под Ростовом. Да! Там в основном - нолики Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 7032
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блевотно тошнотный смрад, вот что такое дух маацквы
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Хочется верить!Только не пускайте в Украинскую церковь политиков
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дай Бог, дай Бог … очистить Украину от смердячего духа, пропаганды и лжи ГБшных попов и кацапов …
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Теперь Филарету нужно очень тщательно следить за свои питьем, пуйло такое не прощает никому.
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Не только за питьем, но и за едой сладкого шоколада! а мучеников у нас любят... Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 4064
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Не у нас а у вас.Жалко распятых мальчиков в трусиках.
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нехай черти на болотах москальских беснуются, там им самое место.....
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У лукоморья дуб зеленый ... Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9640
Русалка на ветвях сидит ... Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9640 Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9640
- Как русалка на дерево попала? С хвостом-то Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 4965. Ну да. Там сруцький дух там "дурью"пахнет Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9640 Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9640
Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 3926
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та какая разница как она туда попала...главное что сидит на цепи
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Русалка на цепи? Сидит? Что курим, Рома Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 4814?
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мой дядя, самых честных правил,
когда не в шутку занемог,
кобыле так с утра завставил,
что дворник вытащить не смог...
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У лукоморья дуб срубили, русалку в море утопили, кота на мясо порубили... а славный дядька черномор десятку у кого то спер, и 33 богатыря, бояры бочку выжрали не зря.... и тд. и тп.
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Кацапня - ізгої Всєлєнной. Доборолися-напоролися засохші рештки лайна Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 9309
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опаньки, да он словами Бога говорит, Амин.
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Не богохульствуй?
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опаньки, неГр борзянки к пятницу нажрался, ты место раб знай, кто тебе разрешил свободному человеку указывать что делать, назави имя своего хозаина.
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А казалось бы на дворе 2018-й год заканчивается...
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"московского духа в Украине не будет" - то есть говном больше вонять не будет ?
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духу не будет, а вонь надолго останется
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Все хорошо но в данном случае Филарету нужно быть немножко мудрей и с подобными речами как то повременить Не по делу и не к месту Всему свое время Желаю Филарету Терпения и Мудрости
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Поздно...
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Шевченка хватил бы удар, если бы он увидел и услышал всю ту
брехню и цинизм, что творят властные бандиты в Украине...
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тебе ныть не надоело в любой теме зраду найдёшь.
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А что такое "Объединительный собор" и кто должен на нем объединиться?
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Если Филарет решил подставить президента, то это у него почти получилось! напомню, Петро сказал что перетягивать и запрещать верующим посещать и молиться в церквях(МП) никто не будет!
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Все кого то "подставляют"...
За себя не отвечает никто...
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так Петро не причем, просто запретить сектантов для безопасности государства.
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Філарет сказав "руцкого духу" не буде, а це образно, духовне щось.
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А что, поп, делать с кацапскими олигархами, имеющими бизнес со своим кудрявым партнером? И не продавать свечки и календари, а конкретно роттердамить украинцев
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Несомненно, что Украинская церковь будет в Украине, но и рашистская никуда так быстро не денется, еще прийдеться побороться, чтобы она исчезла с Украины.
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Хочу увидеть, как Филарет выгонит московский дух с АП, СБУ и других провластных структур. А пора.
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Это не престижно...
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После "канонизации" коболева я ему не верю!
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Всех бы попов гнать с Украины! 21 век на дворе, а люди верят в бога. Вы в больницу не ходите, ограничьтесь своей церковью. Бог же поможет во всём.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕсли украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет
 
 
 
 
 
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