 Если украинскую церковь признают автокефальной, то Москвы и московского духа в Украине не будет, - Филарет

Об этом 23 ноября в Верховной Раде заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".



"Мы сейчас ждем от вселенского патриарха Варфоломея признания Украинской православной церкви автокефальной церковью, то есть независимой не только от Москвы, но и от самого Константинополя. Мы будем независимыми от всех центров и получим томос, что приводит буквально в дрожь Москву. Потому что если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа, а будет господствовать украинство", – сказал он.



Филарет считает, что единая украинская церковь в Украине будет.



"В единстве наша сила, и причиной всех бед, которые украинский народ претерпел за тысячелетнюю историю, является наша разобщенность", – отметил он.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.