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 Политика Украины
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 Начата выплата госпомощи украинским политзаключенным в России, - МинВОТ

Государство начало выплаты помощи украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По результатам первого заседания Комиссии по выплате помощи лицам лишенным личной свободы были подготовлены все необходимые документы и переданы в Государственную казначейскую службу для проведения необходимых расчетов. Благодаря чему уже 4 человека получили государственную помощь в размере 100 тыс. гривен.

"21 ноября 2018 состоялось очередное заседание Комиссии и принято положительное решение по 11 кейсов", - говорится в сообщении.

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В связи с тем, что кандидатами на получение помощи, вместе с необходимыми документами, были поданы заявления с просьбой о неразглашении их персональных данных, из-за опасений возможного преследования или дополнительных репрессий со стороны оккупационных властей, Комиссией принято решение о проведении закрытых заседаний и неразглашении сведений о конкретных лицах, которые получают помощь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098658
 
 
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Під впливом розмови з пенсіонером із Донецька. Пишу поки все вирує.
Чоловік з жіночкою на Рено " Кліо" приїхали з Донецька отримати пенсію і купити 140 кілограмів дозволених продуктів які можна провозити через блок пости.
А вирує все, ось чому
Начата выплата госпомощи украинским политзаключенным в России, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 206
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Кстати, Рудьковский в это число входит?
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Этот день в истории

22 ноября 1960 г с конвеййера сошел первый ЗАЗ 965

Начата выплата госпомощи украинским политзаключенным в России, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 5280
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Яка наука? Гроші на старих пирдунів, які крім як засідать і чай пить більше ні на що не здатні? В Україні немає науки й не буде до тих пір, поки в академії наук будуть старі маразматики засідать і гроші просирать, а молоді не давати шляху для розвитку - молодь тому й їде за кордон. Я б і копійки не дав старим пердунам, які величають себе академією наук.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачата выплата госпомощи украинским политзаключенным в России, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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