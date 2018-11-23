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Все про:Межигорье (761) Нацагентство по возвращению активов (38)

 Агентство по возвращению активов объявило конкурс на управление резиденцией "Межигорье"

Нацагентство по розыску активов объявило конкурс на управление бывшей резиденцией экс-президента Виктора Януковича в Новых Петровцах - пресловутом "Межигорье".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"АРМА приглашает потенциальных управителей принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления активами в виде недвижимого и движимого имущества, расположенного в с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области (резиденция "Межигорье"), которые переданы в управление АРМА на основании постановлений Печерского районного суда г.Киева", - говорится в сообщении.

Тем, кто хочет принять участие в конкурсе, необходимо до 12 декабря 2018 года включительно подать ряд документов: заявление о согласии принять участие в отборе лиц, которые могут предоставлять услуги управления "Межигорьем"; программу управления активами, в которой должны быть обязательно отображены мероприятия, источники получения и прогнозируемый размер доходов от управления активами, расчет расходов управителя в связи с управлением активами, платы (вознаграждения) управителя в процентах от доходов от использования активов и размер поступлений от управления активами в госбюджет, информацию и сведения о соответствии квалификационным критериям, документы о соответствии квалификационным критериям.

Всю информацию, документы, материалы и сведения необходимо направлять на бумажных носителях в адрес АРМА - 01001, г.Киев, ул.Бориса Гринченко, 1, а также их копии, изготовленные путем сканирования, - по электронному адресу: info@arma.gov.ua. Конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов по электронному адресу, предупредили в АРМА.

Как сообщалось, в июле 2018 года стало известно, что Печерский райсуд Киева передал арестованное имущество резиденции "Межигорье" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Читайте также: Печерский суд передал Межигорье в управление Нацагентству по розыску активов

Источник: https://censor.net.ua/n3098656
 
 
 Топ комментарии
 
а там есть ещё чем управлять Агентство по возвращению активов объявило конкурс на управление резиденцией "Межигорье" - Цензор.НЕТ 1315
батоном уже управили
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Витя переломал хребет - управлять межигорьем некому: пеньки проросли, страусы разбежались, остались земляные зайцы - и те по офшорах.
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Щас лучше Ставкой фюрера "Вервольф" управлять, которая под Винницей. А-а-а-а... виноват, погорячился. Это ж по Самой Винницей! Там есть кому управлять.
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а там есть ещё чем управлять Агентство по возвращению активов объявило конкурс на управление резиденцией "Межигорье" - Цензор.НЕТ 1315
батоном уже управили
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Слепой траст мог бы управлять, но он больше по испанской недвижимости.
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Ми навіть знаємо хто "переможе". Події навколо "межигір'я" ному" можуть повторитися у " хронологічному" порядку..... у березні 2019.
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Так у нас есть всенародный БОМЖ косатый, как раз работа для неё, хоть жить будет где бедной нищей нивароффке.
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Витя переломал хребет - управлять межигорьем некому: пеньки проросли, страусы разбежались, остались земляные зайцы - и те по офшорах.
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если б янукоич мог то назначили бьі сторожем
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Щас лучше Ставкой фюрера "Вервольф" управлять, которая под Винницей. А-а-а-а... виноват, погорячился. Это ж по Самой Винницей! Там есть кому управлять.
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надо порешенко во временное пользование дать)))
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У потроха в Козине своё "межигорье" которое пора вернуть народу Украины.
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Видимо какой-то высокопоставленный казнокрад наложил свой жадный глаз на Межигорье и конкурс этот это начало коррупционной схемы по присвоению за безценок Межигорья в хоть частные, но грязные лапы кого-то из быдло-элиты.
Следующий шаг коррупционной схемы это разгон медиокомпании о том, что Межигорье для государства страшно убыточное. Не верите? Побачытэ.
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Кому нужны нафиг эти царские палаты? Как с них можно получить хоть мизерную прибыль - одни убытки на содержание. Разумно - просто разобрать на запчасти и распродать по частям, ну как эвробляхи. Хоть какой то доход будет.
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Оце влада!!
Не пройшло і 5 років !!
Було б приємніше почути таку новину відносно
Кондитера Югика та Собакова
Сподіваюсь що це буде
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАгентство по возвращению активов объявило конкурс на управление резиденцией "Межигорье"
 
 
 
 
 
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