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 Циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, - МИД о визите Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 г. президента РФ В.Путина на временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованые с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в комментарии МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введение санкций против РФ как государства-оккупанта", - отметили в МИД.

Также читайте: От визитов Путина Крым российским не станет, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3098653
 
 
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Саудиты сегодня опять брент шатал
Циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, - МИД о визите Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8881
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да что вы фапаете на эту нефть..Украине что с этого...сегодня 58 она завтра 108...как дети малые..
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Это приближает конец вашей великодержавной помойки.
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і для чего такой визит в черную пятницу
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Поважаюча себе країна давним давно розірвала б дипломатичні відносини..а так називати країною "агресоркою" росію і одночасно з нею торгувати, підтримувати дипвідносини це як мінімум аморально!
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