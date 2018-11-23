 Циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, - МИД о визите Путина в оккупированный Крым

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованые с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в комментарии МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введение санкций против РФ как государства-оккупанта", - отметили в МИД.

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